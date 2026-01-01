Indien Rundreisen vom Spezialisten
Ferien im faszinierenden Land der Gegensätze
Bunte Feste für unzählige Gottheiten
Die Hindus kennen unzählige Gottheiten, die in bunten Festen verehrt werden. Das hierzulande bekannteste ist das Holi Fest, bei dem buntes Pulver in die Luft geworfen wird, um die Vereinigung der individuellen und universellen Seele zu forcieren. Für die meisten Inder ist der heilige Ganges das Symbol für den Lauf ihres Lebens. Am deutlichsten ist dies auf Indien Reisen in der heiligen Stadt Varanasi in Nordindien zu spüren.
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