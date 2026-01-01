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Varanasi, Indien

Indien Rundreisen vom Spezialisten

Ferien im faszinierenden Land der Gegensätze

Rundreisen durch Indien sind unvergessliche Erfahrungen für alle Sinne! Den Augen eröffnet sich die bunte Schönheit der farbenfrohen Saris und der vielfältigen Architektur. Die Kulturschätze aus der Zeit der Maharadschas offenbaren einen unermesslichen Reichtum und Luxusappartements in den Wolkenkratzern der Millionenstädte lassen erahnen, dass es für einige einen solchen Luxus noch immer gibt. Auf der anderen Seite gibt es in Indien noch immer viel Armut, die sich den Reisenden immer wieder zeigt.

Indien ist ein Land voller Gegensätze. Die Natur des indischen Subkontinents ist von faszinierender Schönheit und reicher Vielfalt. Blicken Sie auf die massiven Berge am Fusse des Himalajas, reiten Sie auf Kamelen durch die Wüste von Rajasthan oder erleben Sie das tropische Klima im südöstlichen Indien, wo Elefanten zuhause sind. Egal ob Sie Badeferien in Südindien planen oder Ostindien bereisen wollen, das etwas abseits des Massentourismus liegt – wählen Sie aus unserem Angebot an Indien Reisen aus, was am besten zu Ihnen passt. Unsere erfahrenen Indien Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Indien Reise mit kompetenten Reiseführern.

Rajasthan und Nord-Indien
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Süd-Indien
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt
Ost- und Nordost-Indien
Die besten Routenvorschläge für Sie zusammengestellt

Bunte Feste für unzählige Gottheiten

Die Hindus kennen unzählige Gottheiten, die in bunten Festen verehrt werden. Das hierzulande bekannteste ist das Holi Fest, bei dem buntes Pulver in die Luft geworfen wird, um die Vereinigung der individuellen und universellen Seele zu forcieren. Für die meisten Inder ist der heilige Ganges das Symbol für den Lauf ihres Lebens. Am deutlichsten ist dies auf Indien Reisen in der heiligen Stadt Varanasi in Nordindien zu spüren.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

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