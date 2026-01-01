Fariyas
Mumbai
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool und Fitnessraum.
Lage
Sehr zentral im südlichen Mumbai. Wenige Gehminuten zu den historischen Gebäuden Mumbais, dem Colaba Causeway mit Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt je nach Verkehr ca. 1 - 1 ½ Stunden.
Angebot
Zwei Restaurants, eine Bar sowie ein Café.
Zimmer
Die 87 Zimmer sind zweckmässig eingerichtet. Alle verfügen über ein kleines Bad mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior: In den unteren Etagen 2 bis 4 gelegen.
Deluxe: Etwas grösser und in den oberen Etagen gelegen.
Superior: In den unteren Etagen 2 bis 4 gelegen.
Deluxe: Etwas grösser und in den oberen Etagen gelegen.
Preis auf Anfrage
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