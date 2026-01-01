Beschreibung

Einleitung Swimmingpool und Fitnessraum.

Lage Sehr zentral im südlichen Mumbai. Wenige Gehminuten zu den historischen Gebäuden Mumbais, dem Colaba Cause­way mit Ein­kaufs­möglichkeiten und Restaurants. Die Fahr­zeit zum Flughafen beträgt je nach Verkehr ca. 1 - 1 ½ Stunden.

Angebot Zwei Restaurants, eine Bar sowie ein Café.