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Fariyas

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Mumbai

Das Fariyas Hotel ist ein bewährtes Mittel­klass­hotel an einer guten, zentralen Lage.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool und Fitnessraum.
Lage
Sehr zentral im südlichen Mumbai. Wenige Gehminuten zu den historischen Gebäuden Mumbais, dem Colaba Cause­way mit Ein­kaufs­möglichkeiten und Restaurants. Die Fahr­zeit zum Flughafen beträgt je nach Verkehr ca. 1 - 1 ½ Stunden.
Angebot
Zwei Restaurants, eine Bar sowie ein Café.
Zimmer
Die 87 Zimmer sind zweckmässig eingerichtet. Alle verfügen über ein kleines Bad mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Mini­­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Superior: In den unteren Etagen 2 bis 4 gelegen.
Deluxe: Etwas grösser und in den oberen Etagen gelegen.
Preis auf Anfrage

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