Lodges in Indiens Nationalparks
Schlafen in der Natur Indiens
Luxuriöse Lodges in einem Wildreservat
Der Bandhavgarh Nationalpark ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Feriengästen. Inmitten der Natur wurden hier luxuriöse Unterkünfte errichtet. Den Betreibern war es ein grosses Anliegen, die Umwelt bei der Errichtung zu schützen und zu schonen. Die Landschaft ist einzigartig. Sie wird von einem Felsplateau umgeben. Wenn wir Ihnen nun eine solche Reise schmackhaft gemacht haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme mit unseren Spezialisten. Ferien in Indien gelten noch als Geheimtipp. Dabei hat das Land sehr viel zu bieten.
Neben der wunderschönen Naturlandschaft gibt es auch einige kulturelle Schätze zu bewundern. Die Lodges in den Parks sorgen dafür, dass Sie den Tieren sehr nahe sind und natürlich auch einen einzigartigen Blick auf die Landschaft geniessen können. Worauf warten Sie also noch?
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