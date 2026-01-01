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Corbett Nationalpark, Indien

Lodges in Indiens Nationalparks

Schlafen in der Natur Indiens

Eine Rundreise durch Indien steckt voller Überraschungen. Das Land überzeugt viele Feriengäste aus aller Welt mit seiner einzigartigen Naturlandschaft und den Nationalparks. Diese sind heute ein Rückzugsort für Bengalische Tiger, die schon lange auf der roten Liste der gefährdeten Tierarten stehen. In den Schutzgebieten leben heute nach Schätzungen nur noch 4.000 Tiere. Wenn Sie die Königstiger in ihrer natürlichen Umgebung sehen möchten, sind Sie in den Parks von Indien zu bewundern.

Unsere Spezialisten beraten Sie gern bei allen Fragen rund um Erlebnisse in Indien. Ferien in diesem wunderschönen Land werden Sie begeistern und von den vielen positiven Erlebnissen werden Sie garantiert noch lange schwärmen.

Lodges nach Regionen

Corbett NP
Bandhavgarh NP
Kanha NP
Kaziranga NP
Nagarhole NP
Pench NP
Sariska NP
Ranthambore NP

Luxuriöse Lodges in einem Wildreservat

Der Bandhavgarh Nationalpark ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Feriengästen. Inmitten der Natur wurden hier luxuriöse Unterkünfte errichtet. Den Betreibern war es ein grosses Anliegen, die Umwelt bei der Errichtung zu schützen und zu schonen. Die Landschaft ist einzigartig. Sie wird von einem Felsplateau umgeben. Wenn wir Ihnen nun eine solche Reise schmackhaft gemacht haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme mit unseren Spezialisten. Ferien in Indien gelten noch als Geheimtipp. Dabei hat das Land sehr viel zu bieten.

Neben der wunderschönen Naturlandschaft gibt es auch einige kulturelle Schätze zu bewundern. Die Lodges in den Parks sorgen dafür, dass Sie den Tieren sehr nahe sind und natürlich auch einen einzigartigen Blick auf die Landschaft geniessen können. Worauf warten Sie also noch?

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

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Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

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Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

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Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

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