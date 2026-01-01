Süd-Indien Rundreisen
Willkommen im Tropenparadies
Höhepunkte Südindiens
Preis auf Anfrage
ab Chennai bis Kochi
Highlights: Die heilige Stätte Kanchipuram, Ältester, aus dem Fels gehauene Steintempel, Arjunas Busse -...
10 Tage / 9 Nächte
Kulturschätze Karnatakas
Preis auf Anfrage
ab Bengaluru (Bangalore) bis Goa
Highlights: Historische Stadt Srirangapatnam, Imposanter Palast von Mysuru, Riesige monolithische Nandi Statue, Jain...
8 Tage / 7 Nächte
Naturschönheiten Keralas
Preis auf Anfrage
ab/bis Kochi
Highlights: Malerische Fahrt ins Hochland, Wälder & Plantagen von Munnar, Besuch im Srishti Welfare Center,...
6 Tage / 5 Nächte
Vielfältiges Südindien
Preis auf Anfrage
ab Kochi bis Bengaluru (Bangalore)
Highlights: Malerischen Nilgiri Berge, Fahrt mit der einzigen Zahnradbahn, Botanischer Garten von Ooty, Degustation...
7 Tage / 6 Nächte
Kultur und Entspannung
Das perfekte Urlaubserlebnis
Südindien ist reich an faszinierenden Sehenswürdigkeiten, die von der langen und stolzen Geschichte dieser Region künden. Mit zu den beeindruckendsten Highlights gehören die gigantischen Tempelanlagen. Nach so viel eindrucksvoller Kultur steht Ihnen der Sinn vielleicht nach entspannten Badeferien an den malerischen Stränden von Goa. Naturfreunde zieht es dagegen in die artenreichen Nationalpark, wo sie Tiger in freier Wildbahn sehen und in exklusiven Lodges ein luxuriöses Naturerlebnis geniessen können.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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