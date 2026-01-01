Wenn Sie bei Indien an hektische Metropolen, chaotischen Verkehr und das Taj Mahal denken, betrifft das eigentlich nur den Norden des Landes. Der Süden Indiens ist geruhsam, tropisch und von traumhaften Stränden und der dravidischen Kultur geprägt. Mit zu den touristisch interessantesten Regionen, die Sie auf Ihrer Indien Rundreise besuchen werden, gehören die Backwaters von Kerala. Dem Zauber dieser palmenbestandenen, von Kanälen und Lagunen durchzogenen Wunderwelt kann sich kaum ein Reisender entziehen.

Bei einer geruhsamen Fahrt mit dem Hausboot können Sie diese einzigartige Landschaft entschleunigt und hautnah erleben. Unsere Indien Spezialisten übernehmen gern für Sie die Organisation Ihrer massgeschneiderten Rundreise durch Indien. Sprechen Sie uns an!