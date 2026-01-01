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Kerala, Indien

Süd-Indien Rundreisen

Willkommen im Tropenparadies

Wenn Sie bei Indien an hektische Metropolen, chaotischen Verkehr und das Taj Mahal denken, betrifft das eigentlich nur den Norden des Landes. Der Süden Indiens ist geruhsam, tropisch und von traumhaften Stränden und der dravidischen Kultur geprägt. Mit zu den touristisch interessantesten Regionen, die Sie auf Ihrer Indien Rundreise besuchen werden, gehören die Backwaters von Kerala. Dem Zauber dieser palmenbestandenen, von Kanälen und Lagunen durchzogenen Wunderwelt kann sich kaum ein Reisender entziehen.

Bei einer geruhsamen Fahrt mit dem Hausboot können Sie diese einzigartige Landschaft entschleunigt und hautnah erleben. Unsere Indien Spezialisten übernehmen gern für Sie die Organisation Ihrer massgeschneiderten Rundreise durch Indien. Sprechen Sie uns an!

Icon map10 Tage
Höhepunkte Südindiens
Preis auf Anfrage
ab Chennai bis Kochi
Highlights: Die heilige Stätte Kanchipuram, Ältester, aus dem Fels gehauene Stein­tempel, Arjunas Busse -...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Kulturschätze Karnatakas
Preis auf Anfrage
ab Bengaluru (Bangalore) bis Goa
Highlights: Historische Stadt Srirangapatnam, Imposanter Palast von Mysuru, Riesige monolithische Nandi Statue, Jain...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map6 Tage
Naturschönheiten Keralas
Preis auf Anfrage
ab/bis Kochi
Highlights: Malerische Fahrt ins Hochland, Wälder & Plantagen von Munnar, Besuch im Srishti Welfare Center,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map7 Tage
Vielfältiges Südindien
Preis auf Anfrage
ab Kochi bis Bengaluru (Bangalore)
Highlights: Malerischen Nilgiri Berge, Fahrt mit der einzigen Zahnradbahn, Botanischer Garten von Ooty, Degustation...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte

Kultur und Entspannung

Das perfekte Urlaubserlebnis

Südindien ist reich an faszinierenden Sehenswürdigkeiten, die von der langen und stolzen Geschichte dieser Region künden. Mit zu den beeindruckendsten Highlights gehören die gigantischen Tempelanlagen. Nach so viel eindrucksvoller Kultur steht Ihnen der Sinn vielleicht nach entspannten Badeferien an den malerischen Stränden von Goa. Naturfreunde zieht es dagegen in die artenreichen Nationalpark, wo sie Tiger in freier Wildbahn sehen und in exklusiven Lodges ein luxuriöses Naturerlebnis geniessen können.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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