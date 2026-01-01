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The Oberoi Rajvilas

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Jaipur

Wenn einen ein Hotel zum Träumen bringen kann, dann sicherlich The Oberoi Rajvilas. Der Aufenthalt in dieser Oase des Luxus ist ein Erlebnis, welches jede Indien­reise einmalig macht. Planen Sie etwas zusätzliche Zeit ein, damit Sie Ihr Hotel in ­vollen Zügen geniessen können.

Beschreibung

Einleitung
Wunderschön an­gelegter Swim­mingpool, edler Spa mit Ayur­veda- und Aro­ma­the­rapien, Yoga, Fit­ness Cen­ter, Ten­nis, Dampfbad, Jacuzzi.
Lage
12 km ausserhalb des Stadtzentrums von Jaipur und rund 45 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das «Surya Mahal & Court­yard» Restaurant serviert seinen Gäs­ten in­ternationale und ­indische Küche auf ho­­hem Niveau. Abgerundet werden die kulinarischen Köst­lichkeiten mit den besten Weinen aller Provenienzen. Die «Rajwada» Bar und Bi­bliothek lädt zum Cocktail oder zum Ent­spannen mit einem guten Buch ein.
Zimmer
Das Luxushotel ver­fügt über nur ge­rade 71 Zimmer, Luxus­zelte und Villen.
Premier (54): Ebenerdige Bungalows um den Innenhof gruppiert. Sie sind ausgestattet mit feinsten Materialien wie Teakholz und italienischem Marmor, Luxusbad mit eingelassener Badewanne, Duschkabine, Aus­sen­garten, Klima­anlage, TV, DVD-Play­er, Tele­fon, gratis Inter­netzugang, Mini­bar und Safe.
Luxury Tent (14): Einzigartige, klimatisierte Zelte mit elegantem Interieur, privater Gar­ten­­terrasse und originellem Bade­­raum mit freistehender Wanne.
Preis auf Anfrage

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