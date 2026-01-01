The Oberoi Rajvilas
Jaipur
Beschreibung
Einleitung
Wunderschön angelegter Swimmingpool, edler Spa mit Ayurveda- und Aromatherapien, Yoga, Fitness Center, Tennis, Dampfbad, Jacuzzi.
Lage
12 km ausserhalb des Stadtzentrums von Jaipur und rund 45 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Das «Surya Mahal & Courtyard» Restaurant serviert seinen Gästen internationale und indische Küche auf hohem Niveau. Abgerundet werden die kulinarischen Köstlichkeiten mit den besten Weinen aller Provenienzen. Die «Rajwada» Bar und Bibliothek lädt zum Cocktail oder zum Entspannen mit einem guten Buch ein.
Zimmer
Das Luxushotel verfügt über nur gerade 71 Zimmer, Luxuszelte und Villen.
Premier (54): Ebenerdige Bungalows um den Innenhof gruppiert. Sie sind ausgestattet mit feinsten Materialien wie Teakholz und italienischem Marmor, Luxusbad mit eingelassener Badewanne, Duschkabine, Aussengarten, Klimaanlage, TV, DVD-Player, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Luxury Tent (14): Einzigartige, klimatisierte Zelte mit elegantem Interieur, privater Gartenterrasse und originellem Baderaum mit freistehender Wanne.
Premier (54): Ebenerdige Bungalows um den Innenhof gruppiert. Sie sind ausgestattet mit feinsten Materialien wie Teakholz und italienischem Marmor, Luxusbad mit eingelassener Badewanne, Duschkabine, Aussengarten, Klimaanlage, TV, DVD-Player, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar und Safe.
Luxury Tent (14): Einzigartige, klimatisierte Zelte mit elegantem Interieur, privater Gartenterrasse und originellem Baderaum mit freistehender Wanne.
Preis auf Anfrage
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