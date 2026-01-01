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Jaipur, Indien

Indien Gruppenreisen vom Spezialisten

Indien Reisen - ein Fest für die Sinne

Indien polarisiert. Man sagt, dass man Indien entweder liebt oder hasst. Wir sind uns sicher, dass Sie auf unserer von einem fachkundigen Reiseführer geleiteten Tour das Land lieben werden. Eine uralte Kultur, atemberaubende Sehenswürdigkeiten und vielfältige Naturschönheiten warten nur darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Es ist unmöglich, alle Wunder dieses Landes auf einmal zu besuchen und deshalb haben wir verschiedene themenorientierte Reisen für Sie zusammengestellt. Unsere Indien Spezialisten beraten Sie gern, welches die für Sie und Ihre Interessen optimal geeignete Tour ist.

Icon map11 Tage
Höhepunkte Rajasthans
Preis auf Anfrage
ab/bis Delhi
Highlights: Wunderschöne Havelis in Mandawa, Imposantes Junagarh Fort in Bikaner, Zauber wie aus 1001 Nacht in...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte

Unter fachkundiger Führung

Die Höhepunkte des Landes entdecken

Unsere Indien Gruppenrundreisen führen Sie zu den schönsten Destinationen des Landes. Möchten Sie das sagenumwobene Taj Mahal mit eigenen Augen sehen und die beeindruckenden Paläste und Festungen in Rajasthan bewundern? Vielleicht steht Ihnen der Sinn nach unvergesslichen Naturerlebnissen und Sie möchten im Ranthambore-Nationalpark Tiger und viele andere Tierarten in freier Wildbahn beobachten? Unsere Rundreiseprogramme sind so zusammengestellt, dass Sie auf Ihrer Reise eine ideale Mischung zwischen Natur, Kultur und Erholung geniessen können. Eine Gruppenreise hat viele Vorteile. Sie sind mit Gleichgesinnten unterwegs, können sich untereinander austauschen und in der freien Zeit etwas gemeinsam unternehmen.

Wohin darf die Reise gehen?

Kaum ein anderes Land ist kulturell so vielfältig wie der riesige Subkontinent Indien. Der Norden Indiens stellt sich so dar, wie Sie es aus Filmen kennen: bunte Farben, eine gelebte Spiritualität und pulsierende, leicht chaotische Metropolen. Im Süden geht alles viel gemächlicher zu, was vielleicht auch dem tropischen Klima geschuldet ist. Üppig grüne Landschaften, traumhafte Strände und eine artenreiche Tierwelt sind typisch für den Süden Indiens. Noch tiefer in die Kultur des Südens tauchen Sie bei einer Südindien-Reise ein, die Ihnen viele Höhepunkte der Region nahebringt.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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