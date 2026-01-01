Das kleine Land, eingezwängt zwischen den grossen Nachbarn China und Indien, ist überschaubar und geheimnisvoll zugleich. Überschaubar deshalb, weil etwa 700'000 Einwohner sich auf eine Landesfläche verteilen, die nur wenig grösser ist als die der Schweiz. Geheimnisvoll ist das Land, weil es Tradition und Kultur schützt und bewahrt. So hat Bhutan seine Ursprünglichkeit behalten und wird dies auch weiterhin tun.

Dennoch macht auch der weltweite Fortschritt vor dem Königreich keinen Halt. Die Telefonnummer des bhutanischen Königs ist allgemein bekannt und die Mönche im Kloster spielen sogar ab und an ein Computerspiel. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten!