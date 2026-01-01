Pench Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Der Pench Nationalpark liegt in Zentralindien an der Grenze der Bundesstaaten Madhya Pradesh und Maharashtra und ist nach dem Fluss Pench benannt, der das Schutzgebiet durchfliesst. Lichte Teakwälder, sanfte Hügelzüge und offene Graslandschaften prägen die Szenerie – eine Landschaft, die Rudyard Kipling zu seinem berühmten «Dschungelbuch» inspiriert haben soll.

Auf Pirschfahrten im Geländewagen begegnen Sie mit etwas Glück dem Bengaltiger; daneben leben im Park Leoparden, Wildhunde, Gaure und verschiedene Hirscharten. Auch die Vogelwelt ist bemerkenswert vielfältig, was Pench zu einem lohnenden Ziel für Naturbeobachter und Fotografen macht. Im Vergleich zu bekannteren Tigerreservaten geht es hier oft ruhiger zu – ideal für ein intensives, unverfälschtes Safari-Erlebnis.

Der Park eignet sich für Reisende, die die Tierwelt Zentralindiens entdecken möchten, und lässt sich gut mit weiteren Nationalparks der Region wie Kanha oder Bandhavgarh zu einer Safari-Rundreise verbinden. Die beste Reisezeit sind die trockenen, kühleren Monate im Winterhalbjahr; während des Monsuns bleibt der Park weitgehend geschlossen.

Am Rand des Schutzgebiets stehen ausgewählte Lodges für Sie bereit. Unsere Indien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und planen mit Ihnen Ihre massgeschneiderte Reise in den Pench Nationalpark.