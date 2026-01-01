Indien Badeferien vom Spezialisten
Badeferien an den Stränden von Indien
Befahrbare Kanäle in einer exotischen Vegetation
Schweizer zieht es in der Regel nach Kumarakom. Umschlungen von Mangrovenwäldern des Vembanad-Sees, finden Sie die gewünschten Gegebenheiten für Ihre Traumferien vor. Zudem finden Sie hier auch ein überaus strenges Vogelschutzgebiet vor. Sibirische Störche sind keine Seltenheit. Die befahrbaren Kanäle, Backwater, sind ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Einen Aufenthalt ist aber auch Kochi mit dem alten Hafen wert. Als krönender Abschluss werden eine oder mehrere Übernachtungen in den luxuriösen Hotels des Arabischen Meeres empfohlen.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Indien Bahnreisen vom Spezialisten
- Lodges in Indiens Nationalparks
- Indien Hotels vom Spezialisten
- Indien Reisen
- Bhutan Reisen vom Spezialisten
- Nachhaltiger Tourismus
- Pioniere der Reiseindustrie
- Beste Reisezeit für Indien
- Indiens Nationalparks erleben
- Indien Backwaters Reisen vom Spezialisten
- Paläste der Maharadschas
- Wichtige Indien Reiseinformationen