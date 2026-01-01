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Strand, Indien

Indien Badeferien vom Spezialisten

Badeferien an den Stränden von Indien

Ein warmer Wind und Palmenhaine bis zum Meer, so können Sie sich eine Indienrundreise vorstellen. Die Traumstrände sind noch nahezu unentdeckt, denn Touristen kamen erstmals vor rund dreissig Jahren. Heute finden Sie hier in der Regel Europäer, die es sich gut gehen lassen und die traumhafte Kulisse geniessen. Diese Badeferien werden Ihren hohen Wünschen und Erwartungen mit Sicherheit gerecht. Besonders an der Region rund um Goa oder auch im exotischen Kerala werden Sie Ferien wie aus dem Bilderbuch erleben können.

Erkundigen Sie sich bei uns nach aktuellen Ferienangeboten und gönnen Sie sich eine wohlverdiente Auszeit vom stressigen Alltag. Wenn Sie sich für eine Indien Rundreise entscheiden, sind Sie bei unseren Spezialisten in guten und erfahrenen Händen.

Resorts nach Regionen

Andamanen
Bekal
Goa
Mararikulam
Kovalam

Befahrbare Kanäle in einer exotischen Vegetation

Schweizer zieht es in der Regel nach Kumarakom. Umschlungen von Mangrovenwäldern des Vembanad-Sees, finden Sie die gewünschten Gegebenheiten für Ihre Traumferien vor. Zudem finden Sie hier auch ein überaus strenges Vogelschutzgebiet vor. Sibirische Störche sind keine Seltenheit. Die befahrbaren Kanäle, Backwater, sind ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Einen Aufenthalt ist aber auch Kochi mit dem alten Hafen wert. Als krönender Abschluss werden eine oder mehrere Übernachtungen in den luxuriösen Hotels des Arabischen Meeres empfohlen.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

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