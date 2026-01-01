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Madurai, Indien

Madurai Reisen

Madurai – Zentrum der Geisteswissenschaft in Indien

Madurai ist ein bekannter Wallfahrtsort und das Zentrum der indischen Geisteswissenschaft. Zu den wohl bekanntesten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehört der Shree Meenakshi Tempel direkt in der Altstadt. Für Pilger aus aller Welt stellt dieser Tempel ein Heiligtum dar. Ein Teil wird zudem als Museum genutzt. Das Gandhi-Museum ist ein absolutes Muss bei jedem Reisenden. Während des Mordanschlags trug Gandhi einen Umhang, der hier ausgestellt wird. Unsere Spezialisten stehen Ihnen für die Reisevorbereitung für Madurai Reisen gerne zur Verfügung. Haben Sie Ihren Koffer schon gepackt?

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