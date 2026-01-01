Indien Backwaters Reisen vom Spezialisten

Wer das Besondere liebt, ungewöhnliche Landschaften mag und sich für einen grünen Garten begeistern lässt, der kann Indien Reisen auf ganz besondere Art erleben. Im Süden des indischen Subkontinentes befindet sich das „Badezimmer“ des Landes. Die Backwaters sind ein riesiges Labyrinth aus Seen, Kanälen und über einem Dutzend Flüssen. Sie erstrecken sich entlang der Malabarküste von Kollam bis Kochi. Hier gibt es fast keine Strassen, weshalb alles über das Wasser erledigt werden muss.

Dichte Seerosen säumen die zahlreichen Wasserwege, von denen gesagt wird, sie stünden für das liebliche und sanfte Indien. Nähere Informationen über die aussergewöhnlichen Transportwege erhalten Sie von unseren Spezialisten.