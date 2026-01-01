Der Corbett Nationalpark liegt am Fuss des Himalaya im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand und gilt als ältester Nationalpark Indiens. Benannt ist er nach dem Jäger und späteren Naturschutzpionier Jim Corbett; hier wurde zudem das berühmte Tigerschutzprogramm «Project Tiger» ins Leben gerufen. Salwälder, offene Graslandschaften und das Flusstal des Ramganga prägen die abwechslungsreiche Szenerie.

Auf Pirschfahrten durch die verschiedenen Zonen des Parks können Sie mit etwas Glück den Bengaltiger aufspüren – daneben leben hier unter anderem Elefanten, verschiedene Hirscharten und Krokodile, und Vogelliebhaber kommen dank der grossen Artenvielfalt ebenfalls auf ihre Kosten. Die Kombination aus Bergkulisse, Flusslandschaft und dichtem Dschungel macht den besonderen Reiz von Corbett aus.

Der Park eignet sich sowohl für Safari-Einsteiger als auch für erfahrene Wildbeobachter und lässt sich gut mit einer Rundreise durch Nordindien verbinden. Die beste Reisezeit sind die trockenen, kühleren Monate im Winterhalbjahr; während des Monsuns bleiben Teile des Parks geschlossen.

Rund um den Nationalpark erwartet Sie eine Auswahl an stimmungsvollen Lodges und Resorts in naturnaher Lage. Unsere Indien-Spezialisten beraten Sie gerne persönlich und integrieren den Corbett Nationalpark in Ihre massgeschneiderte Indien-Reise.