Der Osten Indiens liegt etwas abseits der hoch frequentierten Touristenpfade. Die Bundesstaaten Assam, Arunachal Pradesh und Nagaland sind spannende Reiseziele für Menschen, die Spiritualität in Indien suchen. Assam liegt im fruchtbaren Flusstal des Brahmaputras. Auf den riesigen, leuchtend grünen Teeplantagen wird der beliebte Assam-Tee angebaut. Bei einer Rundreise durch den Osten Indiens darf ausserdem ein Besuch des Kaziranga-Nationalparks nicht fehlen.

In den Wäldern und Sümpfen des UNESCO Weltnaturerbes lebt das seltene Panzernashorn. Halten Sie Ausschau nach wilden Wasserbüffeln, asiatischen Elefanten und Bengaltigern. Unsere Indien Spezialisten unterstützen Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise durch den faszinierenden Osten Indiens.