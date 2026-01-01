Osten-Indien Rundreisen
Abseits der Touristenpfade
Die Tempel von Odisha
Preis auf Anfrage
ab/bis Bhubaneswar
Highlights: Imposante Zeugen vergangener Hochkulturen, Antike Tempel, Kilometerlange Strände , eindrückliche Kultur
3 Tage / 2 Nächte
Das Heiligtum der Sikhs
Wem nach Ost-Indien Rundreisen noch Zeit bleibt, dem sei Amrita, der spirituelle Mittelpunkt der Sikh im Norden Indiens, empfohlen. In dem Pilgerort steht das grösste Heiligtum der sikhistischen Religionsgemeinschaft: ein goldener Tempel. Der heilige Tempel steht Menschen aller Religionsgemeinschaften offen, was durch die vier Eingänge in alle Himmelsrichtungen symbolisiert wird. Für die Sikh ist Nächstenliebe eine Tugend. So werden im Golden Tempel von Amritsar täglich Zehntausende Pilger mit Reis und Dhal versorgt. Tauchen Sie ein in die spirituelle Welt des Nordens und Nordostens von Indien. Wir beraten Sie gerne.
Beste Reisezeit
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