Jodhpur Reisen
Die blaue Stadt am Fusse der Festung
Umaid Bhawan Palace
Preis auf Anfrage
Jodhpur
Dieses wunderschöne Palastgebäude besteht aus zwei Gebäudeflügeln, welche mit einer etwa 60 m hohen Kuppel sowie der...
RAAS
Preis auf Anfrage
Jodhpur
Dieses schöne, exklusive Boutiquehotel steht mitten in der Altstadt von Jodphur. Mit seiner exzellenten Lage am Fusse...
The Ajit Bhawan
Preis auf Anfrage
Jodhpur
Dieses 1927 erbaute Palasthotel mit 76 Zimmern war einst die Residenz des Generals Maharaj Ajit Singh, dem Bruder...
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen