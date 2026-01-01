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Bekal, Indien

Bekal Reisen

Reisen zum Bekal Fort mit Traumstrand

Ihre Reise nach Bekal führt Sie in eine Kleinstadt, gelegen an der Westküste des indischen Bundesstaates Kerala. Das Stadtbild bietet einen breiten Facettenreichtum aus goldenen Stränden, den nahe gelegenen Backwaters und der historischen Stadtmauer. Höhepunkt ist das Bekal Fort, das mit seinen massiven Aussichtstürmen eine spektakuläre Aussicht über die Küste Keralas bietet. Gäste erhalten in ihren Ferien in Bekal einen spannenden Einblick in die Geschichte des Landes.

Allerdings erleben Sie an Stränden und Hotels auch Erholung. Ayurveda-Anwendungen mit einer Vielzahl verschiedener Kräuter geben Ihnen Entspannung. Unsere Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne Angebote traumhafter Hotels für Ihre Reise nach Bekal.

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