Thekkady Reisen für Naturliebhaber
Ferien im Land der Gewürze
Spice Village
Preis auf Anfrage
Thekkady
Vielfältiges Aktivitätenprogramm, Spaziergänge durch den Gewürzgarten, Kochkurse, Vorträge über Flora und Fauna....
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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