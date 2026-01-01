Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen
Thekkady, Indien

Thekkady Reisen für Naturliebhaber

Ferien im Land der Gewürze

Im Bundesstaat Kerala liegt Indiens schönste «Gewürzstadt» mit einzigartigen Gewürzen, die zum Teil nur hier angebaut werden. Das gesamte Gebiet dieses südindischen Berglandes ist geprägt von zahlreichen Gewürzplantagen. Auch Tee- und Kaffeeplantagen sind in der Umgebung zu finden. Der Periyar-Nationalpark mit seinem grossen Stausee und dem dichten Regenwald, der dreiviertel der Fläche bedeckt, ist Indiens beliebtestes Natur- und Wildreservat. Es ist die Heimat von sechzig Säugetierarten, darunter Elefanten und die stark bedrohten Bengalischen Tiger. Unsere Spezialisten kennen sich aus beraten Sie gern zu Ihrer Thekkady Reise.

Spice VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Thekkady
Vielfältiges Aktivitäten­pro­gramm, Spazier­gänge durch den Gewürzgarten, Koch­kurse, Vor­träge über Flora und Fauna....

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren