Im Bundesstaat Kerala liegt Indiens schönste «Gewürzstadt» mit einzigartigen Gewürzen, die zum Teil nur hier angebaut werden. Das gesamte Gebiet dieses südindischen Berglandes ist geprägt von zahlreichen Gewürzplantagen. Auch Tee- und Kaffeeplantagen sind in der Umgebung zu finden. Der Periyar-Nationalpark mit seinem grossen Stausee und dem dichten Regenwald, der dreiviertel der Fläche bedeckt, ist Indiens beliebtestes Natur- und Wildreservat. Es ist die Heimat von sechzig Säugetierarten, darunter Elefanten und die stark bedrohten Bengalischen Tiger. Unsere Spezialisten kennen sich aus beraten Sie gern zu Ihrer Thekkady Reise.