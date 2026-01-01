Lage und Anreise: das Tor zu Kerala

Kochi liegt an der Malabarküste und verfügt über einen internationalen Flughafen. Für viele Reisende ist die Stadt deshalb der erste oder letzte Halt in Südindien: Zahlreiche Kerala-Rundreisen beginnen oder enden hier. Wer nach der Ankunft ein bis zwei Nächte in Kochi einplant, kommt in Ruhe an, bevor die Route weiter in die Backwaters oder in die Berge führt.

Übernachten in Kochi: welches Quartier passt

Der Charakter Ihres Aufenthalts hängt stark vom Stadtteil ab. In Fort Kochi und Mattancherry prägen Kolonialbauten aus portugiesischer, niederländischer und britischer Zeit das Strassenbild. Hier finden sich Hotels in historischen Gebäuden, und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind zu Fuss erreichbar; am Abend lassen sich Aufführungen des klassischen Kathakali-Tanztheaters besuchen. Auf dem Festland, im Geschäftszentrum Ernakulam, dominieren moderne Stadthotels – praktisch für kurze Zwischenhalte mit Anschluss an Bahn und Flughafen, jedoch ohne Altstadt-Atmosphäre.

Was Sie ab Kochi kombinieren können

Kochi ist der klassische Ausgangspunkt für die bekanntesten Ziele Keralas. Auf einer Rundreise lassen sich unter anderem verbinden:

die Backwaters um Alappuzha und Kumarakom, ein verzweigtes Netz aus Kanälen und Lagunen, das traditionell per Hausboot erkundet wird

die Teeplantagen von Munnar in den Westghats, die spürbar kühler liegen als die Küste

der Periyar-Nationalpark bei Thekkady, dessen Umgebung für Gewürzgärten bekannt ist

die Sandstrände südlich der Stadt, etwa Marari, für einen ruhigen Badeabschluss der Reise

Auch die Verbindung mit den Tempelstädten des Nachbarstaats Tamil Nadu ist bewährt: Südindien-Rundreisen verlaufen häufig zwischen Chennai oder Madurai und Kochi. Wer den Norden Indiens mit dem Süden kombinieren möchte, plant in der Regel einen Inlandflug ein.

Reisezeit und Reisestil

Das Klima in Kochi ist ganzjährig tropisch warm und feucht. Die trockeneren Monate von etwa Oktober bis März gelten als angenehmste Reisezeit für Kerala; während des Südwestmonsuns von etwa Juni bis September fällt ergiebiger Regen. Wer in dieser Zeit reist, profitiert von grüner Landschaft und weniger Betrieb, sollte aber mit täglichen Schauern rechnen.

Kochi eignet sich für Kulturinteressierte und Individualreisende mit privatem Fahrer ebenso wie für Gäste einer geführten Rundreise. Durch das überschaubare, gut zu Fuss erkundbare Fort Kochi ist die Stadt zudem ein entspannter Einstieg für alle, die Indien zum ersten Mal bereisen. Die unten aufgeführte Auswahl gibt einen Überblick über unsere Hotels in und um Kochi.