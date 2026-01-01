Bhutan Reisen vom Spezialisten
Ferien auf dem Dach der Welt
Das "Land des Donnerdrachens"
Die Symbole der Hoffnung
Die bedeutendsten Klöster von Bhutan liegen umgeben von grünen Hängen im Paro-Tal, einem beliebten Ziel von Rundreisen durch Bhutan. Entlang der Wege befinden sich Steine, die als Glücksbringer dienen sollen und Fahnen im Wind stehen hier als Symbole der Hoffnung auf eine friedliche Welt. Touristen werden davon überzeugt, dass es sich um eine besondere Welt abseits von Lärm und Trubel handelt, die den Atem anhält. Früher konnte das Land nur als Gruppe bereist werden, während Touristen heute behutsam und bestimmt gesteuert werden.
Ursprünglichkeit in seinen Klöstern
Alleine die Gegenwart gewaltiger Gipfel ist inspirierend genug und die gigantischen Berge sind der Grund, weshalb die Menschen in dem beschaulichen Land einen glücklichen Eindruck hinterlassen. Es ist die Spiritualität einer Nation, die einerseits fern und andererseits doch so nahe ist. Auch farbenprächtige Klöster, Strassen und abgelegene Ortschaften tragen dazu bei, dass diese Unberührtheit erhalten bleibt. Es gibt neben der Hauptstadt auch Kleinstädte wie Paro, Punakha oder Tongsa. Dennoch ist und bleibt Bhutan wie es war und wird auch in Zukunft alle Einflüsse, die ein internationaler Tourismus vielleicht mitbringen mag, überstehen.
Besucher werden schnell feststellen, dass die Einwohner des Landes allesamt in einem Glauben vereint sind. Deshalb ist Bhutan auch ein Land mit gastfreundlichen und unbelasteten Einwohnern. Ihre Gebete leben von der vollkommenen Hingabe zu Buddha und schliessen alle Menschen der Welt mit ein.
Reisen für Ausländer einst nicht möglich
Früher konnten Ausländer Bhutan nur besuchen, wenn sie vom König eine Einladung erhielten. Das Land mit seiner Hauptstadt Thimphu befindet sich geografisch zwischen Indien und China. Seine Verfassung vereint das Glück aller Menschen sowie den Schutz der Umwelt. Bhutan ist nicht ohne Grund das „Land des Donnerdrachens“, welches zu keiner Zeit von fremden Mächten erobert wurde. Dies lag sicher auch an den riesigen Berggipfeln und einfach an der Abgeschiedenheit des Landes.
Die kulturellen und religiösen Traditionen verstehen sich als Teil der Landesidentität. Zigaretten sind hier tatsächlich verboten. Aber in Klöstern am Fuss des Himalaya werden Sie öfter auf Mönche treffen, die über Handys das Tor zur Welt offen halten. Mittlerweile wurden zahlreiche Regionen als Nationalpark ausgewiesen. Im zweitgrössten Nationalpark des Landes Jigme Dorji begegnen Sie einer artenreichen Tierwelt. Bhutan Reisen sind einfach anders und faszinierend und Bhutan Ferien werden zum Erlebnis. Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Tigernest, Punakha und Thimphu: die Höhepunkte Bhutans
Die meisten Reisen folgen dem westlichen Tal-Dreieck – hier liegen die bekanntesten Klöster und Festungen des Landes.
Taktshang: das Tigernest
An eine Felswand über dem Paro-Tal geklebt, 900 Meter über dem Talboden, liegt das berühmteste Kloster des Himalaya. Der Aufstieg dauert je nach Tempo zwei bis drei Stunden und führt über einen gut angelegten Pfad durch Kiefernwald. Wer langsam geht und die Höhe respektiert, schafft ihn ohne alpine Erfahrung.
Punakha Dzong am Zusammenfluss
Der Punakha Dzong steht dort, wo Vater- und Mutterfluss zusammentreffen, und gilt als die schönste Festung des Landes. Im Frühling blühen die Jacarandabäume lila vor den weissen Mauern. Auf dem Weg dorthin überquert man den Dochula-Pass mit seinen 108 Stupas und – bei klarer Sicht – dem Blick auf die Siebentausender.
Thimphu: Hauptstadt ohne Ampeln
Thimphu ist eine der wenigen Hauptstädte der Welt ohne eine einzige Verkehrsampel; ein Polizist regelt den Verkehr von Hand. Sehenswert sind die Buddha-Dordenma-Statue über der Stadt, das Nationale Textilmuseum und der Wochenendmarkt.
Wie eine Reise nach Bhutan abläuft
Bhutan verfolgt seit Jahrzehnten eine Politik des behutsamen Tourismus. Das prägt Ablauf und Kosten einer Reise stärker als in anderen Ländern.
Abgabe und begleitete Reise
Für jeden Reisetag wird eine Abgabe für nachhaltige Entwicklung erhoben, die in Bildung, Gesundheit und Umweltschutz fliesst. Reisen werden über lizenzierte Veranstalter organisiert und mit einheimischer Begleitung durchgeführt. Da sich Höhe und Bedingungen dieser Abgabe ändern können, klären wir den aktuellen Stand im Beratungsgespräch.
Anreise und Höhenlage
Der einzige internationale Flughafen liegt in Paro auf 2200 Metern; angeflogen wird er unter anderem ab Delhi, Kathmandu und Bangkok. Die Talböden liegen zwischen 1200 und 2800 Metern, Pässe deutlich höher – planen Sie die ersten Tage ruhig, um sich zu akklimatisieren.
Beste Reisezeit und Tsechu-Feste
Frühling von März bis Mai und Herbst von September bis November bieten klare Sicht und angenehme Temperaturen. In diesen Monaten finden auch die Tsechu statt, mehrtägige Klosterfeste mit Maskentänzen – die Termine folgen dem Mondkalender und sollten früh eingeplant werden.
Häufige Fragen zu Bhutan Reisen
Frühling von März bis Mai und Herbst von September bis November bieten klare Sicht und angenehme Temperaturen. In diesen Monaten finden auch die Tsechu-Klosterfeste mit ihren Maskentänzen statt.
Der Weg führt rund 900 Höhenmeter über einen gut angelegten Pfad und dauert je nach Tempo zwei bis drei Stunden. Alpine Erfahrung braucht es nicht – wichtiger ist, die Höhe zu respektieren und langsam zu gehen.
Reisen werden über lizenzierte Veranstalter organisiert und mit einheimischer Begleitung durchgeführt; zusätzlich wird eine tägliche Abgabe für nachhaltige Entwicklung erhoben. Innerhalb dieses Rahmens sind Route und Tempo individuell gestaltbar.
Der einzige internationale Flughafen liegt in Paro auf 2200 Metern und wird unter anderem ab Delhi, Kathmandu und Bangkok angeflogen. Eine Kombination mit Nepal oder Nordindien bietet sich deshalb an.
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Ganz tiefe Religiosität
Einmalige Erlebnisse
Die weissen Berge und Gipfel des Himalaya sind nah und doch fern, Wolken wachsen wie aus der Ewigkeit: Dies sind die Eigenschaften eines kleinen Landes, die dessen Unberührtheit verkörpern und von den Bewohnern bewahrt werden. Schon so manches Mal haben die als Lamas bezeichneten Priester jedoch Besuchern den Zutritt zu ihren Klöster und sogar zum Allerheiligsten, dem Ushi, gestattet. In den dortigen Dzongs erfahren Sie einen Rausch der Sinne und Farben, weshalb Bhutan Reisen wirklich unbeschreiblich sind.
Sie erleben in Ihren Bhutan Ferien das ursprüngliche Bhutan, das mit nichts anderem vergleichbar ist. Die Mönche murmeln rituelle Mantras und die Klöster mit bunten Wänden, Buddha-Statuen und dem Nationalheiligen Guru Rinpoche sowie der Duft von Räucherstäbchen und lodernde Butterlampen sind allgegenwärtig. So mancher Besucher wird diese besondere Stille erleben und erfahren, dass er auf einer Reise durch Bhutan vielleicht sogar so etwas wie den Mittelpunkt der Erde erreicht hat.
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