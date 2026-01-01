Badeferien in Goa: Indiens entspannte Westküste

Goa ist der kleinste Bundesstaat Indiens – und zugleich einer der vielseitigsten. Über 400 Jahre portugiesische Kolonialgeschichte haben Küche, Architektur und Lebensgefühl geprägt: Weiss getünchte Kirchen stehen neben Hindutempeln, in den Dörfern reihen sich pastellfarbene Kolonialhäuser unter Palmen, und in den Beach-Restaurants kommt frischer Fisch mit indischen wie mediterranen Aromen auf den Tisch. Diese Mischung macht Goa zu einem idealen Einstieg für alle, die Indien zum ersten Mal besuchen.

Die Strände verteilen sich auf zwei recht unterschiedliche Regionen: Der Norden um Calangute, Baga und Anjuna ist lebhaft, mit Märkten, Strandlokalen und Nachtleben. Der Süden um Colva, Agonda und Palolem präsentiert sich ruhiger – hier liegen langgezogene, palmengesäumte Sandstrände und viele der komfortablen Resorts. Lohnende Ausflüge führen zu den UNESCO-geschützten Kirchen von Alt-Goa, zu Gewürzplantagen im grünen Hinterland oder zu den Wochenmärkten, auf denen sich das Erbe der Hippie-Jahre bis heute spüren lässt.

Als beste Reisezeit für Goa gilt die Trockenzeit von November bis April: Dann ist es sonnig und warm bei angenehm tiefer Luftfeuchtigkeit, das Arabische Meer lädt zum Baden ein. Während des Monsuns von etwa Juni bis September fallen dagegen kräftige Regenfälle, viele Strandlokale bleiben geschlossen. Besonders beliebt sind die Monate rund um den Jahreswechsel – wer dann reisen möchte, bucht am besten frühzeitig. Weitere Ideen für die Hauptsaison finden Sie in unserer Übersicht Wohin reisen im Februar?

Für die Anreise fliegen Sie ab der Schweiz mit einem Zwischenstopp – etwa über Mumbai, Delhi oder die Golfstaaten – nach Goa. Besonders reizvoll ist die Kombination: Eine Woche Kultur auf einer Indien-Rundreise, etwa durch Rajasthan oder Südindien, und danach erholsame Tage am Strand. Praktische Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Indien-Reiseinformationen, weitere Inspiration auf unserer Indien-Seite.