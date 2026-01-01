Goa Reisen vom Spezialisten
An paradiesischen Stränden der Blumenkinder
ITC Grand Goa Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Goa
Grosser, schöner Swimmingpool, Kinderpool, Whirlpool, Fitnesscenter, Tennis, Yoga. «Kaya Kalp» Spa mit...
The St. Regis Goa Resort
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Goa
Das luxuriöse Resort gefällt durch seine schöne Architektur und den tropischen, mit Lagunen gestalteten Garten. Die...
Alila Diwa Goa & The Diwa Club by Alila
Preis auf Anfrage
Goa
Höhepunkt ist der attraktive, palmengesäumte Swimmingpool, der in die anliegenden Reisfelder zu verschwinden...
Taj Holiday Village Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Goa
Grosser Swimmingpool im Palmengarten, Kinderbecken und Spielplatz, vielseitiges Sport Center. Spa mit breitem...
Ahilya by the Sea
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Goa
Infinity Swimmingpool plus ein kleiner Pool sowie ein kleines Spa.
Beleza By The Beach
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Goa
Zwei Swimmingpools, einer davon Adults-Only, Fitness, Spa, Kinderspielplatz, Velo- und Motorradverleih, kleine...
Mercure Goa Devaaya Retreat
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Goa
Nebst dem Ayurveda Angebot verfügt das Resort auch über einen Fitnessraum, einen Yoga Pavillion und einen...
Casa De Goa Boutique Resort
Preis auf Anfrage
Goa
Swimmingpool mit kleinem Garten und Liegebetten. Wassersport und Strandhütten am nahen, belebten Calangute Strand....
Badeferien in Goa: Indiens entspannte Westküste
Goa ist der kleinste Bundesstaat Indiens – und zugleich einer der vielseitigsten. Über 400 Jahre portugiesische Kolonialgeschichte haben Küche, Architektur und Lebensgefühl geprägt: Weiss getünchte Kirchen stehen neben Hindutempeln, in den Dörfern reihen sich pastellfarbene Kolonialhäuser unter Palmen, und in den Beach-Restaurants kommt frischer Fisch mit indischen wie mediterranen Aromen auf den Tisch. Diese Mischung macht Goa zu einem idealen Einstieg für alle, die Indien zum ersten Mal besuchen.
Die Strände verteilen sich auf zwei recht unterschiedliche Regionen: Der Norden um Calangute, Baga und Anjuna ist lebhaft, mit Märkten, Strandlokalen und Nachtleben. Der Süden um Colva, Agonda und Palolem präsentiert sich ruhiger – hier liegen langgezogene, palmengesäumte Sandstrände und viele der komfortablen Resorts. Lohnende Ausflüge führen zu den UNESCO-geschützten Kirchen von Alt-Goa, zu Gewürzplantagen im grünen Hinterland oder zu den Wochenmärkten, auf denen sich das Erbe der Hippie-Jahre bis heute spüren lässt.
Als beste Reisezeit für Goa gilt die Trockenzeit von November bis April: Dann ist es sonnig und warm bei angenehm tiefer Luftfeuchtigkeit, das Arabische Meer lädt zum Baden ein. Während des Monsuns von etwa Juni bis September fallen dagegen kräftige Regenfälle, viele Strandlokale bleiben geschlossen. Besonders beliebt sind die Monate rund um den Jahreswechsel – wer dann reisen möchte, bucht am besten frühzeitig. Weitere Ideen für die Hauptsaison finden Sie in unserer Übersicht Wohin reisen im Februar?
Für die Anreise fliegen Sie ab der Schweiz mit einem Zwischenstopp – etwa über Mumbai, Delhi oder die Golfstaaten – nach Goa. Besonders reizvoll ist die Kombination: Eine Woche Kultur auf einer Indien-Rundreise, etwa durch Rajasthan oder Südindien, und danach erholsame Tage am Strand. Praktische Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Indien-Reiseinformationen, weitere Inspiration auf unserer Indien-Seite.
Nord- und Südgoa: zwei verschiedene Ferien
Goa ist Indiens kleinster Bundesstaat, und die Wahl der Küste entscheidet über den Charakter der Reise.
Nordgoa: lebhaft und vielfältig
Rund um Baga, Calangute und Anjuna reihen sich Strandlokale, Märkte und Nachtleben aneinander. Der Flohmarkt von Anjuna ist seit den 1970er-Jahren eine Institution. Wer Betrieb, Auswahl und kurze Wege sucht, ist hier richtig.
Südgoa: ruhig und weit
Im Süden liegen Palolem, Agonda und Colva – Buchten mit Palmen, einfachen Strandhütten und deutlich weniger Menschen. Die Hotels sind grosszügiger angelegt, die Abende ruhiger. Für Erholung und Familien ist der Süden die naheliegendere Wahl.
Portugiesisches Erbe und Gewürzgärten
Vierhundertfünfzig Jahre portugiesische Herrschaft prägen Goa bis heute. In Old Goa stehen Kirchen und Klöster unter UNESCO-Schutz, darunter die Basilika Bom Jesus mit dem Schrein des Franz Xaver. Im Hinterland lassen sich Gewürzplantagen besuchen, und der Dudhsagar-Wasserfall stürzt über 300 Meter durch den Dschungel.
Beste Reisezeit und Anreise nach Goa
Goa hat eine klar abgegrenzte Saison – ausserhalb davon steht ein grosser Teil der Strandinfrastruktur still.
Saison von November bis März
In diesen Monaten ist es trocken und sonnig bei 28 bis 33 Grad, das Meer ist ruhig. Von Juni bis September bringt der Südwestmonsun kräftigen Regen; viele Strandhütten und Restaurants sind dann geschlossen und werden nach der Regenzeit neu aufgebaut.
Anreise
Goa wird über Mumbai oder Delhi angeflogen, teils auch über die Golfstaaten; ab der Schweiz dauert die Reise mit einem Umstieg rund elf bis dreizehn Stunden. Vom Flughafen Dabolim sind die nördlichen Strände in etwa 45 Minuten erreicht, die südlichen in einer knappen Stunde.
Häufige Fragen zu Goa-Reisen
Die beste Reisezeit für Goa ist die Trockenzeit von November bis April – sonnig, warm und mit angenehm tiefer Luftfeuchtigkeit. Während des Monsuns von etwa Juni bis September fallen kräftige Regenfälle, und viele Strandlokale sind geschlossen. Rund um Weihnachten und Neujahr empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.
Ja, für Indien benötigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger ein Visum. Für touristische Reisen lässt es sich in der Regel vorab als E-Visum online beantragen. Die aktuellen Einreisebestimmungen und weitere praktische Hinweise finden Sie in unseren Indien-Reiseinformationen.
Der Norden um Calangute, Baga und Anjuna ist lebhaft: Märkte, Strandlokale und Nachtleben liegen nah beieinander. Der Süden um Colva, Agonda und Palolem ist ruhiger und beherbergt viele der schönen Resorts an langgezogenen Palmenstränden – ideal für erholsame Badeferien, etwa nach einer Indien-Rundreise.
Die UNESCO-geschützten Kirchen von Old Goa mit der Basilika Bom Jesus, Gewürzplantagen im Hinterland, den über 300 Meter hohen Dudhsagar-Wasserfall und den Flohmarkt von Anjuna.
Goa wird über Mumbai oder Delhi angeflogen, teils auch über die Golfstaaten; ab der Schweiz dauert die Reise mit einem Umstieg rund elf bis dreizehn Stunden. Vom Flughafen Dabolim sind die nördlichen Strände in etwa 45 Minuten erreicht.
Vierhundertfünfzig Jahre portugiesische Herrschaft haben Architektur, Küche und Lebensrhythmus geprägt. Goa gilt als entspannter und für Erstreisende zugänglicher als die grossen Metropolen des Subkontinents.
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