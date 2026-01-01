Mumbai Reisen

Wann Sie am besten reisen

Die Stadt liegt am Arabischen Meer, das Klima ist tropisch und feucht. Prägend ist der Sommermonsun: In dieser Zeit fallen ergiebige Regenfälle, einzelne Stadtteile stehen zeitweise unter Wasser und Bootsausflüge auf das Meer werden häufig ausgesetzt. Als angenehmste Reisezeit gelten die Wintermonate der Trockenzeit – dann ist es spürbar weniger schwül und Besichtigungen zu Fuss sind gut möglich. Die Wochen unmittelbar vor dem Monsun sind die heisseste Phase des Jahres.

Was Sie vor Ort erwartet

Der historische Süden lässt sich gut zu Fuss erkunden: das Gateway of India am Hafen, die viktorianisch-gotischen und Art-déco-Bauten rund um die großen Parkflächen der Maidans sowie die Uferpromenade Marine Drive, die abends beleuchtet ist. Vom Hafen fahren Boote zur Insel Elephanta mit ihren in den Fels gehauenen Höhlentempeln. Bekannt sind außerdem das über einen Damm im Meer erreichbare Heiligtum Haji Ali Dargah und die offene Wäscherei Dhobi Ghat.

Kulinarisch ist Mumbai ein Querschnitt durch Indien: Neben der Küche Maharashtras finden sich Spezialitäten aus dem ganzen Land, dazu eine ausgeprägte Streetfood-Kultur und die traditionsreichen Cafés der parsischen Gemeinde. Vegetarisch zu essen ist überall unkompliziert möglich.

Die Stadt ist dicht, laut und in ständiger Bewegung. Wer eine ruhige Auszeit sucht, ist hier falsch: Die Stadtstrände eignen sich zum Flanieren, nicht zum Baden, und Wege im Verkehr dauern länger, als die Karte vermuten lässt. Wer dagegen Architektur, Märkte, Streetfood und indische Gegenwartskultur mag – Mumbai ist das Zentrum der indischen Filmindustrie –, findet ein ungewöhnlich vielseitiges Städteziel.

Womit sich Mumbai kombinieren lässt

Als großer Verkehrsknotenpunkt im Westen Indiens eignet sich die Stadt gut als Auftakt oder Abschluss einer Rundreise. Häufige Kombinationen sind die Palast- und Wüstenstädte Rajasthans im Norden, die Strände Goas weiter südlich an derselben Küste sowie Kerala mit seinen Backwaters. Innerhalb des Bundesstaats Maharashtra sind zudem die Felsentempel von Ajanta und Ellora ein lohnender Abstecher.

Bei der Hotelwahl entscheidet vor allem die Lage. Häuser im Süden liegen nah an den Sehenswürdigkeiten und an der Promenade, die moderneren Geschäftsviertel im Norden bieten mehr Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, und flughafennahe Hotels sind praktisch, wenn Mumbai nur als Zwischenstopp auf dem Weg in eine andere Region dient. Für die wichtigsten Ziele genügen wenige Tage; wer tiefer eintauchen möchte, plant länger.

Für die Planung hilfreich: Besichtigungen lassen sich sinnvoll nach Stadtteilen bündeln, weil der Verkehr viel Zeit kostet. Für Tempel und Moscheen ist bedeckte Kleidung angebracht. Wenn Sie unsicher sind, welche Kombination und welche Reisezeit zu Ihnen passen, besprechen Sie das am besten direkt mit unserem Team – wir stellen Ihnen Hotels und Bausteine passend zu Ihrer Route zusammen.