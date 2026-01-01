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Udaipur, Indien

Udaipur Reisen

Romantische Oase in Rajasthan

Die Grossstadt Udaipur liegt im Süden Rajasthans. Der Maharadscha Udai Singh liess den künstlichen Pichola-See anlegen, weshalb Udaipur «Venedig des Ostens» genannt wird. Unmittelbar am See befindet sich der pompöse Maharadscha-Palast, der heute als Hotel und Museum genutzt wird. Bei einem Spaziergang sind prächtige Tempelanlagen und zahlreiche weitere Paläste zu entdecken. Das Taj Lake Palace, ein majestätisches, marmornes Gebäude inmitten des Pichola-Sees, ist eins der Wahrzeichen Udaipurs und gehört zu den luxuriösesten Hotels überhaupt.

Es ist nur mit einem Boot zu erreichen. Ein einmaliges Erlebnis! Unsere Indien Spezialisten finden auch für Sie die passende Unterkunft in Udaipur.

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Udaipur
Entspannen Sie sich an einem der beiden Swim­ming­pools oder lassen Sie sich im luxuriösen Spa verwöhnen. Ausserdem...
RAAS DevigarhHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Udaipur
Devigarh ist ein Fort aus dem 18. Jahr­hundert, welches stilvoll in ein Palasthotel umgebaut wurde. Der Charme des...
Taj Lake PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Udaipur
Das romantischste Hotel Indiens liegt mitten auf dem Pichola See. Der 250 Jahre alte Palast wurde in seiner alten...
The Leela PalaceHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Udaipur
Das Luxushotel liegt romantisch direkt an den Ufern des Pichola Sees mit Blick über den See, die Aravalli Hügel und...
TridentHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Udaipur
Dieses Erstklasshotel liegt am Ufer des Pichola Sees. Es ist umgeben von üppiger Vegetation und Teil des...

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