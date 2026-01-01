Aman-i-Khas
Ranthambore
Beschreibung
Einleitung
Klein aber fein ist die Devise in diesem zur Luxuskette der Aman Resorts gehörenden Zeltcamp. Die lediglich zehn klimatisieren Zelte werden alljährlich neu aufgebaut und bleiben nur während der Safari Saison über acht Monate hindurch bestehen. Hier erwartet Sie nebst hohem Wohnkomfort in den geräumigen Zelten vor allem Ruhe und die Intimität eines Kleinstresorts. Die Zelte sind mit Holzboden versehen, haben eine gemütliche Sitzecke und sind mit einem komfortablen Badezimmer mit Badewanne und Dusche ausgestattet.
In separaten Zelten befinden sich die Rezeption mit der Bibliothek, das Restaurant und das hoteleigene Spa. Den Gästen steht ein Planschpool und ein Wellness Angebot mit Ayurveda Massagen, wohltuenden Reiki Behandlungen und weiteren Wohlfühlangeboten zur Verfügung. Der Eingang zum Nationalpark liegt nur wenige Fahrminuten vom Resort entfernt.
Preis auf Anfrage
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