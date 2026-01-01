Indien Bahnreisen vom Spezialisten
Mit dem Zug durch Indien: Faszination bei jedem Halt
«The Deccan Odyssey» - Die Glanzlichter Rajasthans
Preis auf Anfrage
ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station bis Delhi Safdarjung Railway Station
Highlights: Luxuriöse Zugfahrt mit nostalgischem Charme, Kulinarische Erlebnisse an Bord und unterwegs, Besichtigung...
8 Tage / 7 Nächte
«The Deccan Odyssey» - Die Juwelen des Dekkans
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights: Besichtigung von Tempeln. Hampi, einer der faszinierendsten Orten. Die buddhistischen Höhlen von Ajanta.
8 Tage / 7 Nächte
«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige
Preis auf Anfrage
ab Delhi Safdarjung Train Station bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
8 Tage / 7 Nächte
Wie die Könige durch Indien reisen
Wahrhaft königlich fühlen sich Reisende im Maharaja Express. Jede Kabine ist mit einem eigenen Bad ausgestattet. Zudem können in den zwei Zugrestaurants leckere und exquisite Speisen bei exzellentem Service genossen werden. Der zugeigene Aufenthaltsraum überzeugt mit seiner besonderen Eleganz. Auf komfortablen Zugreisen in Indien wird an den schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes Halt gemacht. Ob das Taj Mahal oder der Nationalpark Ranthambore mit seinen Tigern, das fahrende Hotel bringt Sie von einem beeindruckenden Ort zum nächsten.
Die indische Kultur wird Reisenden bei einem Stopp in der spirituellen Stadt Varanasi am heiligen Fluss Ganges nähergebracht. In der wachsenden Millionenstadt Jaipur können das Fort Amber und der berühmte Palast der Winde besucht werden.
Ein fahrender Palast rollt über Indiens Schienen
Der Deccan Odyssey beeindruckt mit seinem luxuriösen Interieur, das an die Pracht indischer Paläste erinnert. Auf höchstem Niveau geniessen Reisende ihre Zugreisen durch Indien an Board dieses extravaganten Transportmittels. Die Fahrten führen Sie vorbei an malerischen Weinbergen und goldenen Sandstränden bis zu den attraktivsten UNESCO-Weltkulturerbestätten. Ein persönlicher Service und ein Spa-Wagen machen die Indien Rundreise auf Schienen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage, während die Landschaft an Ihnen vorbeizieht.
Beste Reisezeit
Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.
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