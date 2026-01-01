Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen
Mumbai Pune Railway, Indien

Indien Bahnreisen vom Spezialisten

Mit dem Zug durch Indien: Faszination bei jedem Halt

Um die komplette Bandbreite der abwechslungsreichen Landschaft auf dem Subkontinent zu erleben, eignen sich Bahnreisen durch Indien hervorragend. Die Züge arbeiten sich im Vergleich zu europäischen Fernbahnen eher langsam durchs Land. Für Reisende ein Vorteil, können sie so die einmaligen Erfahrungen ausgiebig geniessen. Indien ist das Land der strahlenden und bunten Farben, der exotischen Gerüche und der emsigen Bahnhöfe. In den luxuriösen Kabinen gleitet das authentische Leben Indiens sanft an Ihnen vorüber. Unsere Indien Spezialisten verraten Ihnen gerne die schönsten Bahnstrecken durch den südasiatischen Staat.

Icon map8 Tage
«The Deccan Odyssey» - Die Glanzlichter Rajasthans
Preis auf Anfrage
ab Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station bis Delhi Safdarjung Railway Station
Highlights: Luxuriöse Zugfahrt mit nostalgischem Charme, Kulinarische Erlebnisse an Bord und unterwegs, Besichtigung...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
«The Deccan Odyssey» - Die Juwelen des Dekkans
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights: Besichtigung von Tempeln. Hampi, einer der faszinierendsten Orten. Die buddhistischen Höhlen von Ajanta.
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras
Preis auf Anfrage
ab/bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige
Preis auf Anfrage
ab Delhi Safdarjung Train Station bis Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Train Station
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Wie die Könige durch Indien reisen

Wahrhaft königlich fühlen sich Reisende im Maharaja Express. Jede Kabine ist mit einem eigenen Bad ausgestattet. Zudem können in den zwei Zugrestaurants leckere und exquisite Speisen bei exzellentem Service genossen werden. Der zugeigene Aufenthaltsraum überzeugt mit seiner besonderen Eleganz. Auf komfortablen Zugreisen in Indien wird an den schönsten Sehenswürdigkeiten des Landes Halt gemacht. Ob das Taj Mahal oder der Nationalpark Ranthambore mit seinen Tigern, das fahrende Hotel bringt Sie von einem beeindruckenden Ort zum nächsten.

Die indische Kultur wird Reisenden bei einem Stopp in der spirituellen Stadt Varanasi am heiligen Fluss Ganges nähergebracht. In der wachsenden Millionenstadt Jaipur können das Fort Amber und der berühmte Palast der Winde besucht werden.

Ein fahrender Palast rollt über Indiens Schienen

Der Deccan Odyssey beeindruckt mit seinem luxuriösen Interieur, das an die Pracht indischer Paläste erinnert. Auf höchstem Niveau geniessen Reisende ihre Zugreisen durch Indien an Board dieses extravaganten Transportmittels. Die Fahrten führen Sie vorbei an malerischen Weinbergen und goldenen Sandstränden bis zu den attraktivsten UNESCO-Weltkulturerbestätten. Ein persönlicher Service und ein Spa-Wagen machen die Indien Rundreise auf Schienen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage, während die Landschaft an Ihnen vorbeizieht.

Beste Reisezeit

Wann sich die Destination am schönsten zeigt – Monat für Monat mit allen Klimadaten.

Backwater

Erleben Sie die eindrucksvolle Naturlandschaft im wunderschönen Indien

Beeindruckende Paläste und Bauten

Erleben Sie die prachtvollen Paläste Indiens

Bhutan Reisen

Entdecken Sie das ursprüngliche Asien

Natur und Nationalparks

Auf Tuchfühlung mit den Wildtieren und einer einzigartigen Natur

Reiseinformationen

Alles über Land, Leute und die Vorbereitung Ihrer Reise nach Indien

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Indien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren