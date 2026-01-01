Die Anlage umfasst zwei Zonen: Im Superior und Deluxe Wing sind in mehreren dreistöckigen Gebäuden und nahe am Meer 197 Zimmer untergebracht. Alle Zimmer sind zum Meer gerichtet. Im hinteren Teil der Anlage am steilen Hang wurden 148 schöne Ein- und Zwei-Zimmer Suiten (Ocean Suites Wing) errichtet. Sie sind in zahlreichen Gebäuden mit zwei bis vier Zimmereinheiten pro Gebäude unter­gebracht und sind am ganzen Hang verteilt.

Die Zimmer werden mit einem Buggy erreicht. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.

Superior Balcony (61): 33 m² grosse Zimmer mit Dusche und Balkon, mit teilweiser Meersicht.

Superior Ocean Front Balcony (45): gleich wie Superior Balcony aber mit direkter Meersicht.

Deluxe Ocean Front Balcony (84): 43 m² gross mit Bad oder Dusche und Balkon, der eine traumhafte Aussicht auf das Meer bietet.

1-Bedroom Suite Ocean Coral Lounge (61): 39-44 m² grosse Suiten, sehr gemütlich und hell eingerichtet mit se­paratem Wohn-/Essbereich und Kitchenette.

Die Suiten bieten riesige Fensterfronten mit teilweiser Meersicht, jedoch keinen Balkon.

1-Bedroom Suite Ocean View Coral Lounge (37): Gleiche Grösse und Einrichtung wie 1-Bedroom Suite Ocean Coral Lounge, aber mit wunderschönem Blick aufs Meer.

2-Bedroom Suite Ocean Coral Lounge (23): 78-88 m² grosse Suiten mit zwei Schlafzimmern und gleicher Einrichtung wie die 1-Bedroom Suiten - ideal für Familien!

Gäste der 1- und 2-Bedroom Suite Ocean Coral Lounge haben die Möglichkeit gegen Aufpreis Zugang zum Club Haus zu erhalten, wo neben dem Früh­stück auch Ge­tränke und Snacks tagsüber und der abendliche Cocktail und Canapés serviert werden. Zudem steht Ihnen ein separater Swimming­pool mit atemberaubender Meersicht und ein separates Fitnesscenter zur Verfügung.