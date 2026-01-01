Das Resort mit total 518 Zimmern ist in zwei Teile aufgeteilt. Im grünen «Bhuri Wing», der etwas zurückversetzt und durch eine wenig befahrene Strasse vom Strand getrennt ist, befinden sich die Deluxe, Grand Deluxe Family und die neuen Pool Access Zimmer. Der «Thani Wing» besteht aus mehreren Gebäudetrakten, direkt am Strand gelegen inmitten der gepflegten Garten- und Poolanlage. Im «Thani Wing» befinden sich die bei Schweizern sehr beliebten Junior- und Grand Suiten, welche alle über eine herrliche Meersicht verfügen (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt).

Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühl­schrank, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Balkon ausgestattet.

Deluxe – Bhuri Wing (65): 40 m² grosse, helle Zimmer mit Regendusche, bequemem Sofa und Tagesbett auf dem Balkon mit Sicht in den Garten und Pool.

Grand Deluxe Family – Bhuri Wing (69): 50 m² grosse Zimmer mit geräumigem Balkon, Gartenblick, nahe der «Aqua Play Zone» gelegen. Der Kinderbereich mit zwei Auszieh­betten kann mit Schiebetüren abgetrennt werden, um für genügend Privats­phäre zu sorgen.

Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche – ideal für für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 16 Jahren.

Junior Suite – Thani Wing (174): 45–50 m² grosse Zimmer mit Garten- und Meersicht und einem Wohnbereich mit Tagesbett. Bade­zimmer mit Badewanne und separater Dusche.

Junior Suite Oceanfront – Thani Wing (44): 50 m² gross und sehr nahe am Meer gelegen.

Pool Access – Bhuri Wing (34): Gleiche Grösse wie Junior Suite Oceanfront, mit privater Veranda mit direktem Pooleinstieg.

Grand Suite – Thani Wing (44): 75 m² grosse Suiten mit grossem Wohn­bereich und Balkon. Ruhige Lage und herrliche Meersicht.