Katathani Phuket Beach Resort
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Sechs Swimmingpools, zum Teil mit Kinderplanschbecken und Jacuzzi, zwei Tennisplätze mit Flutlicht, Tauchschule, zwei Fitnesscenter, Yoga und Sauna. Die «Aqua Play Zone»; ein Wasserpark für Kinder mit Wasserrutschbahnen sorgt für eine Menge Spass. Tischtennis, Minigolf, Pétanque, Billard, Kid’s Club und Kinderspielplatz. Minimarkt mit Souvenirs, Bibliothek mit gratis Internetzugang, sowie Spa mit grossem Massage Angebot. «Lady A», eine neue Yacht des Hotels, kann für private Tagesausflüge mit Crew gemietet werden. Täglicher Shuttlebus nach Phuket Stadt und Patong (gegen Gebühr).
Lage
An einem der schönsten Sandstrände Phukets in der malerischen Kata Noi Bucht im Süden der Insel gelegen. Transfer zum Flughafen ca. 50 Minuten; ins lebhafte Patong ca. 20 Minuten. Zum Kata Strand, wo es Restaurants, Bars und Läden hat, sind es etwa 15 Minuten zu Fuss.
Angebot
In sechs Restaurants wird Ihnen asiatische, thailändische und italienische Küche serviert – ebenso wie frischer Fisch und Seafood. Am Buffet geniessen Sie themenbezogene Abendessen und abwechslungsreiche Unterhaltung. Die Cocktail-Lounge, die Poolbars und der Beachclub überraschen mit exotischen Drinks und Snacks.
Zimmer
Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon ausgestattet.
Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche – ideal für für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 16 Jahren.
Das Resort mit total 518 Zimmern ist in zwei Teile aufgeteilt. Im grünen «Bhuri Wing», der etwas zurückversetzt und durch eine wenig befahrene Strasse vom Strand getrennt ist, befinden sich die Deluxe, Grand Deluxe Family und die neuen Pool Access Zimmer. Der «Thani Wing» besteht aus mehreren Gebäudetrakten, direkt am Strand gelegen inmitten der gepflegten Garten- und Poolanlage. Im «Thani Wing» befinden sich die bei Schweizern sehr beliebten Junior- und Grand Suiten, welche alle über eine herrliche Meersicht verfügen (teilweise durch Pflanzen eingeschränkt).
Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Balkon ausgestattet.
Deluxe – Bhuri Wing (65): 40 m² grosse, helle Zimmer mit Regendusche, bequemem Sofa und Tagesbett auf dem Balkon mit Sicht in den Garten und Pool.
Grand Deluxe Family – Bhuri Wing (69): 50 m² grosse Zimmer mit geräumigem Balkon, Gartenblick, nahe der «Aqua Play Zone» gelegen. Der Kinderbereich mit zwei Ausziehbetten kann mit Schiebetüren abgetrennt werden, um für genügend Privatsphäre zu sorgen.
Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche – ideal für für 2 Erwachsene und 2 Kinder unter 16 Jahren.
Junior Suite – Thani Wing (174): 45–50 m² grosse Zimmer mit Garten- und Meersicht und einem Wohnbereich mit Tagesbett. Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche.
Junior Suite Oceanfront – Thani Wing (44): 50 m² gross und sehr nahe am Meer gelegen.
Pool Access – Bhuri Wing (34): Gleiche Grösse wie Junior Suite Oceanfront, mit privater Veranda mit direktem Pooleinstieg.
Grand Suite – Thani Wing (44): 75 m² grosse Suiten mit grossem Wohnbereich und Balkon. Ruhige Lage und herrliche Meersicht.
ab CHF 65.– / pro Person
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