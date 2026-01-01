Lage und Anreise

Ko Chang liegt im Golf von Thailand vor der Küste der Provinz Trat, im äussersten Osten des Landes. Die Anreise führt in der Regel über Bangkok: entweder auf dem Landweg zu den Fährpiers auf dem Festland oder per Inlandflug nach Trat mit anschliessendem Transfer zur Fähre. Einen eigenen Flughafen besitzt die Insel nicht – die letzte Etappe erfolgt immer per Schiff. Für die Planung bedeutet das: Ko Chang lohnt sich weniger als kurzer Zwischenstopp, sondern als Reiseziel für mehrere Tage am Stück.

Die Strände der Westküste

Die touristische Infrastruktur konzentriert sich auf die Westküste, während das gebirgige Landesinnere dem Regenwald überlassen bleibt. Die einzelnen Strandabschnitte unterscheiden sich deutlich im Charakter:

Hat Sai Khao (White Sand Beach) – der am stärksten erschlossene Abschnitt mit der grössten Dichte an Restaurants und Geschäften

– der am stärksten erschlossene Abschnitt mit der grössten Dichte an Restaurants und Geschäften Klong Prao – langer, ruhiger Strand mit breitem Resort-Angebot, gut geeignet für Familien

– langer, ruhiger Strand mit breitem Resort-Angebot, gut geeignet für Familien Kai Bae – ausgewogener Mittelweg zwischen Belebtheit und Ruhe

– ausgewogener Mittelweg zwischen Belebtheit und Ruhe Lonely Beach – legerer, preisbewusster Abschnitt mit jungem Publikum

– legerer, preisbewusster Abschnitt mit jungem Publikum Bang Bao – Fischerdorf auf Stelzen im Süden, Ausgangspunkt der Ausflugsboote zu den vorgelagerten Inseln

Beste Reisezeit

Als günstigste Reisemonate gelten November bis April: In dieser Trockenzeit ist das Meer meist ruhig, und die Boote zu den Nachbarinseln verkehren regelmässig. Von etwa Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun Regenfälle, die gegen Ende der Saison am ergiebigsten ausfallen; Schnorchel- und Tauchausflüge sind dann nur eingeschränkt möglich. Dafür zeigt sich die Insel in dieser Zeit besonders grün, und Wasserfälle wie der Klong Plu im Inselinneren führen am meisten Wasser.

Für wen sich Ko Chang eignet

Ko Chang ist ruhiger und weniger stark entwickelt als Phuket oder Ko Samui. Die Insel richtet sich an Gäste, die überschaubare Strandorte und viel Natur einem grossen Unterhaltungsangebot vorziehen. Klassisch ist die Kombination mit einigen Tagen Bangkok oder als Badeabschluss nach einer Rundreise durch Zentral- oder Nordthailand. Dank der Lage nahe der kambodschanischen Grenze lässt sich der Aufenthalt zudem mit den Tempeln von Angkor verbinden. Wer mehrere Inseln erleben möchte, kombiniert Ko Chang mit den kleineren Nachbarinseln Ko Mak und Ko Kut.

In der untenstehenden Übersicht finden Sie unsere Auswahl an Hotels und Resorts auf Ko Chang. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne dazu, welcher Strandabschnitt und welches Haus zu Ihrer Reise passen.