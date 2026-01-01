Ko Chang Reisen
Ferien auf der paradiesischen Insel vom Spezialisten
Lage und Anreise
Ko Chang liegt im Golf von Thailand vor der Küste der Provinz Trat, im äussersten Osten des Landes. Die Anreise führt in der Regel über Bangkok: entweder auf dem Landweg zu den Fährpiers auf dem Festland oder per Inlandflug nach Trat mit anschliessendem Transfer zur Fähre. Einen eigenen Flughafen besitzt die Insel nicht – die letzte Etappe erfolgt immer per Schiff. Für die Planung bedeutet das: Ko Chang lohnt sich weniger als kurzer Zwischenstopp, sondern als Reiseziel für mehrere Tage am Stück.
Die Strände der Westküste
Die touristische Infrastruktur konzentriert sich auf die Westküste, während das gebirgige Landesinnere dem Regenwald überlassen bleibt. Die einzelnen Strandabschnitte unterscheiden sich deutlich im Charakter:
- Hat Sai Khao (White Sand Beach) – der am stärksten erschlossene Abschnitt mit der grössten Dichte an Restaurants und Geschäften
- Klong Prao – langer, ruhiger Strand mit breitem Resort-Angebot, gut geeignet für Familien
- Kai Bae – ausgewogener Mittelweg zwischen Belebtheit und Ruhe
- Lonely Beach – legerer, preisbewusster Abschnitt mit jungem Publikum
- Bang Bao – Fischerdorf auf Stelzen im Süden, Ausgangspunkt der Ausflugsboote zu den vorgelagerten Inseln
Beste Reisezeit
Als günstigste Reisemonate gelten November bis April: In dieser Trockenzeit ist das Meer meist ruhig, und die Boote zu den Nachbarinseln verkehren regelmässig. Von etwa Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun Regenfälle, die gegen Ende der Saison am ergiebigsten ausfallen; Schnorchel- und Tauchausflüge sind dann nur eingeschränkt möglich. Dafür zeigt sich die Insel in dieser Zeit besonders grün, und Wasserfälle wie der Klong Plu im Inselinneren führen am meisten Wasser.
Für wen sich Ko Chang eignet
Ko Chang ist ruhiger und weniger stark entwickelt als Phuket oder Ko Samui. Die Insel richtet sich an Gäste, die überschaubare Strandorte und viel Natur einem grossen Unterhaltungsangebot vorziehen. Klassisch ist die Kombination mit einigen Tagen Bangkok oder als Badeabschluss nach einer Rundreise durch Zentral- oder Nordthailand. Dank der Lage nahe der kambodschanischen Grenze lässt sich der Aufenthalt zudem mit den Tempeln von Angkor verbinden. Wer mehrere Inseln erleben möchte, kombiniert Ko Chang mit den kleineren Nachbarinseln Ko Mak und Ko Kut.
In der untenstehenden Übersicht finden Sie unsere Auswahl an Hotels und Resorts auf Ko Chang. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne dazu, welcher Strandabschnitt und welches Haus zu Ihrer Reise passen.
Imperial River House
ab CHF 52.– / pro Person
Chiang Rai
Idyllisch am Ufer des Mae Kok Flusses liegt dieses charmante Hotel mit grossem Swimmingpool und insgesamt nur 39...
Action und Erholung
Die 215 Quadratkilometern grosse Insel Ko Chang bietet Gästen viele Betätigungsmöglichkeiten für Strandferien oder Dschungeltrekkings. Kilometerlange feine Sandstrände richten sich an Badegäste und Naturliebhaber gleichermassen. Wenn Sie nach Thailand kommen, können Sie einen Teil Ihrer Ferien auf Ko Chang verbringen und dort unbeschwertes Inselfeeling geniessen. Lassen Sie sich von unseren Thailand-Spezialisten beraten und finden Sie das für Sie perfekte Hotel für Ihre Ferien auf Ko Chang!
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