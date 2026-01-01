Die Pool Villen befinden sich in einer bewachten Villenanlage mit total 44 Villen und bieten absolute Privatsphäre. Helle, lichtdurchflutete Räume mit moderner Ausstattung strahlen eine gemütliche Eleganz aus. Die über das Pooldeck zugänglichen klimatisierten Schlafzimmer mit angrenzendem Badezimmer sind geräumig und mit allem ausgestattet, was Sie im Urlaub benötigen. Jede Villa verfügt über einen gemütlichen Wohnbereich mit Sofa, Fernseher, einen Esstisch für sechs Personen, sowie eine Küche mit Nespresso Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, Backofen, Kochherd und Waschmaschine, ausserdem eine eigene Garage.

Die Wohnräume sind gelungen zum eigenen Pool hin ausgerichtet, wo Liegen zum Relaxen einladen. Gratis Internetzugang, Safe und Föhn stehen zur Verfügung.

Standard Pool Villa 2-Bedroom (3): 164 m² mit kleiner Küchenzeile, davon 74 m² Aussenbereich, 27 m² Pool mit zwei Sonnenliegen. Totale Grundstücksfläche ca. 240 m²

Deluxe Garden Pool Villa 2-Bedroom (9): 220 m², davon 110 m² Aussenbereich mit mehr Grünfläche, 28 m² Pool mit vier Sonnenliegen. Totale Grundstücksfläche ca. 480 m²

Weitere Villentypen mit drei Schlafzimmern auf Anfrage vorhanden.