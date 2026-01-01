Escape Villas
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Gestalten Sie Ihren Aufenthalt ganz nach Ihrem Geschmack. Auf Wunsch können diverse Aktivitäten, (wie Massagen, Kochkurse) in Ihrer eigenen Villa organisiert werden. Ein kleines Fitnesszentrum befindet sich ebenfalls in der Anlage. Ein Concierge Service steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung.
Lage
Ruhig und doch zentral in der Bang Tao Region. Einkaufs-, Ausgeh- und Sportmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Den Strand erreichen Sie zu Fuss oder mit dem Fahrrad (ca. 2 km). Ausserdem fährt ein gratis Shuttleservice an den Strand oder ins Zentrum (fixer Fahrplan). Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 40 min.
Angebot
Keine Lust, Ihr Frühstück im Urlaub selber zuzubereiten? Absolut verständlich! Lassen Sie sich morgens bequem einen leckeren Frühstückskorb in Ihre Villa liefern. Für alle weiteren Mahlzeiten finden Sie in kurzer Gehdistanz (5 Gehminuten) bereits eine Auswahl an Restaurants.
Zimmer
Die Wohnräume sind gelungen zum eigenen Pool hin ausgerichtet, wo Liegen zum Relaxen einladen. Gratis Internetzugang, Safe und Föhn stehen zur Verfügung.
Die Pool Villen befinden sich in einer bewachten Villenanlage mit total 44 Villen und bieten absolute Privatsphäre. Helle, lichtdurchflutete Räume mit moderner Ausstattung strahlen eine gemütliche Eleganz aus. Die über das Pooldeck zugänglichen klimatisierten Schlafzimmer mit angrenzendem Badezimmer sind geräumig und mit allem ausgestattet, was Sie im Urlaub benötigen. Jede Villa verfügt über einen gemütlichen Wohnbereich mit Sofa, Fernseher, einen Esstisch für sechs Personen, sowie eine Küche mit Nespresso Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, Backofen, Kochherd und Waschmaschine, ausserdem eine eigene Garage.
Die Wohnräume sind gelungen zum eigenen Pool hin ausgerichtet, wo Liegen zum Relaxen einladen. Gratis Internetzugang, Safe und Föhn stehen zur Verfügung.
Standard Pool Villa 2-Bedroom (3): 164 m² mit kleiner Küchenzeile, davon 74 m² Aussenbereich, 27 m² Pool mit zwei Sonnenliegen. Totale Grundstücksfläche ca. 240 m²
Deluxe Garden Pool Villa 2-Bedroom (9): 220 m², davon 110 m² Aussenbereich mit mehr Grünfläche, 28 m² Pool mit vier Sonnenliegen. Totale Grundstücksfläche ca. 480 m²
Weitere Villentypen mit drei Schlafzimmern auf Anfrage vorhanden.
Preis auf Anfrage
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