Die 255 Zimmer sind auf mehrere, drei- und vierstöckige Gebäude verteilt in grosszügiger ge­­pflegter Gartenanlage eingebettet zwischen einer Lagune und dem Sandstrand. Wir können Ihnen die Club Zimmer wärmstens empfehlen; geniessen Sie das exklusive Ambiente und sämtliche Annehmlich­keiten – der Aufpreis lohnt sich!

Lagoon View (109): 43 m² grosse, modern eingerichtete und neu renovierte Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bade­­zimmer mit im Boden eingelassener Badewanne.

Am Fens­ter befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten. Balkon oder Terrasse mit Sicht auf die Lagune. Ruhige Lage mit grösserer Privatsphäre als Ocean View Balcony.

Ocean View Balcony (20): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View, mit Balkon und eingeschränkter Meersicht.

Ocean View Terrasse (17): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View, mit privater Terrasse und eingeschränkter Meersicht.

Ocean Front Balcony (9): Gleich wie Lagoon View, mit Balkon und best möglicher, wunderschöner Meersicht.

Club Lagoon View (54): 54 m² grosse, neu renovierte Zimmer mit gleicher Ein­richtung wie Lagoon View.

Das Badezimmer verfügt über eine separate Dusche und eine Badewanne.

Club Ocean View (19): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Club Lagoon View, mit eingeschränkter Meersicht.

Club Ocean Front (9): Gleich wie Club Lagoon View, jedoch mit best möglicher, traumhafter Meersicht.

Lagoon View 1-Bedroom Suite (2): Diese 104 m² grossen, eleganten Suiten verfügen über einen separaten Wohnbereich, eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten, ein Badezimmer mit Doppellavabo, im Boden eingelassenener Badewanne sowie Regendusche.

Die weitläufige private Terrasse oder der grosszügige Balkon bietet einen atemberaubenden Blick auf die Lagune.

Ocean View 1-Bedroom Suite (3): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View 1-Bedroom Suite, jedoch mit geräumigem Wohn-/Essbereich mit Sicht auf das Meer. Balkon mit herrlicher Sicht zur Lagune und ins Grüne.

Ocean Front 1-Bedroom Suite (3): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Ocean View 1-Bedroom Suite, jedoch mit geräumigem Wohn-/Essbereich und einer Kitchenette.

Diese Suiten verfügen über grosse Fensterfronten sowie einen Balkon mit traumhafter Aussicht auf das Meer.



Gäste der Club Kategorien und Suiten haben Zutritt zur herrlich an der Lagune gelegenen «Voyager 47 Club Lounge» und kommen in den Genuss folgender Annehmlichkeiten: Separates Früh­­stücks­buffet, den ganzen Tag über alkoholfreie Getränke sowie abends Cocktails und Canapés.