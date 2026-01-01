SAii Laguna Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Riesige Poollandschaft mit einer Rutschbahn, einem Wasserfall und Jacuzzi, sowie Kinderclub. Grosses Sportangebot mit Segeln, Surfen, Kajak, Tennis, Squash, Badminton, Tischtennis, Golf, Fitnesscenter, Veloverleih und Spa.
Lage
Direkt am langen Sandstrand der Bang Tao Bucht gelegen. Lokale Restaurants und kleine Verkaufsstände liegen neben dem Resort und auch die Restaurants und Bars der Nachbarhotels in der Laguna Zone sorgen für Abwechslung. Ein Wasserpark liegt nur 10 Fahrminuten entfernt. Fahrzeit zum Flughafen ca. 30 Minuten.
Angebot
Im «Locavore» Restaurant werden Buffets und à la carte Mahlzeiten angeboten. Im «Miss Olive Oyl» geniessen Sie mediterrane Küche und schöne Weine. Im «Mr Tomyam» werden asiatische wie auch westliche Klassiker serviert. Hier lässt man den Abend mit einem feinen Cocktail und Live-Musik ausklingen. Eine grosse Auswahl an Kaffee- und Teesorten, frisch zubereitete Sandwiches und leckeres Gebäck werden im Café «bean/Co» angeboten.
Zimmer
Die 255 Zimmer sind auf mehrere, drei- und vierstöckige Gebäude verteilt in grosszügiger gepflegter Gartenanlage eingebettet zwischen einer Lagune und dem Sandstrand. Wir können Ihnen die Club Zimmer wärmstens empfehlen; geniessen Sie das exklusive Ambiente und sämtliche Annehmlichkeiten – der Aufpreis lohnt sich!
Am Fenster befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten. Balkon oder Terrasse mit Sicht auf die Lagune. Ruhige Lage mit grösserer Privatsphäre als Ocean View Balcony.
Das Badezimmer verfügt über eine separate Dusche und eine Badewanne.
Die weitläufige private Terrasse oder der grosszügige Balkon bietet einen atemberaubenden Blick auf die Lagune.
Diese Suiten verfügen über grosse Fensterfronten sowie einen Balkon mit traumhafter Aussicht auf das Meer.
Die 255 Zimmer sind auf mehrere, drei- und vierstöckige Gebäude verteilt in grosszügiger gepflegter Gartenanlage eingebettet zwischen einer Lagune und dem Sandstrand. Wir können Ihnen die Club Zimmer wärmstens empfehlen; geniessen Sie das exklusive Ambiente und sämtliche Annehmlichkeiten – der Aufpreis lohnt sich!
Lagoon View (109): 43 m² grosse, modern eingerichtete und neu renovierte Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Badezimmer mit im Boden eingelassener Badewanne.
Am Fenster befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten. Balkon oder Terrasse mit Sicht auf die Lagune. Ruhige Lage mit grösserer Privatsphäre als Ocean View Balcony.
Ocean View Balcony (20): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View, mit Balkon und eingeschränkter Meersicht.
Ocean View Terrasse (17): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View, mit privater Terrasse und eingeschränkter Meersicht.
Ocean Front Balcony (9): Gleich wie Lagoon View, mit Balkon und best möglicher, wunderschöner Meersicht.
Club Lagoon View (54): 54 m² grosse, neu renovierte Zimmer mit gleicher Einrichtung wie Lagoon View.
Das Badezimmer verfügt über eine separate Dusche und eine Badewanne.
Club Ocean View (19): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Club Lagoon View, mit eingeschränkter Meersicht.
Club Ocean Front (9): Gleich wie Club Lagoon View, jedoch mit best möglicher, traumhafter Meersicht.
Lagoon View 1-Bedroom Suite (2): Diese 104 m² grossen, eleganten Suiten verfügen über einen separaten Wohnbereich, eine gemütliche Sitzecke mit Kissen und Matten, ein Badezimmer mit Doppellavabo, im Boden eingelassenener Badewanne sowie Regendusche.
Die weitläufige private Terrasse oder der grosszügige Balkon bietet einen atemberaubenden Blick auf die Lagune.
Ocean View 1-Bedroom Suite (3): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Lagoon View 1-Bedroom Suite, jedoch mit geräumigem Wohn-/Essbereich mit Sicht auf das Meer. Balkon mit herrlicher Sicht zur Lagune und ins Grüne.
Ocean Front 1-Bedroom Suite (3): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Ocean View 1-Bedroom Suite, jedoch mit geräumigem Wohn-/Essbereich und einer Kitchenette.
Diese Suiten verfügen über grosse Fensterfronten sowie einen Balkon mit traumhafter Aussicht auf das Meer.
Gäste der Club Kategorien und Suiten haben Zutritt zur herrlich an der Lagune gelegenen «Voyager 47 Club Lounge» und kommen in den Genuss folgender Annehmlichkeiten: Separates Frühstücksbuffet, den ganzen Tag über alkoholfreie Getränke sowie abends Cocktails und Canapés.
ab CHF 89.– / pro Person
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