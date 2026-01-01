Anantara Mai Khao Phuket Villas
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Der lange Sandstrand lädt zu romantischen Spaziergängen ein, vor allem während eines Sonnenuntergangs. Swimmingpool und schönes Spa, in dem Sie sich mit traditionellen Massagen, Ayurveda Therapien und anderen Anwendungen verwöhnen lassen können. Wassersportbegeisterte können windsurfen, segeln, schnorcheln, tauchen und Kajak fahren. Zwei Flutlicht-Tennisplätze, ein Fitness Center und private Yoga und Aerobic Kurse gibt es für aktive Gäste. Das Hotel verfügt auch über eine Bibliothek, einen Souvenirladen und bietet Kochkurse und ein tägliches Aktivitätenprogramm an.
Lage
Direkt am kilometerlangen, wenig bevölkerten und stark abfallenden Sandstrand von Mai Khao, nördlich vom Flughafen gelegen. Ausser einem kleinen Zentrum mit ein paar Geschäften und Cafés hat es noch zwei bis drei kleine, lokale Restaurants in der Nähe. Die Transferzeit zum Flughafen Phuket oder zum bekannten Blue Canyon Golfplatz beträgt ca. 10 Minuten, zum lebhaften Patong Strand fährt man ca. eine Stunde.
Angebot
Die sechs Restaurants liegen verteilt in der Anlage und verwöhnen die Gäste mit einer Auswahl an köstlichen thailändischen, indischen, japanischen und internationalen Speisen sowie Seafood/Fleisch Barbeque. Das Frühstück wird pro Flügel separat serviert. Runden Sie das vorzügliche Essen mit einem exquisiten Wein aus dem hoteleigenen Weinkeller ab. In den beiden Bars können Sie sich feine Cocktails und Snacks gönnen.
Zimmer
Die 183 Suiten, Pavilions und Villen verteilen sich auf zwei Bereiche, welche durch eine kleine Strasse getrennt sind. Sie sind luxuriös und geschmackvoll eingerichtet. Durch gläsernen Fenster- und Türfronten wirken die Villen hell und offen. Sie sind ausgestattet mit Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang und Kaffee-/Teekocher.
Die 183 Suiten, Pavilions und Villen verteilen sich auf zwei Bereiche, welche durch eine kleine Strasse getrennt sind. Sie sind luxuriös und geschmackvoll eingerichtet. Durch gläsernen Fenster- und Türfronten wirken die Villen hell und offen. Sie sind ausgestattet mit Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe Mai Khao Suite: die 94 m² grossen Suiten befinden sich im Südflügel der Anlage und verfügen über ein separates Schlafzimmer sowie ein Wohnzimmer mit Sofa und Esstisch und eine kleine Küche inklusive Waschmaschine.
Pool Villa (43): Auf 186 m² Grundfläche (Innen- und Aussenbereich) wird Ihnen ein 30 m² grosser Privatpool, ein Wohnbereich im Freien sowie ein grosszügiges Schlaf- und Badezimmer geboten. Die freistehenden Villen sind im üppig grünen, tropischen Garten verteilt und mit Elementen aus Seide und Teakholzmöbeln elegant eingereichtet. Sie verfügen zusätzlich über eine eigene kleine Bar mit einem Wein-Kühlschrank, frischen Früchten und Snacks.
Lagoon Pool Villa (22): Gleiche Ausstattung wie Pool Villa, jedoch um die schöne Lagune des Hotels herum gelegen mit mehr Privatsphäre als die Pool Villen.
Sala Pool Villa (9): Villa mit kleinem Pavilion über der Lagune, der über einen Steg erreichbar ist und in dem Sie ein romantisches Abendessen geniessen können.
ab CHF 169.– / pro Person
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