Die 183 Suiten, Pavilions und Villen verteilen sich auf zwei Bereiche, welche durch eine kleine Strasse getrennt sind. Sie sind luxuriös und geschmackvoll eingerichtet. Durch gläsernen Fenster- und Türfronten wirken die Villen hell und offen. Sie sind ausgestattet mit Telefon, Fern­seher, gratis Internetzugang und Kaffee-/Tee­kocher.

Deluxe Mai Khao Suite: die 94 m² grossen Suiten befinden sich im Südflügel der Anlage und verfügen über ein separates Schlafzimmer sowie ein Wohnzimmer mit Sofa und Esstisch und eine kleine Küche inklusive Waschmaschine.



Pool Villa (43): Auf 186 m² Grundfläche (Innen- und Aus­sen­bereich) wird Ihnen ein 30 m² grosser Privatpool, ein Wohn­bereich im Freien sowie ein grosszügiges Schlaf- und Bade­zimmer geboten. Die freistehenden Villen sind im üppig grünen, tropischen Garten verteilt und mit Elementen aus Seide und Teakholzmöbeln elegant eingereichtet. Sie verfügen zusätzlich über eine eigene kleine Bar mit einem Wein-Kühl­schrank, frischen Früchten und Snacks.

Lagoon Pool Villa (22): Gleiche Ausstattung wie Pool Villa, jedoch um die schöne Lagune des Hotels herum gelegen mit mehr Privatsphäre als die Pool Villen.

Sala Pool Villa (9): Villa mit kleinem Pavilion über der Lagune, der über einen Steg erreichbar ist und in dem Sie ein romantisches Abendessen geniessen können.