The Surin Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Der originelle, schwarz geflieste Swimmingpool mit Kinderbecken liegt leicht erhöht am Strand. Das Spa bietet zahlreiche Massagen und Spa Anwendungen an. Fitnesscenter, Yoga, Volleyball, schnorcheln, Bodyboard, Stand-up Paddle und Windsurfen sorgen für Abwechslung. Hübsche Boutique, Bibliothek. Bootsausflüge und Golf werden vom Hotel organisiert.
Lage
An Hanglage, direkt am weissen, feinsandigen Pansea Strand gelegen. Die Fahrzeit zum Flughafen und zum lebhaften Patong Strand beträgt etwa 30 Fahrminuten. Einige lokale Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten erreicht man nach einem kurzen Spaziergang.
Angebot
Im Restaurant «Lomtalay» frühstücken Sie mit einer herrlichen Sicht aufs das türkisfarbene Meer. Tagsüber sowie abends verwöhnen Sie das «Sunset» Restaurant oder das «Poolside» Restaurant mit internationalen, asiatischen und lokalen Gerichten. Direkt am Strand geniessen Sie abends thailändische Küche im «Beach» Restaurant. An der «Beach Bar» werden erfrischende Cocktails serviert, am besten bei einem romantischen Sonnenuntergang.
Zimmer
Die 109 hellen, stilvoll schlicht gehaltenen Cottages sind im dschungelartigen Wald oberhalb der Bucht gelegen. Dank der Hanglage geniessen Sie von Ihrer Terrasse, mit Sonnenliegen bestückt, eine herrliche Aussicht in die Natur. Die Cottages sind über Treppen erreichbar und sind mit allen Annehmlichkeiten, wie grossem Doppelbett und Tagesbett sowie Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Espressomaschine Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.
Diese Zimmerkategorien unterscheiden sich nur durch ihre Lage und Distanz zum Meer.
Die 109 hellen, stilvoll schlicht gehaltenen Cottages sind im dschungelartigen Wald oberhalb der Bucht gelegen. Dank der Hanglage geniessen Sie von Ihrer Terrasse, mit Sonnenliegen bestückt, eine herrliche Aussicht in die Natur. Die Cottages sind über Treppen erreichbar und sind mit allen Annehmlichkeiten, wie grossem Doppelbett und Tagesbett sowie Klimaanlage, Ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Espressomaschine Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.
1-Bedroom Hillside Cottage (29), 1-Bedroom Superior Cottage (21) und 1-Bedroom Deluxe Cottage (29): 46 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich) mit grosszügiger Terrasse.
Diese Zimmerkategorien unterscheiden sich nur durch ihre Lage und Distanz zum Meer.
Beach Suite (7): 65 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich), in unmittelbarer Strandnähe gelegen. Sie verfügen zusätzlich über eine Badewanne. Auf der Terrasse geniessen Sie einen herrlichen Meerblick.
Beach Deluxe Suites (9): die 90 m² grossen Suiten (inkl. Aussenbereich) verfügen zusätzlich über einen Wohnraum mit gemütlichem Tagesbett.
Pool Villa (6): Poolvillen an erhöhter Lage mit 90 m² Fläche (inkl. Aussenbereich).
Schlafzimmer sowie separates Wohnzimmer, welches auch in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Terrasse mit 5.5 x 2.6 m grossem Pool und Dusche im Freien.
ab CHF 158.– / pro Person
Loading map...