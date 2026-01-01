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The Surin Phuket

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Phuket

Die schlichte Eleganz der Anlage am ruhigen, weissen Sandstrand kombiniert mit einem freundlichen und zuvorkommenden Service sorgen für einen romantischen, unvergesslichen Ferien auf enthalt.

Beschreibung

Einleitung
Der originelle, schwarz geflieste Swim­mingpool mit Kinderbecken liegt leicht erhöht am Strand. Das Spa bietet zahlreiche Massagen und Spa An­wen­dungen an. Fitnesscenter, Yoga, Volleyball, schnorcheln, Bodyboard, Stand-up Paddle und Windsur­fen sorgen für Abwechs­lung. Hübsche Boutique, Bibliothek. Boots­ausflüge und Golf werden vom Hotel organisiert.
Lage
An Hanglage, direkt am weissen, feinsandigen Pansea Strand gelegen. Die Fahrzeit zum Flughafen und zum lebhaften Patong Strand beträgt etwa 30 Fahrminuten. Einige loka­le Restaurants und Einkaufs­möglichkeiten erreicht man nach einem kurzen Spaziergang.
Angebot
Im Restaurant «Lomtalay» frühstücken Sie mit einer herrlichen Sicht aufs das türkisfarbene Meer. Tagsüber sowie abends verwöhnen Sie das «Sunset» Restaurant oder das «Poolside» Restaurant mit internationalen, asiatischen und lokalen Gerichten. Direkt am Strand geniessen Sie abends thailändische Küche im «Beach» Restaurant. An der «Beach Bar» werden er­frischende Cock­­tails serviert, am besten bei einem roman­tischen Sonnenunter­gang.
Zimmer

Die 109 hellen, stilvoll schlicht ge­haltenen Cottages sind im dschungelartigen Wald oberhalb der Bucht gelegen. Dank der Hanglage geniessen Sie von Ihrer Terrasse, mit Sonnenliegen bestückt, eine herr­liche Aussicht in die Natur. Die Cottages sind über Treppen erreichbar und sind mit allen Annehmlichkeiten, wie grossem Dop­pel­bett und Tagesbett sowie Klimaanlage, Ven­tilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaf­fee-/Teekocher, Espresso­maschine Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.
1-Bedroom Hillside Cottage (29), 1-Bedroom Superior Cottage (21) und 1-Bedroom Deluxe Cottage (29): 46 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich) mit grosszügiger Terras­se.

Diese Zimmerkategorien unterscheiden sich nur durch ihre Lage und Distanz zum Meer.
Beach Suite (7): 65 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich), in unmittelbarer Strandnähe gelegen. Sie verfügen zusätzlich über eine Badewanne. Auf der Terrasse genies­sen Sie einen herrlichen Meerblick.
Beach Deluxe Suites (9): die 90 m² grossen Suiten (inkl. Aussenbereich) verfügen zusätzlich über einen Wohnraum mit gemütlichem Tagesbett.
Pool Villa (6): Poolvillen an erhöhter Lage mit 90 m² Fläche (inkl. Aussenbereich).

Schlaf­­zim­mer sowie separates Wohnzimmer, welches auch in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Terrasse mit 5.5 x 2.6 m grossem Pool und Dusche im Freien.

ab CHF 158.– / pro Person

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