Die 109 hellen, stilvoll schlicht ge­haltenen Cottages sind im dschungelartigen Wald oberhalb der Bucht gelegen. Dank der Hanglage geniessen Sie von Ihrer Terrasse, mit Sonnenliegen bestückt, eine herr­liche Aussicht in die Natur. Die Cottages sind über Treppen erreichbar und sind mit allen Annehmlichkeiten, wie grossem Dop­pel­bett und Tagesbett sowie Klimaanlage, Ven­tilator, Telefon, gratis Inter­netzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaf­fee-/Teekocher, Espresso­maschine Safe, Föhn und Dusche ausgestattet.

1-Bedroom Hillside Cottage (29), 1-Bedroom Superior Cottage (21) und 1-Bedroom Deluxe Cottage (29): 46 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich) mit grosszügiger Terras­se.

Diese Zimmerkategorien unterscheiden sich nur durch ihre Lage und Distanz zum Meer.

Beach Suite (7): 65 m² grosse Cottages (inkl. Aussenbereich), in unmittelbarer Strandnähe gelegen. Sie verfügen zusätzlich über eine Badewanne. Auf der Terrasse genies­sen Sie einen herrlichen Meerblick.

Beach Deluxe Suites (9): die 90 m² grossen Suiten (inkl. Aussenbereich) verfügen zusätzlich über einen Wohnraum mit gemütlichem Tagesbett.

Pool Villa (6): Poolvillen an erhöhter Lage mit 90 m² Fläche (inkl. Aussenbereich).

Schlaf­­zim­mer sowie separates Wohnzimmer, welches auch in ein zweites Schlafzimmer umgewandelt werden kann. Terrasse mit 5.5 x 2.6 m grossem Pool und Dusche im Freien.