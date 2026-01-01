Die 103 stilvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und Pool Villen sind mit jeglichem Kom­fort ausgestattet.

Deluxe (39): 38 m² gross mit schönem Balkon. Die Sicht­beton­wände und -böden kombiniert mit Holzele­men­ten verleihen den Zimmern einen frischen Look. Sie liegen auf der zweiten bis vierten Etage in mehrstöckigen Gebäu­den.

Deluxe Garden (17): Gleich wie Deluxe. Diese Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und verfügen über eine eigene Terrasse.

Pool Villa (13): 70-100 m² gross, mit privatem Pool und kleiner Grün­fläche.

Bade­zimmer im Freien mit Bade­wanne und Regen­­dusche. Der Garten wird von einer Mauer um­geben, damit die volle Privats­phäre gewahrt wird.

Grand Pool Villa (15): Gleich wie Pool Villa, jedoch mit bis zu 130 m² etwas grösser. Die Villen sind in der gepflegten Gartenan­lage im vorderen Teil der Anlage, näher beim Strand, verteilt.