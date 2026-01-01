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Dewa Phuket Resort & Villas

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Phuket

Weitläufige, gepflegte Anlage an Traumlage – ideal für längere wie auch kurze Aufenthalte.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, Spa, kleiner Fitnessraum, gratis Veloverleih (max. 3 Stunden). Wassersport am Strand, Tauch­center durch Fremd­anbieter.
Lage
Getrennt durch eine wenig befahrene Uferstrasse, ca. 200 m vom feinsandigen, flach­­­abfallenden Nai Yang Strand entfernt. Einige lokale Restaurants und Bars sind in der Nähe am Strand. Trotz der Nähe zum Flug­­hafen (ca. 5 Fahrminuten) gibt es kaum Flug­­lärm. Täglich gratis Shuttlebus nach Phuket Stadt (ca. 50 Minuten).
Angebot
Das «Terrace Grill» Restau­rant verwöhnt Sie mit internationalen Köst­lich­keiten und im Café finden Sie Snacks und Gebäck, sowie eine Pool Bar mit Lounge.
Zimmer

Die 103 stilvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und Pool Villen sind mit jeglichem Kom­fort ausgestattet.
Deluxe (39): 38 m² gross mit schönem Balkon. Die Sicht­beton­wände und -böden kombiniert mit Holzele­men­ten verleihen den Zimmern einen frischen Look. Sie liegen auf der zweiten bis vierten Etage in mehrstöckigen Gebäu­den.
Deluxe Garden (17): Gleich wie Deluxe. Diese Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und verfügen über eine eigene Terrasse.
Pool Villa (13): 70-100 m² gross, mit privatem Pool und kleiner Grün­fläche.

Bade­zimmer im Freien mit Bade­wanne und Regen­­dusche. Der Garten wird von einer Mauer um­geben, damit die volle Privats­phäre gewahrt wird.
Grand Pool Villa (15): Gleich wie Pool Villa, jedoch mit bis zu 130 m² etwas grösser. Die Villen sind in der gepflegten Gartenan­lage im vorderen Teil der Anlage, näher beim Strand, verteilt.

ab CHF 55.– / pro Person

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