Dewa Phuket Resort & Villas
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, Spa, kleiner Fitnessraum, gratis Veloverleih (max. 3 Stunden). Wassersport am Strand, Tauchcenter durch Fremdanbieter.
Lage
Getrennt durch eine wenig befahrene Uferstrasse, ca. 200 m vom feinsandigen, flachabfallenden Nai Yang Strand entfernt. Einige lokale Restaurants und Bars sind in der Nähe am Strand. Trotz der Nähe zum Flughafen (ca. 5 Fahrminuten) gibt es kaum Fluglärm. Täglich gratis Shuttlebus nach Phuket Stadt (ca. 50 Minuten).
Angebot
Das «Terrace Grill» Restaurant verwöhnt Sie mit internationalen Köstlichkeiten und im Café finden Sie Snacks und Gebäck, sowie eine Pool Bar mit Lounge.
Zimmer
Die 103 stilvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und Pool Villen sind mit jeglichem Komfort ausgestattet.
Badezimmer im Freien mit Badewanne und Regendusche. Der Garten wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.
Die 103 stilvoll eingerichteten Zimmer, Suiten und Pool Villen sind mit jeglichem Komfort ausgestattet.
Deluxe (39): 38 m² gross mit schönem Balkon. Die Sichtbetonwände und -böden kombiniert mit Holzelementen verleihen den Zimmern einen frischen Look. Sie liegen auf der zweiten bis vierten Etage in mehrstöckigen Gebäuden.
Deluxe Garden (17): Gleich wie Deluxe. Diese Zimmer befinden sich im Erdgeschoss und verfügen über eine eigene Terrasse.
Pool Villa (13): 70-100 m² gross, mit privatem Pool und kleiner Grünfläche.
Badezimmer im Freien mit Badewanne und Regendusche. Der Garten wird von einer Mauer umgeben, damit die volle Privatsphäre gewahrt wird.
Grand Pool Villa (15): Gleich wie Pool Villa, jedoch mit bis zu 130 m² etwas grösser. Die Villen sind in der gepflegten Gartenanlage im vorderen Teil der Anlage, näher beim Strand, verteilt.
ab CHF 55.– / pro Person
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