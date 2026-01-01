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Phuket

Die Hotel gäste schätzen die individuell gestalteten Zimmer, den Service und die zentrale Lage, um das Nachtleben zu geniessen.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Sonnen­ter­ra­s­se. Schönes Spa. Möglich­keit einen Beach-Club am «Paradise Beach» zu benutzen (Zutritt und Transport, ca. 10 Minu­ten Fahrt, gegen Gebühr).
Lage
In einer Seitenstrasse, im Zentrum von Patong gelegen, nur 150 m vom Strand entfernt. Unzählige Restaurants und Unterhaltungs­­möglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Angebot
«Kantok» Restaurant mit thailändischer Küche sowie europäische Spe­zia­litäten. Poolbar und zwei weitere Bars.
Zimmer

Die 182 modern mit hellen Farben eingerichteten Zimmer sind auf zwei mehrstöckige Hotelflügel verteilt.
Premier (55): 27 m² grosse, komfortabel ein­gerichtete Zim­mer mit Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Dusche und kleinem Balkon.
Premier Pool View (19): Gleich wie Premier, mit Poolblick.
Elite Room (36): 40 m² grosse Zimmer, elegant möbliert und mit grosszügigem Balkon.
Elite Pool View (36): Gleich wie Elite Room jedoch mit Poolblick.
Elite Pool Access (17): Gleich wie Elite Room, im Par­terre gelegen mit Bade­wanne.

Terrasse mit Tages­bett und direktem Zugang zum Pool.
Mood Collection (8): die 60 m² grossen Zimmer sind schlicht aber stylisch gestalten mit einem 180° Balkon sowie Outdoor Whirlpool.
Honeymoon Collection (7): 53 m² gross, romantisch und mit warmen Farben eingereichtet. Sie verfügen zusätzlich über eine Regendusche sowie einen grosszügigen Balkon mit Outdoor Badewanne.

ab CHF 43.– / pro Person

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