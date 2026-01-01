Die 182 modern mit hellen Farben eingerichteten Zimmer sind auf zwei mehrstöckige Hotelflügel verteilt.

Premier (55): 27 m² grosse, komfortabel ein­gerichtete Zim­mer mit Klimaanlage, Tele­fon, gratis Internetzugang, Fern­seher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Dusche und kleinem Balkon.

Premier Pool View (19): Gleich wie Premier, mit Poolblick.

Elite Room (36): 40 m² grosse Zimmer, elegant möbliert und mit grosszügigem Balkon.

Elite Pool View (36): Gleich wie Elite Room jedoch mit Poolblick.

Elite Pool Access (17): Gleich wie Elite Room, im Par­terre gelegen mit Bade­wanne.

Terrasse mit Tages­bett und direktem Zugang zum Pool.

Mood Collection (8): die 60 m² grossen Zimmer sind schlicht aber stylisch gestalten mit einem 180° Balkon sowie Outdoor Whirlpool.

Honeymoon Collection (7): 53 m² gross, romantisch und mit warmen Farben eingereichtet. Sie verfügen zusätzlich über eine Regendusche sowie einen grosszügigen Balkon mit Outdoor Badewanne.