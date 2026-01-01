Burasari
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Sonnenterrasse. Schönes Spa. Möglichkeit einen Beach-Club am «Paradise Beach» zu benutzen (Zutritt und Transport, ca. 10 Minuten Fahrt, gegen Gebühr).
Lage
In einer Seitenstrasse, im Zentrum von Patong gelegen, nur 150 m vom Strand entfernt. Unzählige Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe.
Angebot
«Kantok» Restaurant mit thailändischer Küche sowie europäische Spezialitäten. Poolbar und zwei weitere Bars.
Zimmer
Die 182 modern mit hellen Farben eingerichteten Zimmer sind auf zwei mehrstöckige Hotelflügel verteilt.
Terrasse mit Tagesbett und direktem Zugang zum Pool.
Die 182 modern mit hellen Farben eingerichteten Zimmer sind auf zwei mehrstöckige Hotelflügel verteilt.
Premier (55): 27 m² grosse, komfortabel eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn, Dusche und kleinem Balkon.
Premier Pool View (19): Gleich wie Premier, mit Poolblick.
Elite Room (36): 40 m² grosse Zimmer, elegant möbliert und mit grosszügigem Balkon.
Elite Pool View (36): Gleich wie Elite Room jedoch mit Poolblick.
Elite Pool Access (17): Gleich wie Elite Room, im Parterre gelegen mit Badewanne.
Terrasse mit Tagesbett und direktem Zugang zum Pool.
Mood Collection (8): die 60 m² grossen Zimmer sind schlicht aber stylisch gestalten mit einem 180° Balkon sowie Outdoor Whirlpool.
Honeymoon Collection (7): 53 m² gross, romantisch und mit warmen Farben eingereichtet. Sie verfügen zusätzlich über eine Regendusche sowie einen grosszügigen Balkon mit Outdoor Badewanne.
ab CHF 43.– / pro Person
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