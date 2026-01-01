SALA Phuket Mai Khao Beach Resort
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Der langgezogene, ursprüngliche Strand lockt zum kilometerweiten Spazieren und Baden ein. Zwei grosse Swimmingpools, einer mit 30 m Länge, und ein Kinderbecken stehen den Gästen beim Strand zur Verfügung. Das moderne, in kühler Architektur gehaltene «SALA» Spa bietet zahlreiche Anwendungen und Massagen. Kleiner, gut eingerichteter Fitnessraum, Bibliothek. In der Umgebung befinden sich zwei Golfplätze. Unser Concierge-Team oder das Hotel organisiert für Sie die Anfahrt und Abschlagszeiten.
Lage
Direkt am kilometerlangen, wenig bevölkerten und stark abfallenden Sandstrand von Mai Khao, nördlich vom Flughafen gelegen. In dieser Gegend findet man kaum lokale Restaurants oder Unterhaltungsmöglichkeiten. 10–15 Fahrminuten zum Flughafen oder zum Blue Canyon Golf Platz entfernt. Zum lebhaften Patong fährt man ca. eine Stunde. Das Hotel bietet Transfers an.
Angebot
Das Restaurant mit Dachterrasse und die Beach Bar haben Blick auf das Meer. Lassen Sie sich mit exquisiten Gerichten und köstlichen Cocktails verwöhnen. Pool Bar mit Service an den beiden Hauptpools.
Zimmer
Die 79 komfortablen Zimmer und Suiten, 63 davon mit eigenem Swimmingpool, bieten jeden erdenklichen Luxus. Der in hellen Farben, abgeschlossene Schlafbereich verfügt über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Minibar/Kühlschrank und Kaffee-/Teekocher. Originelle, nicht abgetrennte Badezimmer mit separater Dusche und/oder freistehender Badewanne, die sich teilweise unter freiem Himmel befinden. Doppelbadewanne, Föhn, Bademäntel in allen Zimmern.
Das Badezimmer im Freien ist vom Balkon und dem Schlafzimmer erreichbar.
Die 79 komfortablen Zimmer und Suiten, 63 davon mit eigenem Swimmingpool, bieten jeden erdenklichen Luxus. Der in hellen Farben, abgeschlossene Schlafbereich verfügt über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Safe, Minibar/Kühlschrank und Kaffee-/Teekocher. Originelle, nicht abgetrennte Badezimmer mit separater Dusche und/oder freistehender Badewanne, die sich teilweise unter freiem Himmel befinden. Doppelbadewanne, Föhn, Bademäntel in allen Zimmern.
Deluxe Balcony (16): 63 m² grosse, helle Zimmer im oberen Stockwerk mit grossem Balkon und Tagesbett.
Das Badezimmer im Freien ist vom Balkon und dem Schlafzimmer erreichbar.
Garden Pool Villa (16): Die 158 m² grossen Villen befinden sich im Parterre der zweistöckigen Gebäude und verfügen über einen 22 m² grossen privaten Swimmingpool und eine luftige Veranda, Aussendusche und grosse Badewanne.
SALA Pool Villa (34): In dieser 157 m² grossen, freistehenden Villa befindet sich der Gast in seinem eigenen privaten Resort. Der 22 m² grosse Swimmingpool wird umschlossen vom Schlafzimmer, einem tropischen Garten und einem grosszügigen Badezimmer im Freien. Die Schlafzimmer bei den Villen sind nicht geeignet für ein Zusatzbett.
ab CHF 104.– / pro Person
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