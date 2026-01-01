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SALA Phuket Mai Khao Beach Resort

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Phuket

Ein Geheimtipp für moderne, aktive Gäste. Der Aufpreis für die Kategorien mit privatem Pool lohnt sich. Die Villen bieten dank durchdachter Raumplanung viel Platz und ungestörte Privatsphäre.

Beschreibung

Einleitung
Der langgezogene, ursprüngliche Strand lockt zum kilometerweiten Spazieren und Baden ein. Zwei grosse Swimmingpools, einer mit 30 m Länge, und ein Kinderbecken stehen den Gästen beim Strand zur Verfügung. Das moderne, in kühler Architektur gehaltene «SALA» Spa bietet zahlreiche An­wendungen und Massagen. Kleiner, gut eingerichteter Fitnessraum, Bibliothek. In der Umge­bung befin­den sich zwei Golf­plätze. Unser Concierge-Team oder das Hotel organisiert für Sie die Anfahrt und Abschlagszeiten.
Lage
Direkt am kilometerlangen, wenig bevölkerten und stark abfallenden Sandstrand von Mai Khao, nördlich vom Flug­hafen gelegen. In dieser Gegend fin­det man kaum lokale Res­taurants oder Un­ter­haltungs­möglichkeiten. 10–15 Fahr­minu­ten zum Flug­hafen oder zum Blue Canyon Golf Platz entfernt. Zum lebhaften Patong fährt man ca. eine Stunde. Das Hotel bietet Transfers an.
Angebot
Das Restaurant mit Dachterrasse und die Beach Bar haben Blick auf das Meer. Lassen Sie sich mit exquisiten Gerichten und köstlichen Cocktails verwöhnen. Pool Bar mit Service an den beiden Haupt­pools.
Zimmer

Die 79 komfortablen Zimmer und Suiten, 63 davon mit eigenem Swimmingpool, bieten jeden erdenklichen Luxus. Der in hellen Farben, abgeschlossene Schlafbereich verfügt über Klima­anlage, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Safe, Minibar/Kühl­schrank und Kaffee-/Teekocher. Ori­ginelle, nicht abgetrennte Bade­zimmer mit separater Dusche und/oder frei­ste­hender Bade­wanne, die sich teilweise unter freiem Him­mel befinden. Doppel­badewanne, Föhn, Bademäntel in allen Zimmern.
Deluxe Balcony (16): 63 m² grosse, helle Zimmer im ­oberen Stockwerk mit grossem Balkon und Tagesbett.

Das Bade­zim­mer im Freien ist vom Balkon und dem Schlaf­zimmer erreich­bar.
Garden Pool Villa (16): Die 158 m² grossen Villen befinden sich im Parterre der zweistöckigen Gebäude und verfügen über einen 22 m² grossen privaten Swimmingpool und eine luftige Veranda, Aussendusche und grosse Bade­wanne.
SALA Pool Villa (34): In dieser 157 m² grossen, freistehenden Villa befindet sich der Gast in seinem eigenen privaten Resort. Der 22 m² grosse Swimmingpool wird um­schlossen vom Schlaf­zimmer, einem tropischen Garten und einem grosszügigen Badezimmer im Freien. Die Schlaf­­zimmer bei den Villen sind nicht geeignet für ein Zusatzbett.

ab CHF 104.– / pro Person

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