Santhiya Phuket Natai Resort & Spa
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Grosszügiger Swimmingpool direkt am Strand sowie separates Kinderbecken. Spa, Fitness und Wassersportangebot wie Kajak, Stand-Up-Paddel, Schnorcheln, Tauchen und Kids Club.
Lage
Das Resort befindet sich am idyllischen Natai Beach in der Provinz Phang Nga auf dem thailändischen Festland. Diese exklusive Lage zeichnet sich durch Ruhe, Weitläufigkeit und eine nahezu unberührte Natur aus. In unmittelbarer Umgebung befinden sich nur kaum andere Hotels sowie auch kaum Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Das Zentrum von Khao Lak erreichen Sie in ca. 50 Fahrminuten und den Flughafen von Phuket in 35 Fahrminuten.
Angebot
Im Restaurant «Chantara» geniessen Gäste ein abwechslungsreiches Angebot an thailändischen und internationalen Speisen in stilvollem Ambiente nahe dem Hauptpool. Das «By the Sea Restaurant & Bar» begeistert mit seiner traumhaften Lage direkt am Strand und serviert ebenfalls lokale und internationale Mahlzeiten sowie Grillspeisen, Snacks und köstliche Drinks und Cocktails.
Zimmer
Die insgesamt 47 Villen im traditionellen Thai-Stil bieten grosszügige Wohnflächen und überzeugen durch kunstvolle Teakholzverzierungen und liebevoll gestaltete Details. Jede Villa bietet zudem eine Terrasse, einen Balkon oder eine Veranda sowie einen privaten Swimmingpool und einen separaten Wohnbereich. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Pool Villa (21): 115 m² grosse Villen auf der oberen Etage eines zweistöckigen Gebäudes mit separatem Eingang.
Garden Pool Villa (16): 140 m² grosse Villen auf der unteren Etage, ebenfalls mit separatem Zugang und grosszügigem Aussenbereich.
Two Bedroom Pool Villa (8): 165 m² grosse, einstöckige Villen mit zwei separaten Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer sowie einer grosszügigen Terrasse und privatem Swimmingpool.
Deluxe Pool Villa (21): 115 m² grosse Villen auf der oberen Etage eines zweistöckigen Gebäudes mit separatem Eingang.
Garden Pool Villa (16): 140 m² grosse Villen auf der unteren Etage, ebenfalls mit separatem Zugang und grosszügigem Aussenbereich.
Two Bedroom Pool Villa (8): 165 m² grosse, einstöckige Villen mit zwei separaten Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einem Badezimmer sowie einer grosszügigen Terrasse und privatem Swimmingpool.
ab CHF 94.– / pro Person
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