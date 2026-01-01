Beschreibung

Einleitung Grosszügiger Swimmingpool direkt am Strand sowie separates Kinderbecken. Spa, Fitness und Wassersportangebot wie Kajak, Stand-Up-Paddel, Schnorcheln, Tauchen und Kids Club.

Lage Das Resort befindet sich am idyllischen Natai Beach in der Provinz Phang Nga auf dem thailändischen Festland. Diese exklusive Lage zeichnet sich durch Ruhe, Weitläufigkeit und eine nahezu unberührte Natur aus. In unmittelbarer Umgebung befinden sich nur kaum andere Hotels sowie auch kaum Einkaufs- oder Verpflegungsmöglichkeiten. Das Zentrum von Khao Lak erreichen Sie in ca. 50 Fahrminuten und den Flughafen von Phuket in 35 Fahrminuten.

Angebot Im Restaurant «Chantara» geniessen Gäste ein abwechslungsreiches Angebot an thailändischen und internationalen Speisen in stilvollem Ambiente nahe dem Hauptpool. Das «By the Sea Restaurant & Bar» begeistert mit seiner traumhaften Lage direkt am Strand und serviert ebenfalls lokale und internationale Mahlzeiten sowie Grillspeisen, Snacks und köstliche Drinks und Cocktails.