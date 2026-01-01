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Dusit Thani Laguna Phuket

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Phuket

Ein bei Schweizer Gästen beliebtes Erstklasshotel. Die grosszügige Gartenanlage und das grosse Freizeitangebot sorgen für erholsame und zugleich abwechslungsreiche Ferien.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Ten­nis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahr­rad können Sie auf eigene Faust die Umgebung erkunden. Die Kleinsten vergnügen sich im Kinderclub des Hotels. Der schöne 18-Loch Golfplatz «Laguna Phuket» ist nur fünf Fahrminuten entfernt.
Lage
Direkt an der Bang Tao Bucht gelegen. Lokale Res­tau­rants sowie die zahlreichen Restaurants der Nachbar­hotels in der Laguna Zone sorgen für Abwechslung. Transfer zum Flughafen oder zum Patong Strand ca. 30 Fahr­minuten.
Angebot
Vier Restaurants und zwei Bars verwöhnen Sie mit erfrischenden Getränken und kulinarischen Lecker­bissen aus der thailändischen, italienischen und der internationalen Küche. Auch frische Meeresspezialitäten werden serviert. Falls Sie mal etwas anderes ausprobieren möchten: Speisen Sie in einem der Nachbarhotels und lassen Sie die Mahl­zeiten Ihrer Zimmerrechnung belasten.
Zimmer

225 geschmackvoll eingerichtete Zim­mer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt, mit Klima­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad.
Deluxe Lagoon View (48): 32 m² gross mit kleinem Balkon mit Sicht auf die Lagune.
Deluxe Sea View (24): 32 m² gross mit Balkon mit Garten- und Meersicht, teilweise durch Pflanzen eingeschränkt.
Premier Ocean Front (90): gleich wie Deluxe Sea View, jedoch an bevorzugter Lage, näher am Meer gelegen.

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Dusit Club (28): 36 m² gross mit Sitzecke, hell möbliert, im Parterre gelegen mit Terrasse und voller Meersicht, Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Zu­gang zur Club Lounge, wo nachmittags ein «Afternoon Tea» und abends Drinks gratis serviert werden. Zimmerab­gabe am Abreisetag bis 16.00 Uhr (nach Verfügbarkeit).

ab CHF 84.– / pro Person

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