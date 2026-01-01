225 geschmackvoll eingerichtete Zim­mer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt, mit Klima­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad.

Deluxe Lagoon View (48): 32 m² gross mit kleinem Balkon mit Sicht auf die Lagune.

Deluxe Sea View (24): 32 m² gross mit Balkon mit Garten- und Meersicht, teilweise durch Pflanzen eingeschränkt.

Premier Ocean Front (90): gleich wie Deluxe Sea View, jedoch an bevorzugter Lage, näher am Meer gelegen.

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Dusit Club (28): 36 m² gross mit Sitzecke, hell möbliert, im Parterre gelegen mit Terrasse und voller Meersicht, Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.

Zu­gang zur Club Lounge, wo nachmittags ein «Afternoon Tea» und abends Drinks gratis serviert werden. Zimmerab­gabe am Abreisetag bis 16.00 Uhr (nach Verfügbarkeit).