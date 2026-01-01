Dusit Thani Laguna Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, Kinderpool, Spa, Tennis, diverse Wassersportmöglichkeiten und Fitnesscenter. Per Fahrrad können Sie auf eigene Faust die Umgebung erkunden. Die Kleinsten vergnügen sich im Kinderclub des Hotels. Der schöne 18-Loch Golfplatz «Laguna Phuket» ist nur fünf Fahrminuten entfernt.
Lage
Direkt an der Bang Tao Bucht gelegen. Lokale Restaurants sowie die zahlreichen Restaurants der Nachbarhotels in der Laguna Zone sorgen für Abwechslung. Transfer zum Flughafen oder zum Patong Strand ca. 30 Fahrminuten.
Angebot
Vier Restaurants und zwei Bars verwöhnen Sie mit erfrischenden Getränken und kulinarischen Leckerbissen aus der thailändischen, italienischen und der internationalen Küche. Auch frische Meeresspezialitäten werden serviert. Falls Sie mal etwas anderes ausprobieren möchten: Speisen Sie in einem der Nachbarhotels und lassen Sie die Mahlzeiten Ihrer Zimmerrechnung belasten.
Zimmer
225 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt, mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad.
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225 geschmackvoll eingerichtete Zimmer und Suiten auf mehrere Gebäude verteilt, mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Bad.
Deluxe Lagoon View (48): 32 m² gross mit kleinem Balkon mit Sicht auf die Lagune.
Deluxe Sea View (24): 32 m² gross mit Balkon mit Garten- und Meersicht, teilweise durch Pflanzen eingeschränkt.
Premier Ocean Front (90): gleich wie Deluxe Sea View, jedoch an bevorzugter Lage, näher am Meer gelegen.
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Dusit Club (28): 36 m² gross mit Sitzecke, hell möbliert, im Parterre gelegen mit Terrasse und voller Meersicht, Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche.
Zugang zur Club Lounge, wo nachmittags ein «Afternoon Tea» und abends Drinks gratis serviert werden. Zimmerabgabe am Abreisetag bis 16.00 Uhr (nach Verfügbarkeit).
ab CHF 84.– / pro Person
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