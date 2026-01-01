Island Escape by Burasari
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Vier beeindruckende Swimmingpools, darunter ein 2'700 m² langgezogener Lagunenpool und ein 1'000 m² grosser kinderfreundlicher Pool am Strand. Drei private Strände zum Relaxen und Baden. Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Muay Thai und weitere Sportprogramme, sowie Schnorcheln, Kajak, Tauchausflüge, Koch- und Cocktailkurse (teilweise gegen Gebühr). Ein Kinderparadies mit sehr vielfältigen Erlebnissen lässt auch bei kleineren Gästen keine Langeweile aufkommen. Schön angelegtes Spa im Grünen sowie ein Fitness Center.
Lage
Am nordöstlichen Zipfel von Ko Maphrao, nur 500 m vor Phukets Ostküste. Die tropische Inselperle ist 1.5 x 2.5 km gross und bewachsen von Palmen- und Mangrovenwald. Die reine Fahrzeit vom Flughafen Phuket zum Resort beträgt ca. 1 Stunde mit Fahrzeug und Speedboot des Hotels. Regelmässiger, gratis Speedboot-Shuttleservice, somit muss auch nicht auf das Unterhaltungsangebot in Phuket mit Restaurants und Shopping verzichtet werden.
Angebot
Das Hauptrestaurant «Entertain» mit Sicht auf das türkise Meer serviert internationale und asiatisch inspirierte Küche wann immer Sie hungrig sind. Im Beach Restaurant kommen Sie in Genuss von frischem Seafood und hervorragenden Weinen. Zwei Bars servieren Cocktails und frische Säfte. Sogenannte Food Trucks sorgen mit schnellen und leckeren Menüs in allen Zonen für Abwechslung. Ausserdem private Genuss-Erlebnisse wie Candle-Light Dinners, Beach Picknick oder Cocktails in der Lagune.
Zimmer
Alle Zimmer und Villen sind aus natürlichen Materialien und themenbezogen in erdigen, sanften Tönen gestaltet und verfügen über Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Balkon oder Terrasse.
Sie befinden sich im zweiten Stockwerk mit Aussicht auf die Poollandschaft.
Sie verfügen zusätzlich über eine separate Badewanne.
204 Zimmer und 46 Privatvillen verteilen sich in vier grosszügigen Zonen, harmonisch in die tropische Umgebung integriert. In der «Ocean Zone» befinden sich private Villen mit bis zu vier Schlafzimmern und persönlichem Butler. Die «Swim Zone» ist eine Wasserwelt mit riesiger Poollandschaft. Die «Play Zone» für Naturliebhaber und Familien ist ein Paradies voller Abenteuer mit Wasserspielen, Seilrutschen und Baumhäusern. Die «Lagoon Zone» ist romantischer Zufluchtsort für Erwachsene mit Lagunen und viel Ruhe.
Alle Zimmer und Villen sind aus natürlichen Materialien und themenbezogen in erdigen, sanften Tönen gestaltet und verfügen über Klimaanlage, Badezimmer mit Dusche, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Balkon oder Terrasse.
Deluxe (132): 35 m² grosse Zimmer in der «Swim-» und «Play Zone». Sie liegen im Erdgeschoss oder zweiten Stock.
Deluxe Pool View (36): Gleiche Grösse und Ausstattung, in der «Swim Zone» gelegen.
Sie befinden sich im zweiten Stockwerk mit Aussicht auf die Poollandschaft.
Deluxe Pool Access (36): Ebenfalls gleiche Grösse und Ausstattung und ebenfalls in der «Swim Zone», jedoch im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Pool.
1-Bedroom Villa Garden Access (5) & 1-Bedroom Villa Pool Access (10): Freistehende Villen (104 m² inkl. Aussenfläche) in den Zonen «Swim», mit direktem Poolzugang oder in der Zone «Play» mit toller Sicht ins Grüne.
1-Bedroom Lagoon Villa (10): Gleiche Grösse, in der gemütlichen «Lagoon Zone», welche exklusive für Erwachsene ist.
Sie verfügen zusätzlich über eine separate Badewanne.
1-Bedroom Pool Villa (8): Die Basiskategorie der «Ocean Zone», in welcher die Gäste von etwas gehoberem Standard sowie zusätzlichen Annehmlichkeiten profitieren. Villen mit offenem Grundriss und einer Fläche von 125 m². Privater Pool (13 m²) mit gemütlichem Liegedeck sowie Badezimmer mit freistehender Badewanne. Frühstück in der Villa oder Essen am Pool zu jeder Tageszeit, das engagierte Personal steht auf Abruf bereit.
ab CHF 65.– / pro Person
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