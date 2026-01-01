204 Zimmer und 46 Privatvillen ver­­teilen sich in vier gross­zügigen Zonen, harmonisch in die tropische Umgebung integriert. In der «Ocean Zone» befinden sich private Villen mit bis zu vier Schlafzimmern und persönlichem Butler. Die «Swim Zone» ist eine Wasserwelt mit riesiger Poollandschaft. Die «Play Zone» für Natur­lieb­haber und Familien ist ein Paradies voller Abenteuer mit Wasserspielen, Seilrutschen und Baum­häusern. Die «La­goon Zone» ist romantischer Zufluchtsort für Erwach­sene mit Lagunen und viel Ruhe.

Alle Zimmer und Villen sind aus natürlichen Materialien und themenbezogen in erdigen, sanften Tönen gestaltet und verfügen über Klimaan­lage, Badezimmer mit Dusche, Telefon, gratis Inter­­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Balkon oder Terrasse.

Deluxe (132): 35 m² grosse Zimmer in der «Swim-» und «Play Zone». Sie liegen im Erdgeschoss oder zweiten Stock.

Deluxe Pool View (36): Gleiche Grösse und Ausstattung, in der «Swim Zone» gelegen.

Sie befinden sich im zweiten Stockwerk mit Aussicht auf die Poollandschaft.

Deluxe Pool Access (36): Ebenfalls gleiche Grösse und Ausstattung und ebenfalls in der «Swim Zone», jedoch im Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Pool.

1-Bedroom Villa Garden Access (5) & 1-Bedroom Villa Pool Access (10): Freistehende Villen (104 m² inkl. Aus­senfläche) in den Zonen «Swim», mit direktem Poolzugang oder in der Zone «Play» mit toller Sicht ins Grüne.

1-Bedroom Lagoon Villa (10): Gleiche Grösse, in der gemütlichen «Lagoon Zone», welche exklusive für Erwachsene ist.

Sie verfügen zusätzlich über eine separate Badewanne.

1-Bedroom Pool Villa (8): Die Basiskategorie der «Ocean Zone», in welcher die Gäste von etwas gehoberem Standard sowie zusätzlichen Annehmlichkeiten profitieren. Villen mit offenem Grundriss und einer Fläche von 125 m². Privater Pool (13 m²) mit gemütlichem Liegedeck sowie Badezimmer mit frei­stehender Badewanne. Frühstück in der Villa oder Essen am Pool zu jeder Tageszeit, das engagierte Personal steht auf Abruf bereit.