Ferien in Ko Kood - Reisen vom Spezialisten

Für wen Ko Kood passt – und für wen eher nicht

Ko Kood eignet sich vor allem für Reisende, die Ruhe suchen und mit wenig Programm auskommen: Paare und Hochzeitsreisende, Familien, die ihre Tage zwischen Strand, Pool und kurzen Ausflügen verbringen möchten, sowie alle, die im Anschluss an eine Rundreise durch Thailand einige entspannte Tage anhängen wollen. Auch Schnorchler und Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.

Weniger passend ist die Insel, wenn Sie Nachtleben, Shoppingmöglichkeiten oder ein dichtes Angebot an Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten erwarten. Auch für einen sehr kurzen Aufenthalt lohnt sich der Aufwand selten: Die Anreise führt in der Regel über das Festland und weiter mit dem Boot und beansprucht einen guten Teil des Tages. Planen Sie deshalb mehrere zusammenhängende Nächte ein.

Reisezeit, Wege und Alltag auf der Insel

Die Hauptsaison fällt in die Trockenzeit der Wintermonate: ruhige See, verlässliche Bootsverbindungen und ein vollständig geöffnetes Angebot. Während der Regenzeit ist die Insel grüner und leerer, dafür schränken kräftige Regengüsse, ein ausgedünnter Fahrplan und vorübergehend geschlossene Betriebe das Programm ein. Klären Sie Betriebszeiten und Transfers deshalb vor der Buchung ab.

Strände und Unterkünfte konzentrieren sich vor allem an der Westküste, wo sich am Abend auch der Sonnenuntergang über dem Meer beobachten lässt. Unterwegs sind Sie per Roller, mit dem Transfer Ihrer Unterkunft oder per Boot. Der Osten ist ruhiger: Dort liegen kleine Buchten und traditionelle Fischersiedlungen, die teilweise auf Stelzen über dem Wasser gebaut sind.

Das Landesinnere ist dicht bewachsen. Pfade führen durch Dschungel und Kokosplantagen zu Wasserfällen, Flussläufe und Mangroven lassen sich im Kajak erkunden, und vorgelagerte Riffe eignen sich zum Schnorcheln. Gegessen wird meist in der eigenen Unterkunft oder in kleinen, familiengeführten Lokalen an den Stränden – eine Ausgehmeile im klassischen Sinn gibt es nicht.

Unterkünfte, Kombinationen und Planung

Die Unterkünfte verteilen sich über die einzelnen Buchten und sind meist kleinere bis mittelgrosse Anlagen; grosse Hotelkomplexe fehlen. Entsprechend hängt Ihr Tagesablauf stark von der Wahl der Bucht ab: Wer nicht selbst mobil sein möchte, wählt eine Lage mit Restaurants und Läden in Gehdistanz. Wer die Insel erkunden will, achtet auf einen Rollerverleih vor Ort.

Familien fragen am besten gezielt nach einer Bucht, die flach ins Wasser abfällt und kurze Wege innerhalb der Anlage bietet. Wer Ko Kood auf eigene Faust mit dem Roller entdecken möchte, sollte etwas Fahrpraxis mitbringen, denn die Wege sind schmal und führen durch hügeliges Gelände. Für einzelne Strände ist ein Bootstransfer die bequemere Lösung.

Gut kombinieren lässt sich die Insel mit den Nachbarinseln des Archipels, wenn Sie ruhige Badetage mit etwas mehr Infrastruktur mischen möchten – ebenso mit Bangkok oder einer Rundreise im Norden Thailands. Welche Bucht, welcher Unterkunftstyp und welche Reihenfolge für Ihre Reise stimmen, besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.