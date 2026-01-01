Ferien in Ko Kood - Reisen vom Spezialisten
Ko Kood Reisen – Inselferien abseits der grossen Ferienorte
Für wen Ko Kood passt – und für wen eher nicht
Ko Kood eignet sich vor allem für Reisende, die Ruhe suchen und mit wenig Programm auskommen: Paare und Hochzeitsreisende, Familien, die ihre Tage zwischen Strand, Pool und kurzen Ausflügen verbringen möchten, sowie alle, die im Anschluss an eine Rundreise durch Thailand einige entspannte Tage anhängen wollen. Auch Schnorchler und Naturliebhaber kommen hier auf ihre Kosten.
Weniger passend ist die Insel, wenn Sie Nachtleben, Shoppingmöglichkeiten oder ein dichtes Angebot an Restaurants, Museen und Sehenswürdigkeiten erwarten. Auch für einen sehr kurzen Aufenthalt lohnt sich der Aufwand selten: Die Anreise führt in der Regel über das Festland und weiter mit dem Boot und beansprucht einen guten Teil des Tages. Planen Sie deshalb mehrere zusammenhängende Nächte ein.
Reisezeit, Wege und Alltag auf der Insel
Die Hauptsaison fällt in die Trockenzeit der Wintermonate: ruhige See, verlässliche Bootsverbindungen und ein vollständig geöffnetes Angebot. Während der Regenzeit ist die Insel grüner und leerer, dafür schränken kräftige Regengüsse, ein ausgedünnter Fahrplan und vorübergehend geschlossene Betriebe das Programm ein. Klären Sie Betriebszeiten und Transfers deshalb vor der Buchung ab.
Strände und Unterkünfte konzentrieren sich vor allem an der Westküste, wo sich am Abend auch der Sonnenuntergang über dem Meer beobachten lässt. Unterwegs sind Sie per Roller, mit dem Transfer Ihrer Unterkunft oder per Boot. Der Osten ist ruhiger: Dort liegen kleine Buchten und traditionelle Fischersiedlungen, die teilweise auf Stelzen über dem Wasser gebaut sind.
Das Landesinnere ist dicht bewachsen. Pfade führen durch Dschungel und Kokosplantagen zu Wasserfällen, Flussläufe und Mangroven lassen sich im Kajak erkunden, und vorgelagerte Riffe eignen sich zum Schnorcheln. Gegessen wird meist in der eigenen Unterkunft oder in kleinen, familiengeführten Lokalen an den Stränden – eine Ausgehmeile im klassischen Sinn gibt es nicht.
Unterkünfte, Kombinationen und Planung
Die Unterkünfte verteilen sich über die einzelnen Buchten und sind meist kleinere bis mittelgrosse Anlagen; grosse Hotelkomplexe fehlen. Entsprechend hängt Ihr Tagesablauf stark von der Wahl der Bucht ab: Wer nicht selbst mobil sein möchte, wählt eine Lage mit Restaurants und Läden in Gehdistanz. Wer die Insel erkunden will, achtet auf einen Rollerverleih vor Ort.
Familien fragen am besten gezielt nach einer Bucht, die flach ins Wasser abfällt und kurze Wege innerhalb der Anlage bietet. Wer Ko Kood auf eigene Faust mit dem Roller entdecken möchte, sollte etwas Fahrpraxis mitbringen, denn die Wege sind schmal und führen durch hügeliges Gelände. Für einzelne Strände ist ein Bootstransfer die bequemere Lösung.
Gut kombinieren lässt sich die Insel mit den Nachbarinseln des Archipels, wenn Sie ruhige Badetage mit etwas mehr Infrastruktur mischen möchten – ebenso mit Bangkok oder einer Rundreise im Norden Thailands. Welche Bucht, welcher Unterkunftstyp und welche Reihenfolge für Ihre Reise stimmen, besprechen wir gerne persönlich mit Ihnen.
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Badeferien, Wasserfälle und Mopedtouren
Lassen Sie sich in Ihren Ferien einfach Zeit, denn es lohnt sich, sie in diesem Paradies mit seinen traumhaften Stränden zu verbringen. Mit einem Moped gelangen Sie ganz einfach zu den vielen Stränden oder Sie unternehmen einen Ausflug zu einem der zahlreichen Wasserfälle. Lassen Sie Ihren Abend mit einem Cocktail im View Point Café ausklingen oder machen Sie in der Tawan Eco Bar die Nacht zum Tag. Das beste Resort der Insel ist das Soneva Kiri.
Es hat sogar einen eigenen Flughafen mit Direktverbindung nach Bangkok. Fragen Sie unsere Thailand-Spezialisten, die Ihre Ferien auf Ko Kood auch mit anderen Inseln wie Ko Chang oder Ko Mak kombinieren.
Lage und Charakter von Ko Kood
Ko Kood liegt im äussersten Osten des Golfs von Thailand, nahe der Seegrenze zu Kambodscha, und gehört zum Ko-Chang-Archipel der Provinz Trat. Obwohl sie zu den grössten Inseln des Landes zählt, ist sie nur dünn besiedelt: Statt Ortszentren und Strandpromenaden prägen Dschungel, Kokosplantagen, Flussläufe und lange, oft menschenleere Sandstrände das Bild. Ko Kood ist damit die richtige Wahl für alle, die Thailand abseits der bekannten Ferienorte erleben möchten – als ruhiges Badeziel nach einer Rundreise oder als Insel für entschleunigte Wochen zu zweit.
Die Anreise führt über die Festlandprovinz Trat: ab Bangkok per Inlandflug oder Transfer, anschliessend mit dem Schnellboot oder Katamaran auf die Insel. Wer mag, kombiniert Ko Kood mit den Nachbarinseln Ko Chang und Ko Mak zu einem abwechslungsreichen Inselhüpfen im Osten des Landes.
Beste Reisezeit ist die Trockenzeit von etwa November bis April mit ruhiger See und viel Sonne. In der Regenzeit von Mai bis Oktober fällt deutlich mehr Niederschlag, und ein Teil der Resorts schliesst vorübergehend. Vor Ort locken Kajaktouren durch die Mangroven, Ausflüge zu Wasserfällen und Schnorchelstopps an vorgelagerten Riffen – unsere Spezialisten beraten Sie gerne, welche Ecke der Insel zu Ihnen passt.
Die Strände von Ko Kood
Die viertgrösste Insel Thailands liegt nahe der kambodschanischen Grenze und ist deutlich weniger erschlossen als der Süden des Landes.
Klong Chao
Der bekannteste Strand liegt an der Westküste, mit feinem Sand und flachem Wasser. Vom nördlichen Ende führt ein kurzer Weg zum Wasserfall Klong Chao, dessen Becken zum Baden einlädt.
Ao Phrao und Ao Tapao
Südlich schliessen ruhigere Buchten an. Ao Phrao ist der längste Strand der Insel und bleibt selbst in der Hochsaison leer; Ao Tapao liegt geschützt und eignet sich gut zum Schnorcheln direkt vom Ufer.
Das Fischerdorf Ao Salad
Im Nordosten steht ein Dorf auf Stelzen über dem Wasser, verbunden durch Holzstege. Restaurants servieren dort, was am Morgen gefangen wurde – der authentischste Ort der Insel.
Anreise und Kombination mit Ko Chang
Ko Kood erreicht man nur über das Festland – das hält die Insel ruhig.
Wie Sie hinkommen
Von Bangkok fliegen Sie in rund einer Stunde nach Trat oder fahren fünf bis sechs Stunden mit dem Auto. Vom Pier Laem Sok setzen Schnellboote in etwa eineinhalb Stunden über. In der Nebensaison verkehren sie seltener.
Ko Chang und Ko Mak
Auf dem Weg liegen zwei weitere Inseln: Ko Chang ist grösser und besser ausgebaut, Ko Mak klein und flach mit Kokosplantagen. Beide lassen sich in einer Reise verbinden.
Saison
Von November bis April ist das Meer ruhig und alle Betriebe geöffnet. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun Wind und Regen; viele Resorts schliessen dann, und die Bootsverbindungen werden dünner.
Häufige Fragen zu Ko Kood
Von Bangkok in rund einer Flugstunde nach Trat oder fünf bis sechs Stunden mit dem Auto; vom Pier Laem Sok setzen Schnellboote in etwa eineinhalb Stunden über. In der Nebensaison verkehren sie seltener.
Klong Chao im Westen ist der bekannteste, mit flachem Wasser und einem Wasserfall in Gehweite. Ao Phrao ist der längste und bleibt auch in der Hochsaison leer, Ao Tapao eignet sich zum Schnorcheln direkt vom Ufer.
Ja, auf dem Weg liegen Ko Chang – grösser und besser ausgebaut – sowie das kleine, flache Ko Mak mit seinen Kokosplantagen.
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