97 luxuriöse Zimmer mit Bal­kon. Zur eleganten Zimmerausstattung wurden erstklassige Materi­alien und modernste Technologien verwendet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Die Loft Kategorien befinden sich in einem separaten Gebäudekomplex.

Palm Deluxe (26): 55 m² gross mit Regendusche und Gartensicht.

Palm Premium (32): 65 m² gross mit Badewanne und separater Regendusche. Grosse Fensterfront mit Gartenblick im grossen Badezimmer.

Lagoon Deluxe (6): Gleich wie Palm Deluxe, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.

Lagoon Premium (8): Gleich wie Palm Premium, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.

Palm Suite (3): 110 m² grosse Suite mit zusätzlichem Wohnbereich und Doppelbalkon mit Garten- & Poolsicht.

Lagoon Suite (1): Gleich wie Palm Suite, jedoch im Parterre gelegen mit Doppelterrasse und direktem Zugang zum Pool.

1-Bedroom Penthouse Loft (7): 240 m² grosse, moderne Lofts, verteilt auf zwei Stockwerke und zusätzlicher Dachterrasse mit privatem Rooftop Pool.

Zwei Badezimmer mit Regendusche, eine davon mit separater, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.

2-Bedroom Duplex Loft (7): Zweistöckige Lofts, 190 m² gross mit Gartenterasse und privatem Pool. Ebenfalls zwei Badezimmer mit je einer Regendusche und einmal zusätzlicher, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.