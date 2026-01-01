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Twinpalms Surin Beach Phuket

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Phuket

Ein urbanes, innovatives und elegantes Design Hotel mit fernöstlicher Inspiration.

Beschreibung

Einleitung
Der tropische Was­ser­garten um­fasst zwei Swimmingpools mit insgesamt 1'600 m² Wasser­fläche. Modernes Spa & Wellness Center sowie grosses Fitnesscenter und Bibliothek. Am Surin Strand werden bequeme Matten und Son­nen­schirme bereit gestellt und verschiedene Was­sersport- und Strand­aktivitäten angeboten. Verbringen Sie Ihren Tag im «Catch Beach Club», einem trendigen Beach Club auf Phuket. Am Abend sorgen DJ’s für gute Stim­mung (gratis Transfers). Es stehen auch zwei eigene Speed­boote für private Ausflüge zur Verfügung.
Lage
150 Meter vom Surin Beach entfernt über eine wenig befahrene Strasse, an der Westküste der Insel Phu­ket. In der näheren Umgebung befinden sich lokale Restau­rants und Shops. Zur lebhaften Unter­hal­tungs­­mei­le am Patong Strand sind es ca. 20 Fahr­minuten.
Angebot
Das moderne «Oriental Spoon» Restaurant wartet mit innovativen Kreationen aus Ost und West auf. In der Pool Bar werden neben Erfrischungen auch Mahl­zeiten serviert. Im gemütlichen «Wine Room» können Sie eine gute Flasche Wein aus einer eindrücklichen Sammlung auswählen. Zum Hotel gehören auch das stilvolle «Palm Seaside Restau­rant, Lounge & Bar» mit bequemen Liegen, Chill-Out Musik und schöner Aussicht, die schicke «HQ Beach Lounge» und der bekannte «Catch Beach Club», wo man kulinarisch verwöhnt wird in herrlichem Ambiente. Alle drei Lokalitäten sind in ein paar Minuten mit dem gratis Hotel­shuttle zu erreichen.
Zimmer

97 luxuriöse Zimmer mit Bal­kon. Zur eleganten Zimmerausstattung wurden erstklassige Materi­alien und modernste Technologien verwendet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Die Loft Kategorien befinden sich in einem separaten Gebäudekomplex.
Palm Deluxe (26): 55 m² gross mit Regendusche und Gartensicht.
Palm Premium (32): 65 m² gross mit Badewanne und separater Regendusche. Grosse Fensterfront mit Gartenblick im grossen Badezimmer.
Lagoon Deluxe (6): Gleich wie Palm Deluxe, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Lagoon Premium (8): Gleich wie Palm Premium, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Palm Suite (3): 110 m² grosse Suite mit zusätzlichem Wohnbereich und Doppelbalkon mit Garten- & Poolsicht.
Lagoon Suite (1): Gleich wie Palm Suite, jedoch im Parterre gelegen mit Doppelterrasse und direktem Zugang zum Pool.
1-Bedroom Penthouse Loft (7): 240 m² grosse, moderne Lofts, verteilt auf zwei Stockwerke und zusätzlicher Dachterrasse mit privatem Rooftop Pool.

Zwei Badezimmer mit Regendusche, eine davon mit separater, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.
2-Bedroom Duplex Loft (7): Zweistöckige Lofts, 190 m² gross mit Gartenterasse und privatem Pool. Ebenfalls zwei Badezimmer mit je einer Regendusche und einmal zusätzlicher, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.

ab CHF 97.– / pro Person

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