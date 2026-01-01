Twinpalms Surin Beach Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Der tropische Wassergarten umfasst zwei Swimmingpools mit insgesamt 1'600 m² Wasserfläche. Modernes Spa & Wellness Center sowie grosses Fitnesscenter und Bibliothek. Am Surin Strand werden bequeme Matten und Sonnenschirme bereit gestellt und verschiedene Wassersport- und Strandaktivitäten angeboten. Verbringen Sie Ihren Tag im «Catch Beach Club», einem trendigen Beach Club auf Phuket. Am Abend sorgen DJ’s für gute Stimmung (gratis Transfers). Es stehen auch zwei eigene Speedboote für private Ausflüge zur Verfügung.
Lage
150 Meter vom Surin Beach entfernt über eine wenig befahrene Strasse, an der Westküste der Insel Phuket. In der näheren Umgebung befinden sich lokale Restaurants und Shops. Zur lebhaften Unterhaltungsmeile am Patong Strand sind es ca. 20 Fahrminuten.
Angebot
Das moderne «Oriental Spoon» Restaurant wartet mit innovativen Kreationen aus Ost und West auf. In der Pool Bar werden neben Erfrischungen auch Mahlzeiten serviert. Im gemütlichen «Wine Room» können Sie eine gute Flasche Wein aus einer eindrücklichen Sammlung auswählen. Zum Hotel gehören auch das stilvolle «Palm Seaside Restaurant, Lounge & Bar» mit bequemen Liegen, Chill-Out Musik und schöner Aussicht, die schicke «HQ Beach Lounge» und der bekannte «Catch Beach Club», wo man kulinarisch verwöhnt wird in herrlichem Ambiente. Alle drei Lokalitäten sind in ein paar Minuten mit dem gratis Hotelshuttle zu erreichen.
Zimmer
97 luxuriöse Zimmer mit Balkon. Zur eleganten Zimmerausstattung wurden erstklassige Materialien und modernste Technologien verwendet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Loft Kategorien befinden sich in einem separaten Gebäudekomplex.
Zwei Badezimmer mit Regendusche, eine davon mit separater, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.
97 luxuriöse Zimmer mit Balkon. Zur eleganten Zimmerausstattung wurden erstklassige Materialien und modernste Technologien verwendet. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Die Loft Kategorien befinden sich in einem separaten Gebäudekomplex.
Palm Deluxe (26): 55 m² gross mit Regendusche und Gartensicht.
Palm Premium (32): 65 m² gross mit Badewanne und separater Regendusche. Grosse Fensterfront mit Gartenblick im grossen Badezimmer.
Lagoon Deluxe (6): Gleich wie Palm Deluxe, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Lagoon Premium (8): Gleich wie Palm Premium, jedoch im Parterre gelegen mit Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Palm Suite (3): 110 m² grosse Suite mit zusätzlichem Wohnbereich und Doppelbalkon mit Garten- & Poolsicht.
Lagoon Suite (1): Gleich wie Palm Suite, jedoch im Parterre gelegen mit Doppelterrasse und direktem Zugang zum Pool.
1-Bedroom Penthouse Loft (7): 240 m² grosse, moderne Lofts, verteilt auf zwei Stockwerke und zusätzlicher Dachterrasse mit privatem Rooftop Pool.
Zwei Badezimmer mit Regendusche, eine davon mit separater, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.
2-Bedroom Duplex Loft (7): Zweistöckige Lofts, 190 m² gross mit Gartenterasse und privatem Pool. Ebenfalls zwei Badezimmer mit je einer Regendusche und einmal zusätzlicher, freistehender Badewanne. Gratis Butler-Service.
ab CHF 97.– / pro Person
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