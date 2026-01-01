Banyan Tree Phuket
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools, einer davon mit Poolbar und Whirlpool. Einzigartige Spa Möglichkeiten sowie vielseitiges Sportangebot mit 18-Loch-Golfplatz, Driving Range sowie drei Tennisplätzen (1 mit Flutlicht), Fitnesscenter, Yoga und Meditation. Veloverleih und grosses Wassersportangebot. Bibliothek und Boutique.
Lage
Die weitläufige Villenanlage liegt an einer Lagune an der Bang Tao Bay, ca. 30 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Durch den tropischen Garten erreicht man in wenigen Minuten den Sandstrand. Einige Restaurants in Gehdistanz.
Angebot
In den drei Restaurants wird von der bekannten Thaiküche über internationale Spezialitäten, vegetarischen und veganen Menüs bis zu leckeren Seafoodgerichten eine grosse kulinarische Palette angeboten. Den Abend lässt man am besten bei einem guten Glas Wein an der Lobby Bar ausklingen. Pool Bar, Banyan Café beim Golfplatz sowie In-Villa Dining.
Zimmer
Die 217 freistehenden Villen sind geschmackvoll eingerichtet und reflektieren Thailands Kultur. Sie verfügen über einen eigenen Swimmingpool im Garten mit Terrasse. Die Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Die 217 freistehenden Villen sind geschmackvoll eingerichtet und reflektieren Thailands Kultur. Sie verfügen über einen eigenen Swimmingpool im Garten mit Terrasse. Die Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Banyan Pool Villa (34): 170 m² gross inkl. Aussenbereich mit 3.5 x 6 Meter grossem Pool, Sonnendeck und einer ovalen Openair-Badewanne.
Serenity Pool Villa (25): 140 m² gross (inkl. Aussenbereich), modern eingerichtet mit grossem Badezimmer und einem 17 m² grossen Pool mit Jacuzzi, Lounge und Sonnendeck.
Signature Pool Villa (36): Auf 270 m² Fläche verfügt diese Kategorie über einen 9 x 3.5 Meter grossen Pool und ein Thai Sala, wo Sie in der Privatsphäre Ihrer Villa ein romantisches BBQ-Dinner geniessen können.
Grand Lagoon Pool Villa (10): gleich wie Signature Pool Villa, mit grosser Terrasse direkt an ruhiger Lagune gelegen.
Signature 2-Bedroom Pool Villa (25): Ideal für Familien oder zwei befreundete Paare. 350 m² gross, gleich eingerichtet wie Signature Pool Villa mit zusätzlichem Schlafzimmer.
ab CHF 201.– / pro Person
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