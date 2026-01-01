Die 217 freistehenden Villen sind geschmackvoll eingerichtet und reflektieren Thailands Kultur. Sie verfügen über einen eigenen Swimmingpool im Garten mit Terrasse. Die Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.

Banyan Pool Villa (34): 170 m² gross inkl. Aussenbereich mit 3.5 x 6 Meter grossem Pool, Sonnendeck und einer ovalen Openair-Badewanne.

Serenity Pool Villa (25): 140 m² gross (inkl. Aussenbereich), modern eingerichtet mit grossem Badezimmer und einem 17 m² grossen Pool mit Jacuzzi, Lounge und Son­nen­deck.



Signature Pool Villa (36): Auf 270 m² Fläche verfügt diese Kategorie über einen 9 x 3.5 Meter grossen Pool und ein Thai Sala, wo Sie in der Privatsphäre Ihrer Villa ein romantisches BBQ-Dinner geniessen können.

Grand Lagoon Pool Villa (10): gleich wie Signature Pool Villa, mit grosser Terrasse direkt an ruhiger Lagune gelegen.

Signature 2-Bedroom Pool Villa (25): Ideal für Familien oder zwei befreundete Paare. 350 m² gross, gleich eingerichtet wie Signature Pool Villa mit zusätzlichem Schlafzimmer.