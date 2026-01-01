Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

Banyan Tree Phuket

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Phuket

Ein Luxusresort für Gäste, die vom umfangreichen Spa Angebot Gebrauch machen wollen oder die Privatsphäre ihrer geräumigen Villa geniessen möchten.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools, einer davon mit Poolbar und Whirlpool. Einzigartige Spa Möglichkei­ten sowie vielseitiges Sportangebot mit 18-Loch-Golf­platz, Dri­ving Range so­wie drei Tennisplätzen (1 mit Flutlicht), Fitness­center, Yoga und Meditation. Veloverleih und grosses Was­ser­sportangebot. Bibliothek und Boutique.
Lage
Die weitläufige Villenanlage liegt an einer Lagune an der Bang Tao Bay, ca. 30 Fahrminuten vom Flughafen entfernt. Durch den tropischen Garten erreicht man in wenigen Minuten den Sand­strand. Einige Restaurants in Geh­distanz.
Angebot
In den drei Restaurants wird von der be­kannten Thaiküche über internationale Spezialitäten, vegetarischen und veganen Menüs bis zu leckeren Seafoodgerichten eine grosse kulinarische Palette angeboten. Den Abend lässt man am besten bei einem guten Glas Wein an der Lobby Bar ausklingen. Pool Bar, Banyan Café beim Golfplatz sowie In-Villa Dining.
Zimmer

Die 217 freistehenden Villen sind geschmackvoll eingerichtet und reflektieren Thailands Kultur. Sie verfügen über einen eigenen Swimmingpool im Garten mit Terrasse. Die Villen sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Fernseher, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn.
Banyan Pool Villa (34): 170 m² gross inkl. Aussenbereich mit 3.5 x 6 Meter grossem Pool, Sonnendeck und einer ovalen Openair-Badewanne.
Serenity Pool Villa (25): 140 m² gross (inkl. Aussenbereich), modern eingerichtet mit grossem Badezimmer und einem 17 m² grossen Pool mit Jacuzzi, Lounge und Son­nen­deck.


Signature Pool Villa (36): Auf 270 m² Fläche verfügt diese Kategorie über einen 9 x 3.5 Meter grossen Pool und ein Thai Sala, wo Sie in der Privatsphäre Ihrer Villa ein romantisches BBQ-Dinner geniessen können.
Grand Lagoon Pool Villa (10): gleich wie Signature Pool Villa, mit grosser Terrasse direkt an ruhiger Lagune gelegen.
Signature 2-Bedroom Pool Villa (25): Ideal für Familien oder zwei befreundete Paare. 350 m² gross, gleich eingerichtet wie Signature Pool Villa mit zusätzlichem Schlafzimmer.

ab CHF 201.– / pro Person

Loading map...

Ähnliche Reisen