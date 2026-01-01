The Shore at Katathani
Phuket
Beschreibung
Einleitung
Ein Swimmingpool mit Sonnenliegen etwas erhöht zum Meer lädt zu erholsamen Stunden ein. Fitnesscenter, Bibliothek, Souvenirladen. Im «Serenity» Spa werden zahlreiche Massagen und Spa Anwendungen angeboten. Ein weiterer Infinity Swimmingpool liegt direkt am Meer im «The Shore Club». Es können auch alle Einrichtungen (Tennisplätze, 6 Swimmingpools etc.) vom Katathani Phuket Beach Resort benützt werden.
Lage
Etwas zurück versetzt in Hanglage am wunderschönen, feinsandigen Kata-Noi Strand gelegen, gleich neben dem Katathani Phuket Beach Resort im Süden der Insel. Zur lebhaften Patong Beach fährt man ca. 20 Minuten. Die Transferzeit zum Flughafen beträgt ungefähr 50 Minuten.
Angebot
Das «The Harbor» ist ein elegantes, luftdurchströmtes Restaurant mit hohen Decken und einem tollen Blick auf die Kata Noi Bucht. Hier werden Sie jeden Tag aufs Neue mit Klassikern und Innovationen aus internationalen Küchen überrascht. Für den schönsten Sonnenuntergang mit einem erfrischenden Drink besuchen Sie am besten «The Nest» Lounge. Im «Param Para» geniessen Sie leckere Thai-Köstlichkeiten.
Zimmer
Das luxuriöse Badezimmer, mit freistehender Badewanne und separater Regendusche, lässt ebenso keine Wünsche offen.
Das «The Shore» besteht aus 98 Villen, die mit viel Liebe zum Detail, mit warmen Farben und subtilem orientalischen Einfluss eingerichtet sind. Sie bieten auf 130 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) viel Freiraum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Musikanlage, iPod-Station, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Espressomaschine, Safe und Föhn sowie gemütlicher Sitzecke. Vom Zimmer hat man direkten Zugang zum eigenen Pool auf der Terrasse, wo die spezielle, im Boden eingelassene Lounge für eine erholsame Zeit unter freiem Himmel sorgt.
Das luxuriöse Badezimmer, mit freistehender Badewanne und separater Regendusche, lässt ebenso keine Wünsche offen.
Pool Villa (11): Poolgrösse: 5,5 x 3,4 m. Sicht in den Garten oder an eine Mauer mit vertikalem Garten.
Seaview Pool Villa (31): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Pool Villa mit Blick über die Bäume aufs Meer und den Strand.
Seaview Pool Villa Romance (37): wie Seaview Pool Villa jedoch mit grösserem Pool (6,8 x 3.6 m) und schöner Sicht auf den Strand und das Meer, sowie einer Badewanne für zwei im Badezimmer.
Seaview Pool Villa In Love (14): wie Seaview Pool Villa Romance jedoch mit bestem Panoramaausblick auf das Meer.
ab CHF 252.– / pro Person
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