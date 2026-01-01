Das «The Shore» besteht aus 98 Vil­len, die mit viel Liebe zum Detail, mit warmen Farben und subtilem orientalischen Einfluss eingerichtet sind. Sie bieten auf 130 m² Fläche (inkl. Aussenbereich) viel Frei­raum und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­net­zu­gang, Fernseher, Musikanlage, iPod-Station, Mini­bar, Kaffee-/Tee­kocher, Espressomaschine, Safe und Föhn sowie gemütlicher Sitzecke. Vom Zim­mer hat man direkten Zugang zum eigenen Pool auf der Ter­ras­se, wo die spezielle, im Boden eingelassene Lounge für eine er­holsame Zeit unter freiem Himmel sorgt.

Das luxuriöse Badez­immer, mit freistehender Badewanne und separater Regen­dusche, lässt ebenso keine Wünsche offen.

Pool Villa (11): Poolgrösse: 5,5 x 3,4 m. Sicht in den Garten oder an eine Mauer mit vertikalem Garten.

Seaview Pool Villa (31): Gleiche Einrichtung und Grösse wie Pool Villa mit Blick über die Bäume aufs Meer und den Strand.

Seaview Pool Villa Romance (37): wie Seaview Pool Villa jedoch mit grösserem Pool (6,8 x 3.6 m) und schöner Sicht auf den Strand und das Meer, sowie einer Badewanne für zwei im Badezimmer.

Seaview Pool Villa In Love (14): wie Seaview Pool Villa Romance jedoch mit bestem Panoramaausblick auf das Meer.