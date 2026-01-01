Die 101 hellen und modern eingerichteten Zimmer, Villen und Suiten bieten höchsten Kom­fort und Privatsphäre. Bodenhohe Fenster und Balkone mit Geländern aus Glas bieten tolle Sicht auf den Chao Phraya Fluss. Bade­zimmer mit freistehender Bade­wanne und separater Regendusche. Zur Einrichtung gehören Klima­anlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Tablet, Bluetooth-Soundsystem, begehbarer Kleiderschrank, Nes­presso Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.

Riverfront (18): 61 m² gross, auf den ersten vier Etagen verteilt.

Schöner Balkon mit Lounge.

Riverfront Premier (52): Gleiche Grösse wie Riverfront, jedoch in den höheren Etagen 5-10 gelegen.

River Suite (8): Die 95 m² grossen geräumigen Suiten in den Etagen 4-10, verfügen über ein separates Wohnzimmer und einen grosszügigen Balkon und erinnern an ein Feriendomizil.

Villa (6): Die 259 m² grossen Villen sind über einen privaten Eingang zugänglich und sorgen für absolute Privatsphäre. Sie bieten ein separates Wohnzimmer mit Essbereich, grosser Schlaf- und Badezimmerbereich und einen Aussenbereich mit Jacuzzi-Pool, Garten und Sala mit direkter Flusssicht.