Capella Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Schöner Swimmingpool mit toller Aussicht. Entspannen Sie sich im bemerkenswerten «Auriga» Spa oder belegen Sie eine Yoga-, Tai Chi- oder Bogafitstunde. Ein Fitnesscenter steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung. Wie in allen Capella Hotels wird ein umfassendes Kultur- und Erlebnisprogramm geboten.
Lage
Das Hotel liegt direkt am Flussufer. Die Skytrain Station «Saphan Taksin» ist in einigen Minuten erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten sowie weitere Restaurants befinden sich in der Nähe.
Angebot
Das «CÔTE by Mauro Colagreco» ist ein ausgezeichnetes Michelin-Stern-Restaurant mit Panoramablick auf den Fluss. Im «Phra Nakhon» wird authentische thailändische Küche serviert, in einem sonnendurchfluteten Gewächshaus am Flussufer. Geniessen Sie Ihren Cocktail und Gebäck im «Stella». In der «Tea Lounge» können Sie mit wunderschönem Ausblick Ihren Nachmittagstee geniessen.
Zimmer
Die 101 hellen und modern eingerichteten Zimmer, Villen und Suiten bieten höchsten Komfort und Privatsphäre. Bodenhohe Fenster und Balkone mit Geländern aus Glas bieten tolle Sicht auf den Chao Phraya Fluss. Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche. Zur Einrichtung gehören Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Tablet, Bluetooth-Soundsystem, begehbarer Kleiderschrank, Nespresso Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.
Schöner Balkon mit Lounge.
Die 101 hellen und modern eingerichteten Zimmer, Villen und Suiten bieten höchsten Komfort und Privatsphäre. Bodenhohe Fenster und Balkone mit Geländern aus Glas bieten tolle Sicht auf den Chao Phraya Fluss. Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche. Zur Einrichtung gehören Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Tablet, Bluetooth-Soundsystem, begehbarer Kleiderschrank, Nespresso Kaffeemaschine, Teekocher, Minibar, Safe und Föhn.
Riverfront (18): 61 m² gross, auf den ersten vier Etagen verteilt.
Schöner Balkon mit Lounge.
Riverfront Premier (52): Gleiche Grösse wie Riverfront, jedoch in den höheren Etagen 5-10 gelegen.
River Suite (8): Die 95 m² grossen geräumigen Suiten in den Etagen 4-10, verfügen über ein separates Wohnzimmer und einen grosszügigen Balkon und erinnern an ein Feriendomizil.
Villa (6): Die 259 m² grossen Villen sind über einen privaten Eingang zugänglich und sorgen für absolute Privatsphäre. Sie bieten ein separates Wohnzimmer mit Essbereich, grosser Schlaf- und Badezimmerbereich und einen Aussenbereich mit Jacuzzi-Pool, Garten und Sala mit direkter Flusssicht.
ab CHF 442.– / pro Person
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