Riva Surya
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Herzstück des Hotels ist der schöne, ovale Swimmingpool mit Jacuzzi und Kinderbecken. Er liegt direkt am Flussufer und die gemütliche Sonnenterrasse mit bequemen Sonnenliegen und Sonnenschirmen lädt zu einer Siesta ein - oder man beobachtet die vorbeiziehenden Boote. Modernes Fitnesscenter.
Lage
Direkt am Chao Phraya Fluss, nahe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt gelegen. Eine Bootshaltestelle liegt direkt vor dem Hotel und Linienschiffe bringen Sie in ca. 20 Minuten zur Skytrain Station «Saphan Taksin». Die nahe und beliebte Khao San Road, die abends zur Fussgängerzone mutiert, bietet viele Restaurants, Bars mit Live-Musik und Shoppingmöglichkeiten. Den Flughafen erreicht man in ca. 75 Minuten.
Angebot
Das «babble & rum» Restaurant liegt direkt am Fluss. Es werden thailändische, chinesische und westliche Köstlichkeiten serviert. Im «The Garden» geniesst man gemütliche Stunden unter freiem Himmel bei einer Mahlzeit oder auch mit Erfrischungen von der «Lookout» Bar. Im «The Café» werden Backwaren, Früchte und Snacks angeboten.
Zimmer
Die 68 Zimmer sind in einem sechsstöckigen Gebäude untergebracht. Alle Zimmer sind gemütlich und modern eingerichtet und ausgestattet mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Dockingstation, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.
Riva Room (9): 30 m² grosse Zimmer mit Dusche und seitliche Flusssicht.
Deluxe Riva Room (17): 40 m² grosse Zimmer mit Dusche, elegant möbliert. Vom Balkon aus geniessen Sie eine einmalige Flusssicht.
Premium Riva Room (12): Gleich wie Deluxe Riva Room, aber mit 48 m² etwas grösser und mit Tagesbett ausgestattet.
Riva Room (9): 30 m² grosse Zimmer mit Dusche und seitliche Flusssicht.
Deluxe Riva Room (17): 40 m² grosse Zimmer mit Dusche, elegant möbliert. Vom Balkon aus geniessen Sie eine einmalige Flusssicht.
Premium Riva Room (12): Gleich wie Deluxe Riva Room, aber mit 48 m² etwas grösser und mit Tagesbett ausgestattet.
ab CHF 87.– / pro Person
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