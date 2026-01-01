Beschreibung

Einleitung Herzstück des Ho­tels ist der schöne, ovale Swimmingpool mit Jacuzzi und Kinderbecken. Er liegt direkt am Flussufer und die gemütliche Sonnen­terrasse mit bequemen Sonnenliegen und Sonnen­schirmen lädt zu einer Siesta ein - oder man beobachtet die vorbeiziehenden Boote. Mo­der­­nes Fitnesscenter.

Lage Direkt am Chao Phraya Fluss, nahe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ge­legen. Eine Bootshaltestelle liegt direkt vor dem Hotel und Linienschiffe bringen Sie in ca. 20 Minuten zur Skytrain Station «Saphan Taksin». Die nahe und beliebte Khao San Road, die abends zur Fuss­gängerzone mutiert, bietet viele Restaurants, Bars mit Live-Musik und Shoppingmöglichkeiten. Den Flughafen erreicht man in ca. 75 Minuten.

Angebot Das «babble & rum» Res­taurant liegt direkt am Fluss. Es werden thailändische, chinesische und westliche Köst­lichkeiten serviert. Im «The Garden» geniesst man gemütliche Stunden unter freiem Him­mel bei einer Mahlzeit oder auch mit Erfrisch­ungen von der «Lookout» Bar. Im «The Café» werden Backwaren, Früchte und Snacks an­geboten.