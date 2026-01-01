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Riva Surya

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Bangkok

Ein sehr ansprechendes, charmantes Hotel mit freundlichem Service und geräumigen, modernen Zimmern. Auf dem Balkon der Deluxe Riva Zimmer können Sie die einmalige Atmosphäre am Fluss noch mehr auf sich wirken lassen. Wer Bangkoks Sehenswürdigkeiten besuchen will, wird die zen­trale Lage sehr schätzen. In der nahen Rambutri Road (Parallelstrasse zur Khao San Road) gibt es zahlreiche, hübsche Res­tau­rants.

Beschreibung

Einleitung
Herzstück des Ho­tels ist der schöne, ovale Swimmingpool mit Jacuzzi und Kinderbecken. Er liegt direkt am Flussufer und die gemütliche Sonnen­terrasse mit bequemen Sonnenliegen und Sonnen­schirmen lädt zu einer Siesta ein - oder man beobachtet die vorbeiziehenden Boote. Mo­der­­nes Fitnesscenter.
Lage
Direkt am Chao Phraya Fluss, nahe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt ge­legen. Eine Bootshaltestelle liegt direkt vor dem Hotel und Linienschiffe bringen Sie in ca. 20 Minuten zur Skytrain Station «Saphan Taksin». Die nahe und beliebte Khao San Road, die abends zur Fuss­gängerzone mutiert, bietet viele Restaurants, Bars mit Live-Musik und Shoppingmöglichkeiten. Den Flughafen erreicht man in ca. 75 Minuten.
Angebot
Das «babble & rum» Res­taurant liegt direkt am Fluss. Es werden thailändische, chinesische und westliche Köst­lichkeiten serviert. Im «The Garden» geniesst man gemütliche Stunden unter freiem Him­mel bei einer Mahlzeit oder auch mit Erfrisch­ungen von der «Lookout» Bar. Im «The Café» werden Backwaren, Früchte und Snacks an­geboten.
Zimmer
Die 68 Zimmer sind in einem sechs­stöckigen Gebäude unter­gebracht. Alle Zimmer sind gemütlich und modern eingerichtet und ausgestattet mit Klima­­anlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, iPod-Docking­station, Minibar, Kaffee-/­Teekocher, Safe und Föhn.
Riva Room (9): 30 m² grosse Zimmer mit Dusche und seit­liche Flusssicht.
Deluxe Riva Room (17): 40 m² grosse Zimmer mit Dusche, elegant möbliert. Vom Balkon aus geniessen Sie eine ein­malige Flusssicht.
Premium Riva Room (12): Gleich wie Deluxe Riva Room, aber mit 48 m² etwas grösser und mit Tagesbett ausgestattet.
ab CHF 87.– / pro Person

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