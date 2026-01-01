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Galleria 10 Hotel

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Bangkok

Beschreibung

Einleitung
Kleiner Rooftop Pool und Fitnesscenter, auch Massagen werden angeboten.
Lage
Das Hotel liegt in einer Seitenstrasse der lebendigen Sukhumvit Road, es gibt einen gratis Tuk Tuk Shuttle. Die Skytrain Stationen «Nana» oder «Asok» sind nur wenige Gehminuten entfernt.
Angebot
Das Restaurant mit Bar im Erdgeschoss serviert internationale und thailändische Menüs, das «Nomad», ein cooles Rooftop Restaurant mit orientalischem Touch und entspannter Atmosphäre, internationale Küche und Tapas.
Zimmer

Die insgesamt 188 Zimmer sind zweckmässig und gut ausgestattet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Regen­dusche.
Deluxe Chill (124): 25 m² grosse Zimmer, welche sich auf den Etagen 1 bis 5 befinden.
Premier Deck (7): 30 m² gross und verfügen zusätzlich über einen Balkon. Alle Premier Deck Zimmer befinden sich im 2. Stockwerk.
Zusätzlich verfügt das Hotel über eine Kategorie «Deluxe G».

Die Zimmer sind identisch wie die Deluxe Chill, jedoch auf dem 6. & 7. Stock. Sie profitieren bei dieser Kategorie von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie Netflix, Late Check-out und mehr. Das Upgrade ist beim Check-in buchbar.

ab CHF 44.– / pro Person

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