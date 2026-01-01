Die insgesamt 188 Zimmer sind zweckmässig und gut ausgestattet und verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internet­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn sowie Badezimmer mit Regen­dusche.

Deluxe Chill (124): 25 m² grosse Zimmer, welche sich auf den Etagen 1 bis 5 befinden.

Premier Deck (7): 30 m² gross und verfügen zusätzlich über einen Balkon. Alle Premier Deck Zimmer befinden sich im 2. Stockwerk.

Zusätzlich verfügt das Hotel über eine Kategorie «Deluxe G».

Die Zimmer sind identisch wie die Deluxe Chill, jedoch auf dem 6. & 7. Stock. Sie profitieren bei dieser Kategorie von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie Netflix, Late Check-out und mehr. Das Upgrade ist beim Check-in buchbar.