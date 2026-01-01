Sindhorn Midtown
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Der Horizon Pool bietet vom 18. Stockwerk eine wundervolle Aussicht über die Stadt. Durchgehend geöffnetes Fitnesscenter und riesiger Indoorspielplatz für die kleinen Gäste.
Lage
Ruhig, aber zentral in der Langsuan Nachbarschaft gelegen, wo sich viele Restaurants und auch ein Shoppingcenter befinden. Zur nächsten Sky Train Station «Chit Lom» sind es fünf Gehminuten, zum Lumpini Park und weiteren Shoppingkomplexen sind es 15-20 Minuten zu Fuss.
Angebot
Im «Tr. EAT» Restaurant geniessen Sie schnelle, raffinierte Thai-Fusion-Küche mit lokalen Aromen. Im «Rhumba», der gemütlichen Lobby Bar erwarten Sie kreative Cocktails, verschiedenste Rums und leichte Snacks. Auch die Horizon Pool Bar im 18. Stock mit toller Aussicht über die Stadt ist eine ausgezeichnete Wahl für Drinks und Canapés am Abend.
Zimmer
Die 344 Zimmer und Suiten verteilen sich im 31-stöckigen Hotelturm. Das geradlinige, moderne Design mit thailändischem Touch strahlt zeitgemässe Eleganz aus und lädt zum Entspannen ein. Alle Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohnbereich und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe. Die Badezimmer sind eher klein und verfügen über eine Dusche.
bis 12. Etagen gelegen.
Essbereich sowie eigener Balkon und Sicht auf die Stadt.
Die 344 Zimmer und Suiten verteilen sich im 31-stöckigen Hotelturm. Das geradlinige, moderne Design mit thailändischem Touch strahlt zeitgemässe Eleganz aus und lädt zum Entspannen ein. Alle Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohnbereich und sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe. Die Badezimmer sind eher klein und verfügen über eine Dusche.
Standard (153): 33 m² grosse Zimmer auf den 4.
bis 12. Etagen gelegen.
Premium (99): Gleich gross wie Standard, auf den Etagen 14 bis 24, mit Stadtsicht.
Sky Suite (30): Gleiche Grösse, in den höheren Etagen 25 bis 29 gelegen, zusätzlich mit Sofabett, gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd und Mikrowelle, Waschmaschine sowie eigenem Balkon mit toller Stadtsicht.
1-Bedroom Suite (20): 40 m² gross auf den Etagen 4 bis 24 gelegen, mit gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd, Mikrowelle und Kühlschrank.
Essbereich sowie eigener Balkon und Sicht auf die Stadt.
2-Bedroom Suite (12): 54 m² grosse Suite mit zwei Schlafzimmern und Wohnbereich. Privater Balkon mit Blick über die Stadt, Küchenecke mit Kochherd, Mikrowelle, Kühlschrank und Esstisch.
2-Bedroom Corner Suite (20): 72 m² grosse Eck-Suite mit zwei Schlafzimmern, Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küchenzeile.
ab CHF 92.– / pro Person
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