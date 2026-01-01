Die 344 Zimmer und Suiten verteilen sich im 31-stöckigen Hotel­turm. Das geradlinige, moderne Design mit thailändischem Touch strahlt zeitgemässe Ele­ganz aus und lädt zum Entspannen ein. Alle Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohn­bereich und sind ausgestattet mit Klimaanla­­ge, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe. Die Badezimmer sind eher klein und verfügen über eine Dusche.

Standard (153): 33 m² grosse Zimmer auf den 4.

bis 12. Etagen gelegen.

Premium (99): Gleich gross wie Standard, auf den Etagen 14 bis 24, mit Stadtsicht.

Sky Suite (30): Gleiche Grösse, in den höheren Etagen 25 bis 29 gelegen, zusätzlich mit Sofa­­bett, gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd und Mikrowelle, Wasch­maschine sowie eigenem Balkon mit toller Stadtsicht.

1-Bedroom Suite (20): 40 m² gross auf den Etagen 4 bis 24 gelegen, mit gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd, Mikrowelle und Kühl­schrank.

Essbereich sowie eigener Bal­kon und Sicht auf die Stadt.

2-Bedroom Suite (12): 54 m² grosse Suite mit zwei Schlafzimmern und Wohnbereich. Privater Balkon mit Blick über die Stadt, Küchenecke mit Kochherd, Mikrowelle, Kühlschrank und Esstisch.

2-Bedroom Corner Suite (20): 72 m² grosse Eck-Suite mit zwei Schlafzimmern, Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küchenzeile.