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Bangkok

Das moderne, komfortable Hotel liegt im Herzen Bangkoks, ideal für Besichtigungen und Shoppingtouren und doch ist es hier nicht überfüllt.

Beschreibung

Einleitung
Der Horizon Pool bietet vom 18. Stockwerk eine wundervolle Aussicht über die Stadt. Durchgehend geöffnetes Fitnesscenter und riesiger Indoor­spiel­platz für die kleinen Gäste.
Lage
Ruhig, aber zentral in der Langsuan Nach­­barschaft gelegen, wo sich viele Res­tau­­rants und auch ein Shoppingcenter befinden. Zur nächsten Sky Train Station «Chit Lom» sind es fünf Gehminuten, zum Lumpini Park und weiteren Shopping­komplexen sind es 15-20 Mi­nu­ten zu Fuss.
Angebot
Im «Tr. EAT» Restaurant ge­nies­sen Sie schnelle, raffinierte Thai-Fusion-­Küche mit lokalen Aromen. Im «Rhumba», der gemütlichen Lobby Bar erwarten Sie kreative Cocktails, verschiedenste Rums und leichte Snacks. Auch die Horizon Pool Bar im 18. Stock mit toller Aus­sicht über die Stadt ist eine ausgezeichnete Wahl für Drinks und Canapés am Abend.
Zimmer

Die 344 Zimmer und Suiten verteilen sich im 31-stöckigen Hotel­turm. Das geradlinige, moderne Design mit thailändischem Touch strahlt zeitgemässe Ele­ganz aus und lädt zum Entspannen ein. Alle Zimmer bieten einen zusätzlichen Wohn­bereich und sind ausgestattet mit Klimaanla­­ge, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe. Die Badezimmer sind eher klein und verfügen über eine Dusche.
Standard (153): 33 m² grosse Zimmer auf den 4.

bis 12. Etagen gelegen.
Premium (99): Gleich gross wie Standard, auf den Etagen 14 bis 24, mit Stadtsicht.
Sky Suite (30): Gleiche Grösse, in den höheren Etagen 25 bis 29 gelegen, zusätzlich mit Sofa­­bett, gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd und Mikrowelle, Wasch­maschine sowie eigenem Balkon mit toller Stadtsicht.
1-Bedroom Suite (20): 40 m² gross auf den Etagen 4 bis 24 gelegen, mit gut ausgestatteter Kochnische mit Kochherd, Mikrowelle und Kühl­schrank.

Essbereich sowie eigener Bal­kon und Sicht auf die Stadt.
2-Bedroom Suite (12): 54 m² grosse Suite mit zwei Schlafzimmern und Wohnbereich. Privater Balkon mit Blick über die Stadt, Küchenecke mit Kochherd, Mikrowelle, Kühlschrank und Esstisch.
2-Bedroom Corner Suite (20): 72 m² grosse Eck-Suite mit zwei Schlafzimmern, Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küchenzeile.

ab CHF 92.– / pro Person

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