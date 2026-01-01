Das Hotel verfügt über 297 Zimmer und Suiten, aufgeteilt auf zwei Gebäudeteile: den Scenery Wing (233 Zimmer) mit Stadt- und Seepanorama sowie den Greenery Wing (64 Zimmer) mit gemütlichem Gartenambiente. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, kostenlosem Internetzugang, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Mikrowelle, Kühlschrank und Föhn ausgestattet.

Deluxe Greenery (Greenery Wing): 35 m² grosse Zimmer mit Glasfensterfront und Blick auf die Gartenanlage.

Deluxe Pool View (Greenery Wing): Gleiche Grösse, jedoch mit Sicht auf den Pool.

Deluxe Balcony (Scenery Wing): 38 m² gross mit Balkon (Stadt- oder Seeblick) und einer Badewanne sowie einem Esstisch.

Grand Deluxe (Scenery Wing): 45 m² gross mit zusätzlichem, kleinen Eingangs-/Essbereich.



1-BR Balcony Junior Suite (Scenery Wing): 65 m² grosse Suite mit Balkon und separatem Wohnbereich mit gemütlichem Sofa.

Suite Greenery Family (Greenery Wing): 70 m² grosse Suite mit separater Badewanne, einer Küche und einem Sofabett.

1-BR Balcony Triple Suite (Scenery Wing): 76 m² gross mit Balkon und separater Badewanne. Der zusätzliche Wohn- und Essbereich verfügt über ein 165x180cm grosses Sofabett.

1-BR Balcony Residence Suite (Scenery Wing): Gleiche Grösse wie 1-BR Balcony Triple, ohne Sofabett, jedoch mit einer vollausgestatteten Küche und Waschmaschine.

2-BR Family Deluxe (Scenery Wing): 89 m² gross mit zwei separaten Schlafzimmer (ein King Bett & ein Queen Bett) und zwei Badezimmer.

Zusätzlich ausgestattet mit Wohnbereich, Balkon sowie Küche inkl. Waschmaschine.

3-BR Family Grand Suite (Scenery Wing): 121 m² grosse Suite mit drei Schlafzimmer (ein King Bett, ein Queen Bett & ein Twin) und zwei Badezimmer. Ebenfalls ausgestattet mit einer Küche inkl. Waschmaschine und Balkon.