Centre Point Sukhumvit 10
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimming Pools (Scenery Wing: Schöner Aussenpool (10×12m) mit Skyline-Panoramablick, Sonnenterrasse und separatem Kinderbecken. Greenery Wing: Ruhiger Pool (5,5×10,5m) mit Jacuzzi, ebenerdig im Innenhof gelegen, mit schöner Bepflanzung.), Fitnesscenter, Sauna und Dampfbad, Thai-Massage, Kid Club und Game Zone. Im Greenery Wing stehen eine Self-Service-Waschküche (24 Std.) sowie ein Mini-Mart und Verkaufsautomaten zur Verfügungg
Lage
In einer Seitenstrasse, ca. 5 Gehminuten von der bekannten Sukhumvit Road entfernt (kostenloses Shuttle Tuk Tuk vorhanden) Ebenfalls 5 Gehminuten in entgegengesetzte Richtung befindet sich der Benjakitti Park, Bangkoks grösster Stadtpark, mit kleinem See. In der Umgebung findet sich eine lebhafte Mischung aus Shoppingmöglichkeiten, vielfältigen Restaurants & Bars und pulsierendem Nachtleben. Das Shopping Center «Terminal 21», die BTS Stationen «Asok» und «Nana» sowie die MRT Station «Sukhumvit» erreichen Sie je in ca. 10 Gehminuten. Die ideale Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ermöglicht bequemes Erreichen vieler Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Flughafen liegt eine knappe Fahrstunde entfernt.
Angebot
Das Rimsuan Restaurant im Erdgeschoss mit internationalem Buffet-Frühstück sowie ganztags à la carte Angebot an thailändischer und internationaler Küche. Die elegante Rawin Lounge lädt mit Blick auf den üppigen Hotelgarten zu Kaffee, Tee und kleinen Snacks einn
Zimmer
Das Hotel verfügt über 297 Zimmer und Suiten, aufgeteilt auf zwei Gebäudeteile: den Scenery Wing (233 Zimmer) mit Stadt- und Seepanorama sowie den Greenery Wing (64 Zimmer) mit gemütlichem Gartenambiente. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, kostenlosem Internetzugang, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Mikrowelle, Kühlschrank und Föhn ausgestattet.
Zusätzlich ausgestattet mit Wohnbereich, Balkon sowie Küche inkl. Waschmaschine.
Das Hotel verfügt über 297 Zimmer und Suiten, aufgeteilt auf zwei Gebäudeteile: den Scenery Wing (233 Zimmer) mit Stadt- und Seepanorama sowie den Greenery Wing (64 Zimmer) mit gemütlichem Gartenambiente. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, kostenlosem Internetzugang, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Mikrowelle, Kühlschrank und Föhn ausgestattet.
Deluxe Greenery (Greenery Wing): 35 m² grosse Zimmer mit Glasfensterfront und Blick auf die Gartenanlage.
Deluxe Pool View (Greenery Wing): Gleiche Grösse, jedoch mit Sicht auf den Pool.
Deluxe Balcony (Scenery Wing): 38 m² gross mit Balkon (Stadt- oder Seeblick) und einer Badewanne sowie einem Esstisch.
Grand Deluxe (Scenery Wing): 45 m² gross mit zusätzlichem, kleinen Eingangs-/Essbereich.
1-BR Balcony Junior Suite (Scenery Wing): 65 m² grosse Suite mit Balkon und separatem Wohnbereich mit gemütlichem Sofa.
Suite Greenery Family (Greenery Wing): 70 m² grosse Suite mit separater Badewanne, einer Küche und einem Sofabett.
1-BR Balcony Triple Suite (Scenery Wing): 76 m² gross mit Balkon und separater Badewanne. Der zusätzliche Wohn- und Essbereich verfügt über ein 165x180cm grosses Sofabett.
1-BR Balcony Residence Suite (Scenery Wing): Gleiche Grösse wie 1-BR Balcony Triple, ohne Sofabett, jedoch mit einer vollausgestatteten Küche und Waschmaschine.
2-BR Family Deluxe (Scenery Wing): 89 m² gross mit zwei separaten Schlafzimmer (ein King Bett & ein Queen Bett) und zwei Badezimmer.
Zusätzlich ausgestattet mit Wohnbereich, Balkon sowie Küche inkl. Waschmaschine.
3-BR Family Grand Suite (Scenery Wing): 121 m² grosse Suite mit drei Schlafzimmer (ein King Bett, ein Queen Bett & ein Twin) und zwei Badezimmer. Ebenfalls ausgestattet mit einer Küche inkl. Waschmaschine und Balkon.
ab CHF 52.– / pro Person
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