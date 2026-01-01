Beschreibung

Einleitung Grosszügiger Salzwasser Outdoor Swimmingpool im 11. Stock, ein Spa inklusive Jacuzzi, Sauna und Dampfbad sowie 24-Stunden Fitness

Lage Direkt an der North Sathorn Road gelegen. Die Skytrain Station «Surasak» befindet sich gleich gegenüber. In Gehdistanz gibt es Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten und den Mahanakon Tower erreicht man in 15 Minuten zu Fuss. Den internationalen Flughafen erreichen Sie, je nach Verkehrslage, in etwa 90 Minuten.

Angebot Buffet Restaurant mit internationalem Frühstücksbuffet und Poolbar mit erfrischenden Getränken und Snacks im 11. Stock. Auf den obersten zwei Stockwerken und der Dachterrasse befindet sich ein exquisites internationales Restaurant sowie die Rooftop Bar, welche sich über zwei Etagen erstreckt und über einen Innen- und Aussenbereich verfügt.