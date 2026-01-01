Mode Sathorn Hotel
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Grosszügiger Salzwasser Outdoor Swimmingpool im 11. Stock, ein Spa inklusive Jacuzzi, Sauna und Dampfbad sowie 24-Stunden Fitness
Lage
Direkt an der North Sathorn Road gelegen. Die Skytrain Station «Surasak» befindet sich gleich gegenüber. In Gehdistanz gibt es Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten und den Mahanakon Tower erreicht man in 15 Minuten zu Fuss. Den internationalen Flughafen erreichen Sie, je nach Verkehrslage, in etwa 90 Minuten.
Angebot
Buffet Restaurant mit internationalem Frühstücksbuffet und Poolbar mit erfrischenden Getränken und Snacks im 11. Stock. Auf den obersten zwei Stockwerken und der Dachterrasse befindet sich ein exquisites internationales Restaurant sowie die Rooftop Bar, welche sich über zwei Etagen erstreckt und über einen Innen- und Aussenbereich verfügt.
Zimmer
Die 201 Zimmer sind inspiriert von verschiedensten Ecken dieser Welt und bieten moderne Ausstattung und Technologie. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn.
Deluxe Mode: 35 m² gross und haben alle einen individuellen Touch und kommen in vier ganz unterschiedlichen Stilrichtungen: Western-Inspired, Eastern-Inspired, Metropolitan Chic and Urban Stylish.
Executive Mode: die 50 m² grossen Zimmer sind alle im hellen und modernen Metropolitan Chic Design gestalten.
Deluxe Mode: 35 m² gross und haben alle einen individuellen Touch und kommen in vier ganz unterschiedlichen Stilrichtungen: Western-Inspired, Eastern-Inspired, Metropolitan Chic and Urban Stylish.
Executive Mode: die 50 m² grossen Zimmer sind alle im hellen und modernen Metropolitan Chic Design gestalten.
ab CHF 46.– / pro Person
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