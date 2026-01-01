Villa Deva Resort & Hotel
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Mehrteiliger Swimmingpool im Zentrum des Resorts. Gönnen Sie sich eine Behandlung im kleinen Spa oder trainieren Sie im Fitnesscenter mit Aussicht auf die hübsche Anlage.
Lage
Im ruhigen Botschaftsviertel in einer Seitenstrasse, umgeben von weiteren Häusern im Grünen. Die nächste Metrostation ist zu Fuss in ca. 5 Minuten zu erreichen, der Lumpini Park ist 10 Gehminuten entfernt, In der direkten Umgebung des Hotels gibt es nicht viele Restaurants. Der Transfer zum Flughafen dauert je nach Verkehrslage ca. 50 Minuten.
Angebot
Lassen Sie sich im exquisiten Restaurant mit thailändischen Menüs verwöhnen oder geniessen Sie feine Weine und Drinks in der «Mayraya Wine Bar».
Zimmer
Die verschiedenen Hotelflügel sind um eine mehrteilige Poolanlage angeordnet und alle 42 Zimmer sind zum Pool hin ausgerichtet. Sie sind modern ausgestattet in klassischen Farben und verfügen über Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Safe und Föhn. Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche. Alle Zimmer bieten einen Balkon oder private Veranda.
Balkon mit Poolsicht.
Die verschiedenen Hotelflügel sind um eine mehrteilige Poolanlage angeordnet und alle 42 Zimmer sind zum Pool hin ausgerichtet. Sie sind modern ausgestattet in klassischen Farben und verfügen über Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Safe und Föhn. Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Regendusche. Alle Zimmer bieten einen Balkon oder private Veranda.
Deluxe Pool View (17): 40 m² grosse Zimmer mit Balkon, Sicht auf den Pool.
Deluxe Pool Access (17): 48 m² gross, mit grösserer Terrasse und direktem Zugang zum Pool.
Executive Suite Pool View (4): Mit 64 m² bieten diese Zimmer mehr Wohnfläche sowie einen separaten Raum mit Lounge.
Balkon mit Poolsicht.
Executive Suite Pool Access (4): Wie Executive Suite Pool View jedoch 76 m². Schöne Terrasse mit Sonnenliegen und direktem Zugang zum Pool.
Suchen Sie das Exklusive? Das Hotel verfügt über eine exklusive Pool Villa mit zwei Schlafzimmern und separatem Eingang. Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.
ab CHF 111.– / pro Person
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