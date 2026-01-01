MUU Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Rooftop Pool mit Whirlpool auf der 11. Etage, Sonnenterrasse mit Cocktailservice, modernes Fitnesscenter, Tischtennis
Lage
Zentral gelegen, ca. 10 Gehminuten oder Shuttle zur BTS-Station Thong Lo. Trendige Lokale und Boutiquen in unmittelbarer Umgebung. Den Flughafen erreichen Sie in ca. 45 Fahrminuten.
Angebot
Restaurant «Otto» mit mediterraner Küche und hochwertiger Weinauswahl sowie stilvoller Bar/Club «008» im Retro-Jazz-Stil mit Livemusik. Direkter Zugang zu den Restaurants, Cafés und Bars im Komplex «Eight Thonglor».
Zimmer
Die 148 Zimmer und Suiten sind hell, grosszügig geschnitten und hochwertig ausgestattet. Alle verfügen über Dusche oder Badewanne, Sitzecke, Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher und Safe.
Deluxe King (40): 37 m² grosse, modern eingerichtete Doppelzimmer mit Stadtblick.
Junior Suite King (40): Mit 52 m² sehr geräumige Suiten mit separatem Wohnbereich sowie Kitchenette, Kühlschrank und Waschmaschine.
Two Bedroom Suite (8): Grosszügige, 100-114m² grosse Suite mit zwei Schlafzimmern, separatem Wohnbereich, Kitchenette, Waschmaschine und grossem Kühlschrank. Die ideale Wahl für Familien.
Deluxe King (40): 37 m² grosse, modern eingerichtete Doppelzimmer mit Stadtblick.
Junior Suite King (40): Mit 52 m² sehr geräumige Suiten mit separatem Wohnbereich sowie Kitchenette, Kühlschrank und Waschmaschine.
Two Bedroom Suite (8): Grosszügige, 100-114m² grosse Suite mit zwei Schlafzimmern, separatem Wohnbereich, Kitchenette, Waschmaschine und grossem Kühlschrank. Die ideale Wahl für Familien.
ab CHF 83.– / pro Person
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