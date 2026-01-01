Beschreibung

Einleitung Rooftop Pool mit Whirlpool auf der 11. Etage, Sonnenterrasse mit Cocktailservice, modernes Fitnesscenter, Tischtennis

Lage Zentral gelegen, ca. 10 Gehminuten oder Shuttle zur BTS-Station Thong Lo. Trendige Lokale und Boutiquen in unmittelbarer Umgebung. Den Flughafen erreichen Sie in ca. 45 Fahrminuten.

Angebot Restaurant «Otto» mit mediterraner Küche und hochwertiger Weinauswahl sowie stilvoller Bar/Club «008» im Retro-Jazz-Stil mit Livemusik. Direkter Zugang zu den Restaurants, Cafés und Bars im Komplex «Eight Thonglor».