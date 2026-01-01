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AVANI+ Riverside Bangkok Hotel

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Bangkok

Tolle Zimmer mit Aussicht, innovative Bars und Restau­rants sowie trendige Dach­ter­rasse mit Infinity-Pool.

Beschreibung

Einleitung
25 m langer Infinity-Swimming­pool mit Sonnenterrasse auf dem Dach (26. Stockwerk) mit herrlicher Rundsicht. Fitnesscenter und Spa.
Lage
Über einem Shoppingcenter, hinter dem Schwes­ter­hotel Anantara Riverside. Gratis Shuttle-Boot zum Skytrain.
Angebot
Modernes Hauptrestaurant, «Longbar» Lobby Lounge und Bäckerei. Tapas Restaurant und Bar auf der Dachterrasse mit zauberhafter Atmosphäre. Im Shopping Center und im benachbarten Schwesterhotel stehen weitere Restaurants und Bars zur Verfügung.
Zimmer
Die 248 Zimmer liegen erhöht ab dem 12. Stockwerk und bieten eine fantastische Flusssicht.
River View (167): 30 m² grosse, helle Zimmer mit Klimaan­lage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche.
Panorama River View (58): Gleich wie River View, in den ober­s­ten Etagen 21–25 gelegen mit traumhafter Fluss-/Stadtsicht.
River View Junior Suite (20): 62 m² gross mit atemberaubender Aussicht vom Bett oder der freistehenden Badewanne aus.
ab CHF 82.– / pro Person

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