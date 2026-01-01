AVANI+ Riverside Bangkok Hotel
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
25 m langer Infinity-Swimmingpool mit Sonnenterrasse auf dem Dach (26. Stockwerk) mit herrlicher Rundsicht. Fitnesscenter und Spa.
Lage
Über einem Shoppingcenter, hinter dem Schwesterhotel Anantara Riverside. Gratis Shuttle-Boot zum Skytrain.
Angebot
Modernes Hauptrestaurant, «Longbar» Lobby Lounge und Bäckerei. Tapas Restaurant und Bar auf der Dachterrasse mit zauberhafter Atmosphäre. Im Shopping Center und im benachbarten Schwesterhotel stehen weitere Restaurants und Bars zur Verfügung.
Zimmer
Die 248 Zimmer liegen erhöht ab dem 12. Stockwerk und bieten eine fantastische Flusssicht.
River View (167): 30 m² grosse, helle Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche.
Panorama River View (58): Gleich wie River View, in den obersten Etagen 21–25 gelegen mit traumhafter Fluss-/Stadtsicht.
River View Junior Suite (20): 62 m² gross mit atemberaubender Aussicht vom Bett oder der freistehenden Badewanne aus.
River View (167): 30 m² grosse, helle Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe, Föhn und Regendusche.
Panorama River View (58): Gleich wie River View, in den obersten Etagen 21–25 gelegen mit traumhafter Fluss-/Stadtsicht.
River View Junior Suite (20): 62 m² gross mit atemberaubender Aussicht vom Bett oder der freistehenden Badewanne aus.
ab CHF 82.– / pro Person
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