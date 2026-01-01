Beschreibung

Einleitung 25 m langer Infinity-Swimming­pool mit Sonnenterrasse auf dem Dach (26. Stockwerk) mit herrlicher Rundsicht. Fitnesscenter und Spa.

Lage Über einem Shoppingcenter, hinter dem Schwes­ter­hotel Anantara Riverside. Gratis Shuttle-Boot zum Skytrain.

Angebot Modernes Hauptrestaurant, «Longbar» Lobby Lounge und Bäckerei. Tapas Restaurant und Bar auf der Dachterrasse mit zauberhafter Atmosphäre. Im Shopping Center und im benachbarten Schwesterhotel stehen weitere Restaurants und Bars zur Verfügung.