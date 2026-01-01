Das Design der Zimmer ist inspiriert von der Namensgeberin des Hotels, der ehemaligen Hauptstadt Sukhothai, und verbindet traditionelle Details mit modernem Flair. Die insgesamt 210 luxuriösen Zimmer und Suiten sind aufgeteilt in den Hauptflügel und den etwas moderneren Club-Flügel. Sie sind alle ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Teakholzmöbeln, Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Bose oder Harman Kardon Soundsystem, Minibar, Kaffee- /Teekocher, Safe und Föhn.

Die Gäste der Club-Kategorien sowie auch der Deluxe Suiten profitieren vom exklusiven Zugang zur Club Lounge, welche sich im 6. Stockwerk des Club-Flügels befindet. In der Lounge kann Frühstück, alkoholfreie Getränke, Afternoon Tea, abends Cocktails & Canapés und mehr genossen werden.

Deluxe (40): 38 m² grosse Zimmer, welche kürzlich frisch eingerichtet wurden.

Executive Suite (36): 76 m² grosse Suiten mit kleinem Wohnbereich und Sicht auf die Stadt oder den Innenhof

Deluxe Suite (25): Gleiche Grösse wie Executive Suite, frisch renoviert, mit einem separaten Wohnzimmer

Garden Suite (12): Ebenfalls gleiche Grösse wie Executive Suite mit kleinem Wohnbereich sowie Balkon mit Sicht auf den Lotusteich und Innenhof

Club (20): 45 m2 gross, mit einer gemütlichen Sitzecke

Club Balcony (6): 66 m² gross, mit grosszügigem Balkon mit Liegestühlen und Sitzecke

Club Suite (4): 90 m² gross, mit separatem Wohnzimmer