The Sukhothai Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Fitnessraum mit Dampfbad, Sauna und Jacuzzi, «Spa Botanica» mit Massagen und Schönheitsbehandlungen, 25m langer Infinity-Pool mit Liegestühlen und Cabanas inmitten des üppigen tropischen Gartens.
Lage
Ruhig in einer Seitenstrasse der Sathorn Road gelegen. Die Silom Road und Skytrainstation erreichen Sie in 15 Gehminuten. Der Transfer zum Flughafen dauert eine knappe Stunde, je nach Verkehrslage.
Angebot
Mehrfach ausgezeichnetes Restaurant «Celadon» das köstliche, authentische Thai-Küche serviert. Das Restaurant «La Scala» bietet beste italienische Gerichte und das «Colonnade» eine breite Auswahl internationaler Küche. Das «Lobby Salons» bietet ein berühmtes Schokoladen-Buffet sowie Kaffee und Kuchen, wie das «Thimian» Café. An der «Pool Terrace» werden ganztags Essen und Getränke angeboten und in der eleganten «The Zuk Bar» gibt es Drinks und Cocktails bis zur späten Stunde
Zimmer
Die Gäste der Club-Kategorien sowie auch der Deluxe Suiten profitieren vom exklusiven Zugang zur Club Lounge, welche sich im 6. Stockwerk des Club-Flügels befindet. In der Lounge kann Frühstück, alkoholfreie Getränke, Afternoon Tea, abends Cocktails & Canapés und mehr genossen werden.
Das Design der Zimmer ist inspiriert von der Namensgeberin des Hotels, der ehemaligen Hauptstadt Sukhothai, und verbindet traditionelle Details mit modernem Flair. Die insgesamt 210 luxuriösen Zimmer und Suiten sind aufgeteilt in den Hauptflügel und den etwas moderneren Club-Flügel. Sie sind alle ausgestattet mit Badezimmer mit Dusche und separater Badewanne, Teakholzmöbeln, Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Bose oder Harman Kardon Soundsystem, Minibar, Kaffee- /Teekocher, Safe und Föhn.
Die Gäste der Club-Kategorien sowie auch der Deluxe Suiten profitieren vom exklusiven Zugang zur Club Lounge, welche sich im 6. Stockwerk des Club-Flügels befindet. In der Lounge kann Frühstück, alkoholfreie Getränke, Afternoon Tea, abends Cocktails & Canapés und mehr genossen werden.
Deluxe (40): 38 m² grosse Zimmer, welche kürzlich frisch eingerichtet wurden.
Executive Suite (36): 76 m² grosse Suiten mit kleinem Wohnbereich und Sicht auf die Stadt oder den Innenhof
Deluxe Suite (25): Gleiche Grösse wie Executive Suite, frisch renoviert, mit einem separaten Wohnzimmer
Garden Suite (12): Ebenfalls gleiche Grösse wie Executive Suite mit kleinem Wohnbereich sowie Balkon mit Sicht auf den Lotusteich und Innenhof
Club (20): 45 m2 gross, mit einer gemütlichen Sitzecke
Club Balcony (6): 66 m² gross, mit grosszügigem Balkon mit Liegestühlen und Sitzecke
Club Suite (4): 90 m² gross, mit separatem Wohnzimmer
ab CHF 152.– / pro Person
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